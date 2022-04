Weinheim. (RNZ) Weitere 23 Kinder und 19 Erwachsene sind in der Jugendherberge Weinheim untergebracht. Das teilt der Rhein-Neckar-Kreis mit.

Nachdem die Stadt Weinheim und der Rhein-Neckar-Kreis bereits in der vergangenen Woche 26 Kinder mit 13 Begleitern aus der Ukraine aufgenommen hatte, konnten am Dienstag in der Jugendherberge weitere 23 Kinder und 19 Erwachsene einziehen.

"Wir haben keine Sekunde gezögert, als aus der Ukraine die Anfrage kam, ob wir eine weitere Gruppe ukrainischer Kinder und Jugendlicher samt ihrer Bezugspersonen aufnehmen könnten", so Landrat Stefan Dallinger. Während man auf Bundesebene noch über ein gesondertes Verteilverfahren für solche Gruppen diskutiere, sei man auf kommunaler Ebene in Vorleistung getreten und habe für die Geflüchteten schnell einen sicheren Aufenthaltsort geschaffen.

"Unsere humanitäre Verantwortung wird angesichts eines immer grausamer geführten Krieges immer größer", sagt Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just.

Update: Dienstag, 12. April 2022, 11.55 Uhr

Helfer bringen Jugendherberge wieder ans Netz

Von Günther Grosch

Weinheim. Es ist eine noch nie da gewesene, aber beispielhafte Gemeinschaftsaktion der Stadt Weinheim, des Rhein-Neckar-Kreises, des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) sowie eines halben Dutzends örtlicher Handwerksunternehmen: Innerhalb kürzester Frist wollen sie 130 ukrainischen Waisenkindern und Betreuern eine Unterkunft bieten.

Über einen privaten Kontakt war vor gut zwei Wochen bekannt geworden, dass ein Waisenhaus in Kiew dringend einen Fluchtort sucht. Mit der seit gut zwei Jahren leer stehenden Jugendherberge in der Weststadt sehe man sich in der Lage, Kindern und Betreuern kurzfristig ein Dach über dem Kopf und geeignete Wohnräume zur Verfügung zu stellen, war man sich aufseiten des Rathauses, des Jugendherbergswerks und des Landratsamts rasch einig.

Der Haken an der Sache: Die Technik des unbewohnten Hauses, das abgerissen und bis 2025 durch einen Neubau ersetzt werden soll, muss nach dem langen Leerstand wieder auf Vordermann gebracht werden. Die Wasserpumpen haben sich durch den Stillstand festgefressen, die Gaszuleitungen zum Brenner weisen undichte Stellen auf, die elektrische Schaltschrankregelung muss ausgetauscht werden – und auch die Elektrik insgesamt entspricht nicht mehr den aktuellen Erfordernissen: Das verdeutlichte Michael Seehaus, Haustechniker der Stadt, als die Verwaltungs- und Pressevertreter sich am Dienstag zum Rundgang durch die 35 Drei- und Vierbettzimmer, fünf Gemeinschaftsräume sowie neun separaten Zimmer für die Betreuer trafen.

Ein Spezialist der Firma Kadel kümmerte sich am Dienstag um die Heizungsanlage. Foto: Dorn

Die Weinheimer Unternehmen Kadel (Gas- und Wasser-Installation) und Amend (Elektro), die Rippenweierer Schreinerei Schmidt-Weidenthaler sowie die Reinigung Weidler sprangen den Stadtwerken und dem Baubetriebshof bei. Dafür musste der eine oder andere freilich andere Arbeiten erst einmal zurückstellen. "Alle Beteiligten haben äußerst pragmatisch agiert", lobte Oberbürgermeister Manuel Just die Helfer und nicht zuletzt das Jugendherbergswerk.

Das DJH habe sich in keinem Augenblick daran gestört, dass die Stadt Weinheim das Vorhaben in die Hand nahm, obwohl sich die Jugendherberge gar nicht in kommunalem Eigentum befindet. "Wir sehen uns zum einen in der Rolle des Vernetzers und tragen zum anderen bei der Beseitigung der Sicherheitsmängel die Verantwortung für die Hardware, also die Ertüchtigung des Gebäudes. Der Rhein-Neckar-Kreis übernimmt anschließend den Betrieb, also die Software", so Just. Dass es "nicht unbedingt einfach" gewesen sei, die Jugendherberge wieder "ans Netz zu nehmen", verhehlte er nicht. Umso höher sei allen Beteiligten ihr Engagement anzurechnen: "Alle haben ohne großes Abwägen einen wertvollen Beitrag geleistet."

Die Drei- und Vierbettzimmer und die Gemeinschaftsräume sehen bald wieder Kinder. Foto: Dorn

Von wo genau und wann die jungen Menschen im Alter zwischen zwei und 16 Jahren in Weinheim ankommen, wusste OB Just nicht zu sagen: "Da befinden wir uns noch im Blindflug." Sollten sie noch vor der Bezugsfertigkeit des Gebäudes – voraussichtlich Ende dieser Woche sind die Arbeiten fertig – eintreffen, werden sie vorübergehend im Bürgersaal und in der Turnhalle der Carl-Orff-Grundschule in Sulzbach untergebracht. Ihre großzügige Hilfe sagten zudem ein im Ruhestand befindlicher Weinheimer Kinderarzt und zwei Kinderpsychologen sowie die Mitglieder des Arbeitskreises Asyl zu.

Gesichert ist gleichfalls die Verpflegung der Flüchtlinge durch die im Haus vorhandene Küche. Als Alternativen stehen die Mensabetriebe der benachbarten Zweiburgenschule sowie des Dienstleistungsgebäudes der Sparkasse bereit. Und auch Gastronom und Caterer Rolf Pflästerer von der Burg Windeck hat sich als Koch angeboten.

Allerdings, das machte Just sehr deutlich, wolle man zunächst einmal "sensibel in den Personenkreis hineinhören", sich also zunächst nicht allzu heftig in den laufenden Betrieb des Waisenhauses einmischen. "Sie sollen ihre Arbeit möglichst in der Weise fortsetzen, wie es alle von daheim gewohnt sind. Vor allem aber sollen sie von sich aus artikulieren, was sie gebrauchen können oder woran es ihnen mangelt."

Aus diesem Grund gilt auch Justs wie Seehaus’ dringender Appell an alle Bürger, vorläufig bitte keine Kartons mit Spielsachen oder Kleidung zu spenden. Sollte sich ein entsprechender Bedarf herausstellen, werde man die Öffentlichkeit darüber informieren.