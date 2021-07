Von Philipp Weber

Weinheim. Schon morgens um kurz vor 9 Uhr ist viel los vor dem Sportpark des Athletik Clubs Weinheim. Sportler in Trainingsklamotten kommen auf dem Fahrrad angefahren, schnappen sich ihre Ausrüstung und verschwinden in dem Bau an der Waidallee. Bastian Becker ist längst da. Seit dem vergangenen Donnerstag hat der 42 Jahre alte Sportwissenschaftler hier seinen Arbeitsplatz. Er ist der neue AC-Geschäftsführer und damit der Nachfolger von Mathias Hörr, der die Athleten vor knapp einem halben Jahr verlassen hatte.

Die Meinung des Neuen zur Lage des Vereins: Hörrs Weggang waren Streitigkeiten rund um die Ausrichtung des Vereins vorausgegangen. Durchgesetzt hatten sich Kräfte, die an die alten AC-Werte anknüpfen wollten. Die Stichworte lauteten Ehrenamt, Zusammenhalt und Wertschätzung. Heißt im Umkehrschluss: Eine weitere Professionalisierung des AC sollte verhindert werden. "Ich interessiere mich durchaus für diese Vorkommnisse", sagt Becker: "Aber natürlich kenne ich die frühere Vereinsführung nicht. Bis jetzt hatte ich nicht das Gefühl, dass es unter den Menschen hier einen Riss gibt."

Mittel- bis langfristig will er mit den Mitgliedern eine Zukunftsvision entwickeln, die von unten entsteht – und die dann von allen mitgetragen wird. Wenn das funktioniert, seien die Mitarbeiter und Mitglieder zufrieden. Zudem hofft Becker, den einen oder anderen Ehrenamtlichen wieder zum AC zurückholen zu können. Er hat sich jedenfalls fest vorgenommen, entsprechende Dialoge zu führen. "Die AC-Familie soll wieder zusammenkommen."

Beckers Vergangenheit: "Ich habe seit meinen Zwanzigern eigentlich immer im Profisport gearbeitet", blickt der 42-Jährige zurück. Der gebürtige Pfälzer war Fußballtorhüter, stand unter anderem beim Karlsruher SC, Darmstadt 98 und Jahn Regensburg zwischen den Pfosten. "Es war eine Karriere im niedrigen Profibereich", meint er bescheiden.

Kooperation mit über 500 Spielern

Dass er bis heute eine überdurchschnittliche Körpergröße und die Drahtigkeit eines 30-Jährigen aufweist, lässt sich jedoch nicht verleugnen. Die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern erwies sich als ideale Abschlussstation. Hier konnte der inzwischen zum Diplom-Sportwissenschaftler gereifte Torwart erste Konzepte im Nachwuchsbereich umsetzen – ehe er die Torwarthandschuhe ganz an den Nagel hängte, quasi auf die andere Seite wechselte, den Bereich Reha und Athletik bei den "Roten Teufeln" übernahm und vereinsübergreifend ausbaute. "Ich hatte es in den letzten zehn Jahren bestimmt mit 500 bis 600 Spielern zu tun, alles Ich-AGs", sagt er. Es sei wichtig, "da zu sein, wenn es brennt". Gleichzeitig müsse eine sportliche Führungskraft Leitplanken setzen. Nach rund zwei Jahrzehnten im Hochleistungssport ziehe es ihn aber schon seit längerer Zeit in den Breitensport. "Es ist doch toll, wenn die Leute zu fast jeder Tages- und Nachtzeit freiwillig kommen", sagt er.

Mit einem betriebswirtschaftlich ausgerichteten Fernstudium legte er die Basis. Als sich beim FCK das Ende abzeichnete, war die Zeit für den Wechsel reif. "Ich habe lange mit dem Vorstand und mit meiner Familien gesprochen. Und ich habe das Gefühl, dass es passt. Hier gibt es eine große Offenheit für Menschen, die vielleicht nicht ganz aus den gewohnten Strukturen kommen."

Worauf sich Mitglieder und Mitarbeiter einstellen können: Allzu konkret möchte Becker an seinem dritten Werktag beim AC nicht werden. Nur so viel: "Es gibt Ideen für die nächste Zeit. Einige stammen von mir, einige vom Vorstand." Bei der Umsetzung soll es dann Schritt für Schritt vorangehen. Aber noch einmal: "Es wird keine One-Man-Show." Verein und Mitarbeiter sollen mitgenommen werden.

Was den auf Eis liegenden Anbau an den bestehenden Sportpark betrifft, habe er sich noch keine abschließende Meinung gebildet, so Becker: "Fakt ist, dass wir ein sehr schönes Fitnessstudio haben, auch wenn ich persönlich ein paar Kleinigkeiten ändern würde." Mit Blick auf die Pandemie lasse der AC Vorsicht walten. Die Mitglieder sollten sich beim Training sicher fühlen.

In diesem Zuge spricht er seinen Mitarbeitern – inzwischen sind alle aus der Kurzarbeit zurück – und nicht zuletzt den ehrenamtlichen Übungsleitern ein Lob aus: "Was sie bei der Umsetzung der Hygienemaßnahmen leisten, ist aller Ehren wert. Denn diese Arbeit ist alles andere als einfach", sagt er. Natürlich ist es auch sein Ziel, die Mitgliederzahlen zu stabilisieren oder zu erhöhen. Wenngleich Becker keinen Mitgliederwettstreit mit anderen Vereinen will. Auch hierzu gebe es Ideen.

Wie Becker seine ersten Tage in Weinheim verbringt: Vor allem mit Gesprächen, berichtet er. "Ich rede mit möglichst vielen AClern, egal ob das Gespräch fünf Minuten oder eineinhalb Stunden dauert." Der Austausch mit dem ehrenamtlich tätigen Vorstand läuft: "Notfalls gehen auch noch nachts Mails hin und her."

Dass der Vorstand in der Zeit der Vakanz die Geschäfte führte, findet er ebenfalls lobenswert. Klar ist aber auch: Die Mitarbeiter haben auf einen Ansprechpartner gewartet, der im Haus ist. In der nächsten Zeit müssen die Aufgaben neu verteilt werden. Auch hier setzt Becker auf eines: Kommunikation.