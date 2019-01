Weinheim. (keke) Die Kostensteigerungen mittragen oder weiter abspecken? Bei nicht weniger als 21 einzelnen Punkten mussten sich die Weinheimer Stadträte am späten Mittwochabend für ein "Ja", ein "Nein" oder eine Stimmenthaltung entscheiden. Der Grund: Der geplante Neubau des Schulzentrums Weststadt (SZW) mit Dreifeld-Sporthalle droht finanziell aus dem Ruder zu laufen.

Allein schon für den ersten, knapp die Hälfte der Gesamtmaßnahme umfassenden Vergabeblock, hat sich eine erhebliche Kostenmehrung ergeben. Dieser Block umfasst den Rohbau, die Arbeiten an Elektro-, Mess- und Regeltechnik, die Sanitärinstallationen, die Lüftung, die Heizung und die Wärmedämmung an den technischen Anlagen. Die Verwaltung hatte mit Kosten in Höhe von rund 9,1 Millionen Euro geplant. Pustekuchen, wie die um 1,8 Millionen Euro darüber liegenden Ergebnisse der europaweiten Ausschreibung zeigten.

Damit verteuert sich auch das Gesamtprojekt, für das ohnehin immer wieder neue Obergrenzen definiert wurden. Ausgehend von anfänglich 20 Millionen Euro ist man über zwei Zwischenstationen in Höhe von 22 und 24 Millionen Euro mittlerweile bei 25,2 Millionen Euro angelangt.

Und, darin waren sich die Fraktionen weitgehend einig: Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Schuld daran sind der anhaltende Bauboom und die vollen Auftragsbücher der Firmen. Beides zusammen erlaubt es den Handwerksbetrieben, die Preise zu diktieren.

Das Projekt abblasen oder weiter einsparen? Schwierig. Der saure Apfel des Zustimmens stand buchstäblich vor jedem einzelnen Stadtrat auf dem Tisch. Roman Mieslinger und Tim Denninger von der "Projektsteuerungsgruppe Harrer Ingenieure" stellten letztlich vier Optionen zur Diskussion.

Alternative eins sieht vor, das Projekt ohne Anpassung der Vorgaben hinsichtlich Nutzung, Gestaltung, Qualität und Terminvorgaben unverändert fortzuführen. Konsequenz: ein "Nachfinanzierungsbedarf" auf 25,2 Millionen Euro. Alternative zwei beinhaltet die Entscheidung, das Projekt abzubrechen. Alternative drei hieß, das Projekt innerhalb des zuletzt beschlossenen 24 Millionen-Euro-Budgets umzusetzen. Alternative vier sieht vor, mit "sinnvollen Einsparungen" weiterzumachen.

Was folgte, waren emotionale wie gegensätzliche Redebeiträge. Ursprüngliches Ziel sei es gewesen, ein Vorzeigeobjekt auf den Weg zu bringen, das den Bildungsstandort Weinheim nachhaltig stärkt, so Holger Haring (CDU). Hierfür erachte die Fraktion Variante vier für tragfähig. Auf der anderen Seite dürfe man nicht grenzenlos finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen, weshalb sich die CDU übermäßigen Kostensteigerungen entgegenstemme. Es müssten unbedingt weitere Einsparungen her, so Haring. Dabei gelte es, mit "Qualitätsbegriffen redlich und nicht populistisch umzugehen". Das von der Projektsteuerung ermittelte Einsparpotenzial von 660.000 Euro solle deshalb auf 920.000 Euro erhöht werden.

"Die Konjunktur boomt. Das bekommen wir zu spüren", so Monika Springer (Freie Wähler). Für sie schieden die Alternativen zwei und drei von vornherein aus. Erklärter Favorit sei Kompromissvariante vier. Weder am Rohbau noch bei der Sicherheit oder der Pflege dürfe gespart werden: "Dies würde uns früher oder später wieder einholen."

Der Neubau eröffne durchaus neue Perspektiven, so Wolfgang Metzeltin (SPD). Mit Blick auf den Haushalt verlangte aber auch er eine gewissenhafte Abwägung. Die Varianten eins und zwei stünden für die SPD nicht zur Diskussion. Variante drei könne man nicht verantworten. Deshalb gelte es, das Projekt mit Alternative vier sinnvoll fortzuführen. Die von der CDU geforderte Einsparung in Höhe von 920.000 Euro halte die SPD allerdings für unrealistisch. Darüber hinaus plädierte Metzeltin dafür, über alle 21 Punkte lieber qualifizierte Fachleute entscheiden zu lassen.

Bereits vor 14 Monaten habe man schon einmal Einsparungen in Höhe von 700.000 Euro vorgenommen, erinnerte Cornelia Münch-Schröder (GAL). Ebenso wie ihre Vorrednerin Monika Springer verwies Münch-Schröder darauf, dass ohne ordentliche Räume keine gelingende Schulbildung möglich sei. Zumal der städtische Etat besser aussehe als erwartet. Das pädagogische Konzept der Schule werde im Land Beachtung finden. "Wir bauen diese Schule nur einmal", so Münch-Schröders Appell: "Lassen Sie uns ein Zeichen setzen, Variante eins beschließen und das Projekt unverändert weiterführen."

Haushaltskonsolidierung heiße im Klartext, Gelder dort auszugeben, wo man es für sinnvoll erachtet, blies Michael Lehner (WL) ins selbe Horn. Nach einem langen Prozess sei man von einem "Luxusbau" weggekommen und könne jetzt ein gutes Ergebnis vorweisen. Dass man nun in einen Bauboom hineingerät, sei schlicht "Pech". Die Preiserhöhungen würden die Verwaltung weiterverfolgen. "Wer A sagt, muss auch B sagen", so Lehner.

Zu Variante eins gebe es keine Alternative: "Der Haushalt gibt es her." Die FDP habe das Projekt schon lange skeptisch verfolgt, so Wolfgang Wetzel. Zwar sei es sinnvoll, in die Schule zu investieren. Es gebe für die Stadt aber andere sinnvolle und notwendige Ausgaben. Das Projekt sei für Weinheim einfach "zu groß dimensioniert". Die FDP werde sich ihrer Stimme enthalten.

Seiner Fraktion gehe es darum, die besten pädagogischen Angebote zu entwickeln und das Ganze durchzuziehen, redete Carsten Labudda (Die Linke) Klartext. Man habe auch schon anderswo Kostensteigerungen gehabt, "die einfach durchgewunken wurden". Optische, akustische, haptische und funktionelle Verschlechterungen am Bau trage "Die Linke" nicht mit: "Es geht um 660.000 Euro bei 25 Millionen."

Der Antrag von GAL, Die Linke und WL, das Projekt wie in Alternative eins dargelegt ohne weitere Einsparungen fortzuführen, wurde bei elf Ja- zu 20 Nein-Stimmen abgelehnt. Mehrheitlich angenommen ist dagegen der Antrag, die bei den 21 (!) Einzelabstimmungen gefassten Beschlüsse umzusetzen. Dabei hielt sich der Gemeinderat sinngemäß an Variante vier - er sparte statt der darin angepeilten 660.000 Euro aber letztlich 719.000 Euro ein, da ein Sparvorschlag der CDU auf mehrheitliche Zustimmung stieß. Gleichfalls mehrheitlich bewilligt wurde die Erhöhung des Gesamtbudgets um 1,2 Millionen Euro auf 25,2 Millionen Euro.