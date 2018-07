Weinheim. (pol/mare) Ein 25-jähriger Mann aus Mannheim soll am Dienstagabend eine Frau am Waidsee vergewaltigt haben. Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen, wurde der mutmaßliche Täter wenig später gefasst und sitzt nun in Haft.

Der 25-Jährige soll kurz nach 21 Uhr durch den Waidsee zum FKK-Bereich des Miramars geschwommen sein. "Dort habe er eine am Badestrand sitzende 49-jährige Frau aus sexuellen Motiven angesprochen", heißt es in der Mitteilung. Diese habe aber abgelehnt.

Der Mann soll ihr dann mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben und ihr gedroht haben, sie umzubringen, falls sie um Hilfe schreit. Dann habe der 25-Jährige die Frau am Hals gepackt, gewürgt und schließlich vergewaltigt.

Der 49-Jährigen gelang in einem günstigen Moment aber die Flucht und sie verständigte die Polizei. Die Frau wurde durch die Schläge im Gesicht, am Rücken und am Schienbein verletzt.

Der mutmaßliche Vergewaltiger flüchtete und schwamm durch den Waidsee zurück in Richtung des öffentlichen Bereichs.

Dort zog er sich wieder an und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung wurde er aber kurz vor 22 Uhr in der Nähe des Waidsees festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim erließ Haftbefehl wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der 25-Jährige wurde dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.