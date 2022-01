Weinheim. (RNZ) Es wird eine Vollsperrung, aber nur in den Abend- und Nachtstunden: Die B38 wird vom kommenden Mittwochabend bis zum darauffolgenden Donnerstagmorgen für den Verkehr dichtgemacht. Das teilt das Regierungspräsidium in Karlsruhe mit. Demnach beginnt die Sperrung am 2. Februar um 20 Uhr. Schon am 3. Februar soll der Verkehr von 6 Uhr an wieder rollen wie gewohnt.

Bekanntlich wird die Bundesstraße im Bereich zwischen dem Knoten Westtangente/Viernheimer Straße und dem Saukopftunnel ausgebaut. Wenn alles nach Plan verläuft, stehen dem Verkehr von Ende Juli an drei statt nur zwei Streifen zur Verfügung. In welche Richtung Autos, Lastwagen und Busse auf zwei Spuren fahren, wird dann flexibel an die Ströme der Berufspendler angepasst. Das Bauprojekt ist in drei Abschnitte unterteilt, die sich wiederum in mehrere Bauphasen gliedern. Seit September läuft der dritte und letzte Bauabschnitt mit Erd- und Straßenbauarbeiten.

Jetzt müssen die Arbeiter zwischen zwei Bauphasen die Verkehrsführung ändern, was aus Sicherheitsgründen nur mit einer Vollsperrung geht. Weitere Voraussetzung: In der Nacht auf Donnerstag sind trockene Witterungsverhältnisse ein Muss, da Markierungsarbeiten bei nasser Fahrbahn unmöglich sind. Der Verkehr wird dann über die Westtangente und die B3 umgeleitet. Nach der Sperrung soll der Fahrbahnaufbau in der Mitte der Bundesstraße erneuert werden.