Von Manfred Ofer

Weinheim. "Die Gruppe ist größer als geplant, aber das macht nichts, in so einem Steinbruch ist ja viel Platz", stellte Franz Piva mit einem Augenzwinkern fest. Mehr als 40 Teilnehmer hieß der Stadt- und Geoparkführer am Samstag auf dem Vorplatz der Peterskirche in Weinheim willkommen. Gemeinsam ging es von da aus auf eine spannende Zeitreise hinein in den Wachenberg-Vulkan, der den Porphyrwerken Weinheim-Schriesheim viele Jahre lang als Steinbruch diente und heute renaturiert wird.

Angeboten wird die thematische Führung seit zwei Jahren von der Stadt Weinheim. Die Tour am Wochenende war der dritte von vier Terminen in diesem Jahr. Sie erfolgt in Kooperation mit den Porphyrwerken, die im Steinbruch bis 2003 Sprengungen vorgenommen haben. Nach einem fatalen Erdrutsch wurden die Arbeiten schrittweise eingestellt. Inzwischen wird das große Loch im Berg nach und nach wieder mit Erdaushub aufgefüllt. "Das wird uns wohl noch ein paar Jahre beschäftigen", merkte Necmi K. Anthrakopoulos an Ort und Stelle an.

Der Anblick lässt den Besucher demütig werden: Bis zu 250 Meter hoch ist der Wachenberg-Steinbruch, der nun nicht nur von Pflanzen, sondern auch von Uhus, Wanderfalken und Fledermäusen zurückerobert wird. Foto: Kreutzer

Der stellvertretende Betriebsleiter hatte den Abgang der Terrassen auf 140 Metern Breite erlebt und ist immer noch erleichtert, dass damals niemand zu Schaden kam. Wirtschaftlich betrachtet habe das Ereignis dem Werk allerdings "den Garaus gemacht".

Ein Blick auf die bis zu 250 Meter hohen Wände lässt den Betrachter demütig werden. Man bekommt einen Eindruck davon, wie viel Gestein hier im Laufe der Zeit bewegt worden ist. Der Wachenberg ist zudem eine markante Landmarke, an dessen Hängen schon in der Jungsteinzeit Menschen gesiedelt haben.

Franz Piva hatte an der ersten Station auf dem Kirchplatz so manche Anekdote über die Geschichte der Region von der Frühzeit bis in die Moderne parat. Im vergangenen Jahrhundert sorgte hier ein bronzezeitlicher Depotfund für Aufsehen. Es gibt viele Hinweise, dass schon die Kelten am Fuß der heute als "Neumaurers Pforte" bekannten alten Eisenbahnbrücke gesiedelt haben. Damals glich die Stelle einem imposanten Canyon, der in das Weschnitztal führte. Später kamen die Römer, brachten den Wein und bauten Villen. Bis die Franken kamen.

Dem germanischen Volksstamm verdankt Weinheim im Übrigen seinen Namen. Einer ihrer Anführer, heißt es, wurde "Vino" genannt, was eine Kurzform von Edwin ist. Durch ein Missverständnis brachte man ihn mit dem lateinischen Wort für Wein in Verbindung, woraus zuerst "Vinnenheim" und durch die Lautverschiebung zu guter Letzt Weinheim wurde. "Heim" stammt aus dem indoeuropäischen Idiom und bezeichnet eine Siedlung. Unter dem fränkischen Kaiser Karl dem Großen gelangte die Stadt vor über 1200 Jahren an das Kloster Lorsch.

Franz Piva setzte die verbale Zeitreise bis in die Moderne hinein fort. An der zweiten Station, der "Oberen Hildebrand’schen Mühle", erfuhren die Teilnehmer, dass im 19. Jahrhundert dort bis zu 133 Arbeiter beschäftigt waren. "Als sie gebaut wurde, war das die modernste Mühle Deutschlands", machte Piva deutlich. Erst der Ausbau des Mannheimer Binnenhafens um die Jahrhundertwende führte zum Niedergang der ansässigen Getreidelagerindustrie.

Die dritte und letzte Station brachte dann noch Licht in das Dunkel der regionalen Erdgeschichte. Der Steinbruch, in den man sich begab, ging vor 290 Millionen Jahren aus einem Vulkanausbruch hervor. Hier übernahm Ludwig Meitzner. Der Diplom-Mineraloge erläuterte anhand von steinernen Indizien, der Konsistenz und den Verfärbungen der Wände, was sich im Laufe der Zeit hier zugetragen hat, und Necmi K. Anthrakopoulos hatte einiges zur Geschichte der industriellen Nutzung zu erzählen.

Inzwischen holt sich die Natur mehr und mehr vom ehemaligen Steinbruchgelände zurück. Das ist der Plan, der hinter der Renaturierung der Unteren Naturschutzbehörde steht. Mit erkennbarem Erfolg, denn inzwischen brüten wieder 42 Vogelarten in und rund um das Areal. Auch Uhu, Wanderfalke, Fledermäuse und Frösche fühlen sich hier pudelwohl. Statt lauten Sprenggeräuschen sind nun wieder Vogelgesänge zu hören. Und das ist, wie man von Teilnehmern der Tour vernehmen konnte, auch gut so.