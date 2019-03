Ladenburg. (skb) Lisa und Hendrik sind Geschwister; Teenager, die täglich im Internet unterwegs sind. Allerdings weitgehend naiv. Haarig wird es, als Hendrik ein denkbar ungünstiges Foto von sich auf Instagram postet, das schnell Kreise zieht, Lisa sich eines fix heruntergeladenen Referats bedient, zwischendurch einen Gratis-Klingelton ordert, und sich sogar mit einem Unbekannten verabredet, der im Chat einen sympathischen Eindruck machte: "Voll süß."

Vorsicht, Umsicht und vor allem Wissen sind geboten bei der Nutzung digitaler Medien. Wie schnell man sich in Gefahr begibt und dabei sogar unwissentlich Straftatbestände erfüllt, brachte das Theater Q-rage (gesprochen: Courage) mit ihrem Präventionstheaterstück "Total vernetzt - und alles klar?!" auf die Bühne des Carl-Benz-Gymnasiums. Zuschauer waren Fünftklässler, die sich in den zwischengeschalteten Gesprächsrunden mit den Akteuren aufgeschlossen zeigten und selbst schon Erfahrungen zum Thema mitbrachten. Vielgefragter Ansprechpartner war auch Polizeihauptkommissar Martin Jost, der als Präventionsexperte praktische Verhaltenstipps gab. Oberste Maßgabe: "Das Netz vergisst nie." Gepostete Fotos, die heute witzig erscheinen und Aufmerksamkeit erregen, können morgen die Ausbildungsstelle oder den Job kosten.

In altersgerechter und pfiffiger Inszenierung ließen die Schauspieler Sandra Hehrlein und Jörg Pollinger ihre Figuren sämtliche klassischen Fehler aneinanderreihen, die im allzu sorglosen Umgang mit modernen Medien unterlaufen können - mit oftmals ungeahnten Folgen. Nach zentralen Szenen wurde die Handlung zugunsten vertiefender Reflexion mit den Schülern unterbrochen.

Deutlich wurde: Was als Scherz oder Streich gemeint ist, kann sogar strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Schnell einen Schnappschuss von anderen verbreiten? Es gilt das Recht am eigenen Bild: "Wer auf dem Bild ist, bestimmt, ob es weitergeleitet werden darf", erläuterte Jost. "Richtig eng" werde es bei kompromittierenden oder gar pornografischen Inhalten. Und gewaltverherrlichende Videos? "Präsentieren würde schon eine Straftat darstellen", sagt Jost und empfiehlt, sich Eltern, Lehrern oder den Medienscouts anzuvertrauen oder an die Polizei zu wenden. In jedem Fall: "Nicht weiterleiten."

Thematisiert wurden auch die Felder Beleidigung im Chat bis hin zum Mobbing, illegaler Film- und Musik-Download, sowie die Verlockung kostenloser Angebote: In der häufig voreilig angeklickten AGB-Zustimmung können sich Kostenfallen verstecken, ganz abgesehen von der Herausgabe persönlicher Daten: "E-Mail-Adressen sind viel wert für Betreiber, die verkaufen eure Adressen weiter", warnt der Experte. "Ihr müsst davon ausgehen, dass euch nichts geschenkt wird."

Er sensibilisierte auch für den Umgang mit Apps, die bei der Installation den Zugriff auf persönliche Bildergalerien fordern. Bei WhatsApp, freigegeben erst ab 16 Jahren, müsse man sich darüber im Klaren sein, mit der Anmeldung sämtliche im Handy gespeicherten Adressen weiterzugeben.

Info: Weitere Infos finden sich unter www.klicksafe.de. Für Fragen oder Probleme haben die Medienscouts der Schule, die auch die Veranstaltung organisierten, ein offenes Ohr. Ebenso Polizeihauptkommissar Martin Jost, der jederzeit per E-Mail (Martin.Jost@polizei.bwl.de) zu erreichen ist.