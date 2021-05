Das städtische Strandbad am Waidsee in Weinheim. Archiv-Foto: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim/Region. Einzelhandel und Gastronomie können etwas aufatmen. Und erst recht die Sportvereine: Von Mittwoch an werden die Corona-Schutzmaßnahmen deutlich gelockert. "Die Freude ist riesengroß", fasst Geschäftsführer Alexander Erg die Stimmung im derzeit mitgliederstärksten Verein der Stadt zusammen: der TSG Weinheim. "Der Sport kann und will wieder durchatmen." Die TSG kann endlich wieder Sport im Freien anbieten. Laut Erg stehen die Abteilungen in den Startlöchern: So freuen sich zum Beispiel die Fußballer wieder auf erste Trainingseinheiten.

Selbstverständlich gilt auch bei der TSG, dass nur vollständig Geimpfte, seit nicht mehr als einem halben Jahr Genesene sowie Negativ-Getestete aufs Gelände dürfen. Dass die im Hector-Sport-Centrum (HSC) ansässige Physio-Praxis ein Testzentrum vor der eigenen Haustür betreibt, erweist sich dabei als großer Vorteil. Geschäftsführer Erg hofft, dass die Sportler bald auch wieder ins HSC dürfen. Dies wäre möglich, wenn der Rhein-Neckar-Kreis die nächste Lockerungsstufe erreicht.

Voraussetzung dafür wäre, dass die Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb der kommenden 14 Tage weiter einen rückläufigen Trend aufweist. Lediglich in Sachen Freibadvergnügen muss Erg noch etwas längere Zeit passen. Grund ist die nach wie vor eher kühle Witterung. "Erfahrungsgemäß kommen die Leute erst, wenn die Temperaturen zwei Tage lang über 25 Grad liegen", sagt er. Daher ergebe es im Moment auch wirtschaftlich keinen Sinn, das Wasser im Waldschwimmbad auf 23 Grad aufzuheizen. Der Großverein plant nun, das Schwimmbad spätestens am Montag, 7. Juni, zu öffnen. Wenn das Wetter mitmacht, könnte die Saison aber auch schon etwas früher losgehen.

Sobald es wieder losgeht, laufen Reservierung und Kartenverkauf wieder über eine App. Ausnahmen gibt es lediglich für Rentner ohne Internetzugang und Saisonkarteninhaber, die aber nur vormittags ins Bad dürfen. Für die Rentner liegt dann Tag für Tag ein Kartenkontingent an der Tageskasse bereit. Wann der Saisonkartenverkauf beginnt, wird noch mitgeteilt.

Der Freibadtag wird dann wieder in zwei Zeitfenster eingeteilt (9 bis 12 Uhr sowie 13-20 Uhr), jeder der beiden "Slots" fasst maximal 670 Besucher. Der Anteil der Rentner, die ihre Tickets an der Tageskasse bekommen, liegt bei maximal 70 Gästen pro Zeitfenster. Dass vormittags noch Saisonkarteninhaber dazukommen, sei allzu dramatisch, so Erg: Vormittags werde das Maximum kaum erreicht.

> Die Öffnung der Strandbäder in Weinheim, Heddesheim und Hemsbach: Die Stadt Weinheim plant – genau wie die Nachbarn in Heddesheim und Hemsbach – den Bade-Start am kommenden Wochenende. Die Öffnung des Strandbads am Waidsee ist für Samstag, 22. Mai, vorgesehen. "Die Vorkehrungen für einen corona-gerechten Saisonstart laufen auf Hochtouren", so Stadtsprecher Thomas Fischer. Genaueres werde in den kommenden Tagen bekannt gegeben.

Detailliertere Informationen gibt es bereits vom beliebten Badesee in Heddesheim. Hier besteht ein eingeschränktes Angebot. Einzelkarten gibt es in begrenzter Anzahl und nur per App. Die E-Ticket-App "eTickets Heddesheim" findet man im Google-Play-Store, im Apple-App-Store und unter www.heddesheim.de/eticket. Ein Verkauf von Einzelkarten an der Kasse am Badesee findet nicht statt.

Saisonkarten sind seit Montag über die App erhältlich (leider bereits ausverkauft) sowie über die Vorverkaufskassen. Die Saisonkarte für Familien gibt es wie bisher nur im Heddesheimer Rathaus. Die Mitarbeitenden des Bürgerservices müssen die Angaben von Interessenten überprüfen, ehe sie dem Erwerb von Familien- beziehungsweise Zusatzkarten zustimmen. Auswärtige müssen entsprechende Nachweise wie das Stammbuch oder Ausweise aller Familienmitglieder vorlegen.

Saisonkarten für Erwachsene, Jugendliche und Ermäßigte sind – solange das Kontingent reicht – noch an den Kassen des Badesees und des Hallenbades erhältlich (geöffnet bis 21. Mai täglich von 13 bis 19 Uhr, danach am See zu den Badezeiten). Der Eintritt am See wird elektronisch registriert. Ist die zulässige Höchstzahl an Gästen zum Zeitpunkt des gewünschten Eintritts erreicht, berechtigt die Saisonkarte nicht zum Eintritt.

Der Zutritt ist nur nach Vorlage eines tagesaktuellen negativen Schnelltests oder durch Vorlage des Impf- oder Genesenen-Nachweises möglich. Zehner-Karten sowie Abendtickets fallen in dieser Saison weg. Die Vergabe der Saisonschließfächer findet am Samstag, 29. Mai, von 8 bis 13 Uhr am See statt. Vordrucke stehen vom 27. Mai an auf der Webseite der Gemeinde zur Verfügung.

Update: Mittwoch, 19. Mai 2021, 08.12 Uhr

Öffnungen bei Gastronomie, Einzelhandel und beim Waidsee

Weinheim. (RNZ/lyd) Am Mittwoch kann auch in Weinheim wieder gelockert werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Stufenplan erlaubt zum Beispiel die Öffnung der Gastronomie. Gäste müssen allerdings vollständig geimpft oder genesen sein, oder einen negativen Schnelltest vorlegen und auf dem Weg zum Tisch eine Maske tragen. Wo in Weinheim Schnelltests gemacht werden können, steht auf www.weinheim.de/corona.

Auch der Einzelhandel darf ab Mittwoch wieder Kunden mit "Click&Meet" empfangen. Dabei gilt: ein Kunde pro 40 Quadratmeter Ladenfläche. Ist ein Testkonzept des Geschäfts vorhanden, dürfen zwei Kunden gleichzeitig eintreten.

Die Stadt plant außerdem – genau wie Heddesheim und Hemsbach – die Öffnung des Strandbads Waidsee am kommenden Samstag, 22. Mai. Die Vorkehrungen für einen coronagerechten Saisonstart laufen auf Hochtouren.

Die TSG plant eine Öffnung des Waldschwimmbads zum 7. Juni. Wenn an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die Temperatur auf 25 Grad klettern sollte, zieht TSG-Geschäftsführer Alexander Erg aber auch eine vorzeitige Öffnung in Betracht.

Das Museum der Stadt nutzt die Möglichkeiten für eine Öffnung bereits ab Mittwoch, 19. Mai: unter Einhaltung der AHA Regeln, Kontaktdatenerfassung, Vorlage eines Impf- und Genesungsnachweises oder einem tagesaktuellen negativem Testbefund können Besucher eintreten.

Auch kontaktarmer Vereinssport wieder erlaubt

Außerdem ist kontaktarmer Vereinssport an der freien Luft ab Mittwoch wieder erlaubt. Gemeint sind damit Sportarten, die im entsprechenden Abstand und mit nicht mehr als 20 Personen betrieben werden. Alle Sporttreibenden müssen ebenfalls einen tagesaktuellen negativen Coronatest, eine vollständige Impfbescheinigung oder eine Genesungsbescheinigung vorlegen.

Auch der Lauftreff im Sepp-Herberger-Stadion ist von dieser Nachweispflicht betroffen. Montag und Mittwoch von 7 bis 8.30 Uhr und Samstag von 9.30 bis 11.30 Uhr. Zusätzlich ist zur Kontaktdatenermittlung der Läufer eine entsprechende Verpflichtungserklärung vorzulegen.

Stadtbibliothek ohne Terminvergabe

Die Stadtbibliothek öffnet ab Mittwoch wieder ohne Terminvergabe. Besucher können zu den üblichen Öffnungszeiten Bücher ausleihen. Allerdings muss ein tagesaktueller negativer Corona-Schnelltest, ein Genesenennachweis oder ein Nachweis über die vollständige Impfung vorgelegt werden. Für eine mögliche Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt müssen weiterhin die Kontaktdaten erhoben werden. Mit der Luca-App geht es schnell und bequem, ein handschriftlich ausgefülltes Formular dient als Alternative und ist an der Information erhältlich.