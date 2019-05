Weinheim. (pol/van) Die Polizei sucht derzeit nach der Weinheimerin Petra Katalin Z. Die 28-jährige Frau aus Ungarn war zuletzt am 27. Mai gegen 17.10 Uhr an einer Tankstelle in der Darmstädter Straße in Heppenheim gesehen worden. Seitdem fehlt jede Spur von ihr.

Nach Angaben der Beamten war die Vermisste mit einem hellblauen Kleinwagen, einem Hyundai Getz, mit dem Kennzeichen "HD-GT 837" unterwegs gewesen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie mit diesem Pkw auch weiter unterwegs ist.

Foto: Polizei

Petra Katalin Z. wird wie folgt beschrieben: 1,65 Meter groß, hager, etwa 60 Kilogramm schwer, spricht Deutsch mit Akzent, offene, dunkelrote, kinnlange Haare, Tattoo im Nacken (phönixartiger Vogel), Schnittverletzung an einem Handgelenk. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie silberne Ohrringe mit Bernstein, außerdem eine Hose, Top, Langarmweste und Jacke sowie Stiefeletten - jeweils in schwarz.

Nach Angaben der Beamten sei das Verhalten der Vermissten "ungewöhnlich". Man könne nicht ausschließen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet oder sich selbst gefährdet.

Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444.