Weinheim. (web) Sitzungen politischer Gremien sind vom aktuellen Lockdown ausgenommen, sodass den für Mittwoch in der Stadthalle anberaumten Zusammenkünften nichts im Wege steht. Hier treten der Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (ATUS) und der Hauptausschuss zusammen. Im ATUS geht es um wegweisende Projekte.

> Das Gebiet "Viernheimer Straße/Fichtestraße": Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich das Gelände des früheren GRN-Betreuungszentrums, wobei die dortigen Planungen auch das Sanierungsgebiet "Westlich Hauptbahnhof" zwischen Mannheimer Straße und Freudenberg konkretisieren. In Bezug auf die ehemaligen Betreuungsflächen ist das Bebauungsplanverfahren weit gediehen, der ATUS berät bereits den Satzungsbeschluss vor, den der Gemeinderat am 11. November fassen kann. Wenn alles glattgeht, könnten im kommenden Winter schon einige der GRN-Gebäude abgerissen werden, so die Beschlussvorlage. Bekanntlich soll hier ein Baugebiet entstehen, in dem auch weniger vermögende Mieter Wohnungen finden.

> Das "Gewerbegebiet Nord": Wenn es um das künftige Gewerbeareal zwischen B 3 und Bahnschienen geht, wird ein Freiburger Anwalt die Sitzung bereichern. Eingeschaltet hat ihn ein auswärtiger Grundstücksinteressent. Denn bei den im Frühjahr beschlossenen Vergabekriterien für Gewerbe-Grundstücke ist ein Fehler passiert, den die Gremien jetzt ausbügeln müssen. Nach Einschätzung von Juristen ist das damals als wichtig erachtete Kriterium der Ortsansässigkeit von Interessenten schlicht rechtswidrig.

> Das Gelände an der Markuskirche: Ein weiteres Bebauungsplanverfahren dreht sich um das Areal an der Markuskirche. Die Evangelische Weststadtgemeinde will hier ein neues Gemeinde- und Pfarrhaus errichten, außerdem soll eine neue und deutlich größere Kita entstehen. Das Verfahren soll nach Diskussionen mit Anliegern (Parkplatznot, Lärm, Baufluchten) nun in die Offenlage finden.

> Die RNV-Linie 5: In der ebenfalls öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses steht ein komplexes Thema an. Hier dreht es sich um die Förderung des Nahverkehrs auf der RNV-Ringlinie 5, der ehemaligen OEG. Die Finanzierungsvereinbarung soll für die Jahre 2021/22 fortgeschrieben werden. Die bindende Entscheidung fällt auch hier am 11. November.

Info: Öffentliche Sitzung des ATUS: Mittwoch, 4. November, 17 Uhr, Stadthalle. Im Anschluss tagt hier um 19.15 Uhr der Hauptausschuss.