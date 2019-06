Weinheim (pol/rl) Eine Kontrollaktion gegen Drogen am Steuer führte die Polizei am Montagnachmittag in der Nähe des Saukopftunnels durch. Dabei kontrollierten 18 Beamten des Polizeireviers Weinheim zwischen 14.30 und 17.30 Uhr auf der Bundesstraße B38.

Bei der Aktion wurden sieben Fahrzeugführer erwischt, die unter Drogen standen und gefahren waren. Gegen insgesamt acht Tatverdächtige wurden Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet.

Ein Fahranfänger hatte betrunken am Steuer gesessen. Bei einem weiteren Fahrer fanden die Beamten einen verbotenen Gegenstand, der gegen das Waffengesetz verstieß.

Die Beamten waren als Teilnehmer einer Schulungsmaßnahme hinsichtlich der Bekämpfung von Drogen und Alkohol im Straßenverkehr eingesetzt. Die Schulungen und Kontrollen werden intensiv fortgesetzt, teilte die Polizei mit.