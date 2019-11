Weinheim. (kaz) Für Unternehmen ist das schnelle Internet zum Standortfaktor geworden. Sie profitieren von der Datenübertragung in Sekundenschnelle. In den sechs Weinheimer Gewerbegebieten besteht Nachholbedarf. Daher hatten die Interessengemeinschaft Hintere Mult, der Gewerbeverein und die Vereinigung der Unternehmer zu einer Infoveranstaltung zum Thema „Glasfaserausbau“ geladen.

Neben dem Wirtschaftsförderer der Stadt Weinheim, Jens Stuhrmann, saßen Max Buckermann und Alexander Stange von der Deutsche Glasfaser Business GmbH am Podium. Sie informierten über den Stand der Dinge und darüber, was machbar wäre. „Ich bin seit sechs Jahren im Amt, das Thema begleitet mich seit dem ersten Tag“, so Stuhrmann. Dabei gehe es nicht nur um die Anbindung von Oberflockenbach, sondern auch von bestehenden Gewerbeflächen.

Künftige Gewerbegebiete sollen von vorneherein entsprechende Infrastruktur erhalten, so auch die Grundstücke in der Nordstadt, die derzeit vermarktet werden und. Die Hintere Mult, für die noch ein Erschließungsträger gefunden werden müsse, solle von 2022 an in die Vermarktung gehen.

Wie Max Buckermann ausführte, wurde die Deutsche Glasfaser GmbH 2011 im holländischen Borke gegründet und hat inzwischen zehn Niederlassungen, die nächstgelegene ist jene im hessischen Seligenstadt. Das Unternehmen habe sich in achteinhalb Jahren zum Marktführer in Sachen „Glasfaser“ entwickelt. Es zähle derzeit rund 7000 Geschäftskunden und habe bereits über 550.000 Hausanschlüsse eingerichtet.

„Zeit ist Geld“, erteilte Buckermann dem Kupferkabel eine Absage. Glasfasernetze sind Lichtwellenleiter zur optischen Datenübertragung und haben im Vergleich zur elektrischen Variante mit Kupferkabel extrem hohe Übertragungsraten, die auch auf langen Strecken konstant bleiben. Die Firma garantiert in der Regel Geschwindigkeiten von mehreren Gigabit pro Sekunde, und dies symmetrisch im Down- und Upload, sodass große Datenmengen in beide Richtungen schnell übertragen werden.

Bei der Veranstaltung im Tagungsraum der Firma B&S lag auch Infomaterial aus, in denen das Produkt „FTTH“ genauer erklärt wird. Die Abkürzung steht für „Fiber To The Home“, also Glasfaser bis in jedes Haus. Die Bandbreite muss also mit niemandem geteilt werden.

Das Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ garantiert den schnellen Ausbau in Kooperation mit Partnerfirmen. In seiner Präsentation sprach Buckermann von neun bis zwölf Monaten. Der Glasfaserausbau in den Gewerbegebieten könne beginnen, wenn sich 40 Betriebe dafür entscheiden – bis zum 15. Dezember.

„Denken Sie beim schnellen Internet auch an Betriebe in der Altstadt?“, wollte ein Gast von Stuhrmann wissen. Eine befriedigende Antwort bekam er nicht. Allerdings war der Abend noch nicht zu Ende. Das Publikum war stattdessen aufgefordert, mit den Referenten und untereinander ins Gespräch zu kommen.