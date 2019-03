Von Günther Grosch

Weinheim. Es ist ein weiteres Großprojekt, das den Weinheimer Verband Alter Corpsstudenten (WVAC) nach langen Vorortgesprächen aktiv werden lässt. "Anfang des Jahres haben wir die denkmalrechtliche Genehmigung erhalten, mit der Restaurierung und Rekonstruktion des Refektoriums beginnen zu können", lautete die positive Nachricht des Wachenburgbeauftragten Jan Schleicher am Samstagvormittag vor den Teilnehmern des "Wachenburg-Burgfrühschoppens".

Zur Zufriedenheit aller war damit zugleich die Frage geklärt, die zuvor im Mittelpunkt vieler Diskussionen gestanden hatte: "Konservierung oder Rekonstruktion der Dekorationsfassung im Refektorium? Was ist wichtiger? Das bedingungslose Festhalten an Bewährtem oder Raum geben für die Entwicklung von etwas Neuem?"

Alte Schätze wurden übertüncht

Auch die zwischen 1907 und 1913 errichtete Wachenburg als eines der Wahrzeichen der Stadt wie des corpsstudentischen Schaffens stellt die Verantwortlichen regelmäßig vor die Entscheidung: "Alt oder neu?". Mit den bevorstehenden Arbeiten habe man sich für einen Mittelweg entschieden, beantwortete Schleicher die Frage mit einem lateinischen Zitat: "Renovatio in melius: Erneuerung zu etwas Besserem."

Der Diplom-Restaurator für Wandmalerei Ekkehard Fritz von der in Eppingen beheimateten Restaurierwerkstatt Böke & Fritz informierte über die Hintergründe und die bevorstehenden Arbeiten in dem sich dem "Kapitelsaal" (ursprüngliche Bedeutung: "Versammlungsraum") anschließenden Refektorium ("Speisesaal"). Bereits um 1915 hatte dessen malerische Ausgestaltung mit floralem Rollwerk begonnen.

Während die Ost- und Südwand in der sogenannten "Münchner Ecke" des Corps Bayern die Münchner Frauenkirche und zwei Heiligenfiguren zieren, zeigen die bisherigen Freilegeproben der "Sachsen Ecke" (Corps Sachsen Kartell) ein Motivdetail in Orange. Noch keine Motive konnten dagegen in der "Badener Ecke" (Corps Karlsruhe Friesen), der "Niedersachsen Ecke" (Corps Hannover) sowie der "Westfalen Ecke" des Corps Ostwestfalen entdeckt werden.

Schon bald nach Fertigstellung der Burg hatten wegen des verlockenden technischen Fortschritts ab 1928 einschneidende Veränderungen stattgefunden. "Indem die Räume nach und nach elektrifiziert wurden", rekapitulierte Fritz. Nachgewiesen ist unter anderem die Niederschrift einer Bauausschusssitzung. In dieser heißt es: "Der Anstrich des Kapitelsaals ist mit 1000 Mark veranschlagt. Die Tüncherarbeiten sollen durch Malermeister Grünwald vorgenommen werden."

Feststellung von Fritz im Vergleich historischer Aufnahmen zu der bereits 2015 freigelegten Ostwand mit einer der Heiligenfiguren: "Die Substanz hat aufgrund von Ab- und Überarbeitungen der jeweiligen Sanierungen und Putzüberarbeitungen deutlich gelitten." Insbesondere der ehemalige florale Hintergrund sei stark reduziert worden.

Grundlegende Absicht der vor gut einer Woche begonnenen "Wiedersichtbarmachung" ist es, die Dekoration von 1915 mit authentischem und altersgerechtem Charakter wirken zu lassen, "aber nicht ,idealisiert’ zu übermalen". In Übereinstimmung mit der Denkmalpflege einigte man sich auf eine "ehrliche, saubere Trennung durch einen klaren Schnitt" hin zu einer Neuausmalung und Rekonstruktion nach altem Vorbild.

Übertragen auf den Menschen bedeute dieses Vorgehen Folgendes, so Fritz: "Auch wir pflegen und warten unsere eigene Haut durch Eincremen, akzeptieren aber deren natürliche Alterung. Ein operativer Eingriff, etwa durch ein Facelifting ist ausgeschlossen." Für die Arbeiten im Refektorium bedeutet dies: Die originale Malfläche wird mit einem Japanpapier (Vlies) kaschiert, dünn mit Putz geglättet und eine gänzliche Neuausmalung darüber gelegt. Durch die Neuausmalung ergeben sich gleichzeitig Freiheiten, indem etwa neue Wappenmotive eingearbeitet werden können. Kostenpunkt des Vorhabens, das dem Refektorium sein "neues altes Gesicht geben" soll: Rund 50.000 Euro.

Erster Bürgermeister Torsten Fetzner war zuvor in einer "Tour d’Horizon" auf die aktuelle Weinheimer Tagespolitik eingegangen. Er hatte dabei die aktuelle Lage in Sachen "OB-Wahlanfechtungsklage durch Fridi Miller" thematisiert und vor allem die ablehnende Haltung der Bürgerinitiative "Hintere Mult" - diese plädiert gegen Gewerbeflächen in diesem Gebiet - gegenüber Gesprächsangeboten kritisiert, welche die Verwaltung der Bürgerinitiative mehrfach unterbreitet habe.

Die Wachenburg als Stein gewordenes Monument corpspolitischen Geistes stellte Thomas Heglmeier in den Mittelpunkt seiner Rede. Die Corps seien schon immer "Wegbereiter eines konstruktiven Neuen" gewesen, so der WVAC-Vorsitzende auch mit Blick auf die anstehenden Arbeiten an der Burg. "Wir dürfen uns nicht von der Zeit überholen lassen", warnte Wachenburgbeauftragter Jan Schleicher. Studentische Vereinigungen sähen sich als "Bewahrer von Altem, Wegbereiter des Neuen und Gestalter gesellschaftlicher Diskussionen". Eine konsequente visionäre Weiterentwicklung und Modernisierung aus der Tradition heraus bleibe das Gebot der Stunde.