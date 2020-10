Weinheim. (web/zg) Wann die Corona-Verordnung des Landes erfolgt, in der die Beschlüsse von Ministerpräsidenten-Konferenz und Landesregierung umgesetzt werden, war am Freitagnachmittag noch offen. Dennoch hat am vorhergehenden Morgen im Rathaus der Krisenstab der Stadt getagt, um Maßnahmen zu erörtern, die im eigenen Verantwortungsbereich liegen. "Damit nimmt die Stadt die Aufgabe wahr, Entscheidungen zu treffen, die in ihrer Zuständigkeit liegen und das Infektionsgeschehen eindämmen sollen", teilt die Verwaltung mit.

> Wo der Lockdown sicher ist: Einige Einschnitte sind nach den Beschlüssen von Bund und Land absehbar: So plant die Stadt ab Montag, 2. November, das Museum und öffentliche Sportanlagen zu schließen. Die Stadtwerke machen das Hallenbad "HaWei" zu. Dadurch fällt das Schulschwimmen flach. Auch die Anlage der Burgruine Windeck schließt. Die dortige Gastronomie ist vom Lockdown betroffen. Würde die Stadt die Anlage ohne Bewirtung offenlassen, drohen Vandalismus und ungeordnete Ansammlungen.

Auch die Burganlage der Wachenburg geht von Montag an in den Lockdown, gemeinsam mit dem Restaurant. Das teilte Pächterin Juliane Wasser der Verwaltung mit. Selbst die Schausteller, die in den vergangenen Wochen öffentliche Plätze für Fahrgeschäfte nutzen durften, müssen erst mal abbauen. Die Stadtführungen sind im November eingestellt. Dass der Schlosspark abends und nachts abgeschlossen wird, hatte die Stadt bereits am Montag in einer Verfügung festgelegt, die weiter gilt.

Hintergrund > Die Umstellung auf Abhol- und Bringservices hat im Frühjahr viele Gastro-Betriebe "über Wasser" gehalten und stellte für viele Menschen in der Stadt eine Dienstleistung dar, die das Leben erleichterte – nicht zuletzt für ältere Mitbürger. Daher will die Stadt die Wirte auch im von Montag an beginnenden Lockdown unterstützen. > Wahrscheinlich ist die Nachfrage jetzt, beim "Lockdown light", höher, weil mehr Menschen als damals regulär zur Arbeit gehen, vermuten die Verantwortlichen der Stadt. Auch diesmal soll das Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeit die Hol- und Bringangebote auf einer Plattform auflisten, die über die Webseite www.weinheim.de zu erreichen ist. So haben die Bürger die Möglichkeit, sich dort zu informieren. > Die Plattform soll am Montag starten, Gastronomen, die aufgelistet sein wollen, können sich ab sofort mit einer formlosen Mail an tourismus@weinheim.de wenden. Wichtig ist, den Namen des Betriebs, die Telefonnummer und – wenn vorhanden – die Internetseite anzugeben. web/zg

Das Amt für Soziales hat bis auf Weiteres seine Veranstaltungen abgesagt. Das betrifft das "Woinemer Kaffeekino", den "Männerschuppen" und den Bewegungstreff. Ebenso abgesagt wurde die Interkulturelle Woche, bei der die Stadt Veranstaltungen zum Thema Integration anbieten wollte. Möglicherweise wird dies im Frühjahr nachgeholt.

> Was bis auf Weiteres geöffnet hat: Die Stadtbibliothek in der Luisenstraße bleibt erst mal offen. Hierzu erwartet die Stadt von den Landesverordnungen weitere Erkenntnisse, auf die gegebenenfalls reagiert wird. Das gilt auch für Gruppenveranstaltungen des Stadtjugendrings. Junge Menschen werden auch bei Job Central weiter beraten. Und die Spielplätze sollen – Stand Freitag – geöffnet bleiben.

Das Rathaus und seine Dienststellen sind nicht generell geschlossen, die Bürger müssen aber für ihre Anliegen einen Termin vereinbaren. Die Sitzungen der gemeinderätlichen Gremien sollen weiter stattfinden – auch öffentlich. Es gelten die Hygieneregeln der letzten Monate. Die Stadthalle biete genügend Platz, um Sitzungen coronagerecht abzuhalten, teilt die Stadt Weinheim mit. Die für die Adventszeit vorgesehenen Aktionen in der City, etwa die Illumination markanter Gebäude, werden weitergeplant. Ob es dann ein dezentrales Konzept mit Schaustellern gibt, müsse nach den dann geltenden Coronaregeln beurteilt werden, wie es im Krisenstab hieß. Was die generelle Nutzung städtischer Räume betrifft, erwartet sich die Verwaltung weitere Hinweise aus der Coronaverordnung des Landes. Das gilt auch für die Teilnehmerzahlen bei Trauungen und Bestattungen.

> Welche Kulturveranstaltungen verschoben sind: Dem Kulturbüro ist es gelungen, die für den November geplanten Veranstaltungen in der Stadthalle jeweils um einen Monat zu verschieben – in der Hoffnung, dass sich die Lage bis dahin entspannt. Der Termin für Aleksandra Mikulskas Klavierkonzert ist am Samstag, 19. Dezember. Bernd Lafrenz tritt mit "Was Ihr wollt – Frei-komisch nach Shakespeare" am Sonntag, 20. Dezember, auf. Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.