Weinheim. (pol/mün) An einem Bahnübergang an der Bundesstraße B3 in Weinheim kam es am Dienstagnachmittag zu erheblichen Behinderungen. Die Schranken ließen sich nicht mehr öffnen und so wurde der Verkehr auf der B3 in beide Richtungen blockiert. Die Polizei leitete die Staus über nördliche und südliche Straßen um.

Der Bahnübergang war von 16 bis 17.30 Uhr defekt, teilt die Polizei mit.