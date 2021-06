Weinheim. (web) Während die städtischen Mitarbeiter am Mittwoch im Gemeinderat die geheimen Abstimmungen zum einheitlichen Regionalplan vorbereiteten, ließ OB Manuel Just die Bürgerfragestunde abhalten. Eine Fragestellerin wollte wissen, ob der Gemeinderat noch einmal über das Wildbadeverbot im Waidsee diskutieren könnte. Diese Frage ergänzte sie um eine flammende Rede, in der sie eine weitere Duldung von "wilden" Schwimmern forderte. Damit meinte sie Sonnenbadende in der "Schweinebucht" und auf der gegenüberliegenden Halbinsel, die sich ab und an im See abkühlen.

Inzwischen seien die Ufer des Baggersees so weit gefestigt und "renaturiert", dass keine Gefahren mehr drohten. Zumal sich die Verkehrssicherungspflicht der Stadt erst dann erhöhe, wenn Stege oder Sprungbretter errichtet würden. Die wenigen Wild-Schwimmer wühlten auch nicht mehr Sedimente auf als die Hunde, die an einem anderen Uferabschnitt und mit dem offiziellen Segen der Stadt ins Wasser rasen. Außerdem mache das Schwimmen im städtischen Strandbad einigen Sportlern keine Freude, weil die Bojenkette das Vergnügen allzu schnell beende, schloss sie.

Der frenetische Applaus der übrigen Gäste auf der Empore der Stadthalle war ihr sicher. OB Just ließ sich diese eigentlich geschäftsordnungswidrigen Sympathiebekundungen gefallen. Das hielt die Sitzungsgäste aber nicht davon ab, Just lautstark ins Wort zu fallen, als der zu einer Antwort ansetzte. Es ergebe sich eine Verkehrssicherungspflicht für die Stadt und deren Verwaltungsspitze, unter anderem weil der Waidsee kein natürliches Gewässer sei, so Just. Die Fachleute in der städtischen Rechtsabteilung hätten von einer Duldung oder gar einer Erlaubnis des Wildbadens abgeraten, ebenso wie die Vertreter eines großen kommunalen Versicherers. "Ein Baden-auf-eigene-Gefahr-Schild hilft da leider auch nicht weiter."

Darüber hinaus weise der See Untiefen auf, auch in Ufernähe. Ein Ertrinkender könne untergehen, ohne dass ihn die Lebensretter der DLRG orten können. Da Corona viele Freizeitangebote einschränkt, habe sich die Lage in der Bucht verschärft, so Just. Er werde das Badeverbot niemals zu Aufhebung freigeben, selbst wenn alle 45 500 Weinheimer entsprechende Forderungen unterschreiben, sagte er. Seine Haltung hat ernste Hintergründe: Es gibt Stadtoberhäupter, die ihres Lebens nicht mehr froh wurden – nachdem zum Teil sehr junge Bürger in Seen ertranken.

Auch eine andere Forderung musste Just ablehnen: Eine Bürgerin verlangte, wieder Saisonkarten für das Strandbad auszugeben. Sie berief sich auf Nachbarkommunen, die das getan haben. Aus Justs Sicht wäre dies kontraproduktiv, da man Dauerkartenbesitzern jederzeit Zugang gewähren muss. Das schränke die Chancen anderer Erholungssuchender ein. Das Maximum liegt derzeit bei 2500 bis 2600 Badegästen.

Update: Donnerstag, 17. Juni 2021, 20.34 Uhr

Stadt verteidigt Bade-Verbot in der "Schweinebucht"

Rathaus-Sprecher: Wenn aus der Duldung einzelner Schwimmer die offizielle Erlaubnis für alle würde, kämen wohl rasch Hunderte.

Weinheim. (web) Es war einiges los im Netz: Mit Skepsis und zum Teil heftiger Kritik haben Leser auf RNZonline und der Facebook-Seite "RNZ Bergstraße" auf einen Bericht reagiert, in dem Fachleute der Stadt Weinheim die Gründe für das "Wild-Bade-Verbot" im Waidsee dargelegt hatten. Die Leiterin des Grünflächenamtes und der Umweltbeauftragte hatten unter anderem auf Unfallgefahren, den Schutz von Flora und Fauna sowie die von menschlichen Schwimmern aufgewühlten Sedimente hingewiesen.

So sieht sie aus, die Lage in der „Schweinebucht“: Sonnen ja, Schwimmen nein. F.: Kreutzer

Außerdem befürchten die Verantwortlichen der Weinheimer Stadtverwaltung, dass sich das Badepublikum vor allem in der sogenannten Schweinebucht in Zukunft mehren könnte: Immerhin ist dieser frei zugängliche Uferabschnitt mittlerweile ein anerkanntes Naherholungsgebiet. Demnach dürfen sich Bürgerinnen und Bürger auf der Wiese aufhalten, nur beim Thema "Baden" wird weiter auf das nahe gelegene städtische Strandbad verwiesen.

Doch genau das erzeugt Unmut, und zwar nicht nur unter Weinheimern. Der allgemeine Ärger richtet sich gegen ein Vorgehen der Behörden, das viele als überregulierend einordnen. Andere beklagen das Fehlen von Flächen, auf denen sich jeder nach seiner eigenen Façon ausleben kann: Früher planschte man schließlich auch in Bächen, spielte an Flussufern und ging an wild-romantischen Seeufern baden, ohne sich von öffentlichen Ordnungshütern oder privaten Grundstücksbesitzern belästigen lassen zu müssen, lautet der Tenor.

Einen Leser – nach eigenen Angaben ein langjähriger Schweinebucht-Schwimmer – plagten besonders starke Zweifel. "Ein Bußgeld bis zu 5000 Euro soll es geben! Da sage ich nur: Geht es noch?", ärgerte er sich. Selbst im Hochsommer seien nur wenige Menschen in der Bucht. Anders als das Original auf Kuba werde die Weinheimer "Schweinebucht" sicherlich keine Touristenattraktion. Es sei nicht glaubwürdig, dass die Eintritt zahlenden Besucher des städtischen Strandbads den Boden weniger stark aufwühlen, als das an anderen Stellen der Fall wäre. Zumal der nah am Waidsee vorbeirauschende Verkehr auf der Autobahn 5 dem dortigen Biotop am meisten schade.

Die RNZ konfrontierte Weinheim-Sprecher Roland Kern mit diesen Einwänden. Die Aussage zu der Höhe etwaiger Bußgelder kann er klar dementieren: "Diese Summe stammt nicht von uns", erklärt er. Beim Thema "Sedimente" verweist er erneut auf die Tatsache, dass das städtische Strandbad ein eigens präpariertes Badeufer hat: "Es ist ja mit einem Sandstrand angelegt, außerdem geht es nicht nur um die Sedimente, sondern auch darum, dass etwa vier Fünftel des Ufers außerhalb des Strandbades wertvolles Biotop-Gelände ist, zum Beispiel für Wasservögel." Es möge ja sein, dass die Baden-Hessen-Autobahn der Natur keinen Gefallen erweist. Aber an Verlauf und Beschaffenheit des überregionalen Verkehrswegs könne die Stadt Weinheim nichts ändern, am See könne man dagegen etwas tun.

"Es geht ja auch nicht um einzelne Wildschwimmer, sondern darum, dass es täglich Hunderte sein werden, wenn wildes Baden dort offiziell erlaubt wäre", verteidigt Pressesprecher Kern die Linie der Stadt: "Das wäre definitiv schädlich für das natürliche Umfeld des Sees." Wenn bislang keine Gäste aus weiter entfernten Städten die "Schweinebucht" ansteuern, sei das – ausnahmsweise – sogar im Sinne der an sich gastfreundlichen Verwaltung. Es handele sich bei dieser Fläche eher um ein Naherholungsangebot für die Weinheimerinnen und Weinheimer.