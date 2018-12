Bei der Erneuerung des Schieberkreuzes kam es zu unvorhergesehen Problemen. Die Bürgermeister Michael Kessler (l.) und Manuel Just (r.) sahen sich die Baustelle an. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Hirschberg/Heddesheim. Stell dir vor, du drehst morgens den Hahn auf und es kommt kein Tropfen Wasser heraus. Ein solcher Super-GAU, der den beiden Verbandsgemeinden Heddesheim und Hirschberg vor einigen Wochen drohte, stand auf der jüngsten Sitzung der Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße am Dienstag im Heddesheimer Bürgerhaus im Mittelpunkt der Diskussionen. Bürgermeister Michael Kessler und Mitarbeiter der Firma BIT Ingenieure Karlsruhe erläuterten das Szenario, und warum die Bürger beider Kommunen, so Kessler, noch einmal mit einem "blauen Auge" davongekommen waren.

Auf ihrer Februarsitzung hatten die Mitglieder der Verbandsversammlung einer Erneuerung des "Schieberkreuzes" an einer Förderleitung zugestimmt. Der Aufwand für dessen Erneuerung einschließlich Ingenieurleistungen wurde damals auf rund 126.000 Euro beziffert. Hinzu kam die anstehende Sanierung des Übergabeschachtes Süd in Heddesheim.

Die Erneuerungsarbeiten sollten in der Nacht vom 25. auf den 26. September vorgenommen werden. Doch es kam zu unvorhersehbaren Problemen. "Wegen nicht mehr schließender vorgelagerter Absperrarmaturen konnten die Arbeiten nicht wie geplant umgesetzt werden", informierte Kessler.

Durch bereits zuvor aufgetretene undichte Stellen am seit einigen Monaten freiliegenden Schieberkreuz musste umgehend die Planung alternativer Möglichkeiten für den Umbau in die Wege geleitet werden. "Die Umsetzung musste zwingend noch vor Beginn der Frostperiode erfolgen, weil ansonsten ein Notfall durch einen Rohrbruch und damit ein zeitweiliger kompletter Ausfall der Trinkwasserversorgung hätte eintreten können", beschrieb Kessler das drohende Unheil.

Die alternative Lösung erforderte zeitlich vor dem Ersatz des Schieberkreuzes zusätzlich die Erneuerung von mehreren vorgelagerten Absperrarmaturen zwischen dem Schieberkreuz und dem Niederzonenbehälter in Leutershausen. Dafür musste aber die gesamte Versorgungsleitung zwischen Wasserwerk und dem Niederzonenbehälter außer Betrieb genommen, komplett entleert und anschließend wieder befüllt werden.

Während dieser Arbeiten wurde die Versorgung von Hirschberg über den Wasservorrat des Niederzonenbehälters sowie des Hochzonenbehälters sichergestellt. Gleichzeitig mussten Umbaumaßnahmen vorgenommen und mobile Verbindungsleitungen im dortigen Ortsnetz errichtet werden.

Die Versorgung Heddesheims sowie des Gewerbeparks Hirschberg wurde durch eine 400 Meter lange Notrohrleitung zwischen einer aus Weinheim kommenden Versorgungsleitung zum benachbarten "Zweckverband Eichelberggruppe" und einem Schacht des eigenen Verbandes im Bereich des Gewerbeparks Hirschberg gewährleistet.

Am Ende waren zwei Nachtbaustellen (am 17./18. Oktober sowie am 22./23. Oktober) erforderlich, um zunächst den Austausch der Absperrarmaturen vorzunehmen. Die Erneuerung des Schieberkreuzes erfolgte in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober. Alle Arbeiten am Netz wurden jeweils in den verbrauchsärmsten Zeiten zwischen 23 Uhr nachts und 5 Uhr morgens ausgeführt.

Fazit von Kessler und der BIT Ingenieure Fix und Ebert: "Mit Ausnahme eines Teilbereichs in Leutershausen, in dem zeitweilig keine Versorgung stattfand, liefen alle drei Maßnahmen relativ reibungslos und ohne schwerwiegende Komplikationen oder Auswirkungen auf die Bevölkerung ab." Die Versorgung habe jeweils am Folgetag spätestens gegen 15 Uhr wieder im Normalbetrieb aufgenommen werden können.

Allerdings: Die Arbeiten verursachten einen nicht unerheblichen zusätzlichen finanziellen Aufwand. Unter dem Strich sind es rund 300.000 Euro an zusätzlichen Ausgaben, der die Gesamtkosten für die Erneuerung des Schieberkreuzes auf rund 420.000 Euro summiert.

Der Dank an alle Beteiligten vom Wassermeister über die Arbeiter bis hin zu den Ingenieuren und gleichzeitiger Trost für Kessler und seinen Stellvertreter im Verbandsvorsitz, Hirschbergs Bürgermeister Manuel Just: "Wir sind jetzt nicht nur auf dem modernsten Niveau. Auch die Rohrleitungen befinden sich in einem guten Zustand."

Was die Kosten für die unplanmäßige Anschaffung und Weiterverwendung der rund 400 Meter langen Notrohrleitung betrifft, befindet man nach Auskunft von Kessler ebenfalls "im grünen Bereich". Die Leitung soll im Zuge des nächsten Neubauvorhabens "Mitten im Feld II" Verwendung finden. Die Verbandsversammlung stimmte der unplanmäßigen Kostensteigerung ohne Gegenstimmen zu.