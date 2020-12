Die Samstagskundschaft kam in diesem Jahr wohl zum letzten Mal in die Weinheimer Innenstadt. Fotos: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim. Kaum ist man auf dem Amtshausplatz oberhalb der Hauptstraße angekommen, sieht man sie schon: Männer, die den Nachmittag genutzt haben, um noch Geschenke für die Lieben daheim zu kaufen. Weihnachtlich eingepackte Gegenstände landen in Kofferräumen, bevor erst die Einkäufer und dann die Wagen in der Dezember-Tristesse verschwinden. Es ist Samstagnachmittag, zwischen 15.30 und 16 Uhr. Bereits zu diesem Zeitpunkt ist absehbar, was am Sonntag "amtlich" wird: der harte Lockdown. Für die meisten Weinheimer Altstadt-Geschäfte und ihre Kunden ist es der letzte Einkaufssamstag in diesem Jahr.

In der Fußgängerzone herrscht noch reger Betrieb, so wie in etlichen Städten im Land, auch wenn sich die Menschen keineswegs auf den Füßen stehen. Mit Masken über Mündern und Nasen, eingepackt in Herbst- und Winterjacken: So ziehen die Kunden von der Hauptstraße in die Buchhandlung, den Weltladen daneben oder in eine der Boutiquen drum herum. Die Beratung in den Geschäften ist geprägt von Professionalität und Freundlichkeit – ganz wie gewohnt.

Auch diese Kundin bereitete sich offensichtlich aufs Fest vor.

Dass die temporäre Zwangsschließung bevorsteht, lässt sich allenfalls daran ablesen, dass diejenigen Geschäfte mit höherer Frequenz auf den vorweihnachtlichen Einpackservice verzichten – damit sich nicht zu viele Kunden auf einmal im Laden aufhalten. Und vor allem daran, dass hier und da Merkzettel verteilt werden: Damit die Kundschaft weiß, unter welchen Kontaktdaten und Bedingungen sie bald auf Lieferservices zurückgreifen kann.

Auch die Weinheim-Galerie hat noch geöffnet. Hier ist – so jedenfalls die Momentaufnahme –, weniger los als auf der Hauptstraße. Aber auch in den Bekleidungsgeschäften des Shoppingcenters sieht man noch Einkaufende.

Auf der Hauptstraße fragt eine ältere Dame zwei entgegenkommende Frauen, wo sie kleine Salzstreuer kaufen kann. Ihr wird sofort weitergeholfen. Vorbei an Nussknacker-Figuren und Weihnachtsbäumen, die demnächst unter sich bleiben, geht es gen Marktplatz. Nein, es ist wirklich nicht die richtige Zeit, um Weinheims Einzelhandel zu kritisieren. Aber auffällig ist es halt schon: Während einige Geschäfte am vergangenen Adventssamstag in aller Selbstverständlichkeit bis 18 Uhr geöffnet haben, sind andere schon am späten Nachmittag verriegelt. Das mag Gründe haben; es zeigt aber, dass es ein weiter Weg ist bis zum gemeinsamen "Produkt" Altstadt.

In "normalen" Jahren wäre wohl vielerorts mehr Betrieb in dieser Jahreszeit. Nicht zuletzt auf dem Marktplatz. Doch anstelle von Glühweinständen, vollen Cafés und Händlern mit Basteleien trifft man auf ein paar Lieferwagen, einige Autos und ganz viele Infotafeln: Die Restaurants haben schon vor eineinhalb Monaten auf Hol- und Bring-Dienste umsatteln müssen. Die vorweihnachtliche Beleuchtung der Lokale ist gut gemeint – hellt die Stimmung aber nur bedingt auf. Neben versprengten Einkaufenden sind Spaziergänger unterwegs, am oberen Ende des Marktplatzes genießen zwei Familien den Blick auf die ebenfalls beleuchtete Windeck. Dass sich die beiden Väter über "virtuelle Lösungen" fürs Weihnachtsfest unterhalten, ist aufgrund der Stille ringsum gut zu hören.

Nachdem auch das Auto des Reporters ein paar Geschenke "geschluckt" hat, rollt es hinunter auf die B3. Die Parkplätze vor den Fachmärkten, die sich zwischen Bundesstraße und Bahngleisen reihen, sind gut gefüllt. Nur dort, wo sonst zu fast allen Uhrzeiten Autos sind, ist kaum jemand: vor dem Schnellrestaurant.

Richtig voll ist es auf dem Berliner Platz in der Weststadt, wo die Kunden des Multzentrums parken. Vor der Filiale des Ankerstores gibt ein Mitarbeiter Einkaufskörbe aus, die man nicht ablehnen darf. Anhand der Zahl der vergebenen Körbchen erschließt sich, von welchem Zeitpunkt an erst einmal Schluss ist mit dem Einlass. Ausgerechnet im Lebensmittelhandel, wo der Lockdown nicht zuschlägt, ist viel los am Samstag. Nicht nur in Weinheim. Natürlich hat jeder Kunde seine Gründe, hier zu sein. Dass einige aber die ganze Familie mitbringen, das muss man in diesen Zeiten wirklich nicht verstehen.