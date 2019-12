Zwölf Jahre lang war Manuel Just Bürgermeister von Hirschberg. Mit einer emotionalen Feier verabschieden ihn die Bürger am 7. Juni. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg. 2019 war ein turbulentes Jahr für Hirschberg. Lange Zeit konnte kein Bürgermeister gewählt werden, weil es Weinheims OB Manuel Just aufgrund einer Wahlanfechtung nicht möglich war, sein Amt anzutreten. Als die Entscheidung zu seinen Gunsten ausfiel, musste Hirschberg nicht nur die Kommunalwahl, sondern auch zwei Bürgermeister-Wahlgänge wuppen. Die RNZ blickt von A bis Z auf das Superwahljahr zurück:

> A wie Abschied: Manuel Just tritt am 13. Mai sein Amt als Oberbürgermeister von Weinheim an, worauf er aufgrund einer Klage von Fridi Miller gut elf Monate warten musste. Mit einer eindrucksvollen und emotionalen Feier verabschieden die Hirschberger am 7. Juni ihren ehemaligen Bürgermeister in der Martin-Stöhr-Schule. Dieser bedankt sich vor den 300 Gästen "für zwölf tolle Jahre".

> B wie Bürgermeister: Ralf Gänshirt wird am 4. August mit 48,38 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister gewählt, nachdem im ersten Wahlgang zwei Wochen zuvor kein Kandidat die absolute Mehrheit errungen hat. 2073 Wähler stimmen für den bisherigen Hauptamtsleiter, den Freie Wähler, SPD und Grüne Liste unterstützen. CDU-Kandidat Christian Würz holt 1869 Wählerstimmen (43,62 Prozent). Jens Flammann (parteilos) landet mit 7,07 Prozentpunkten auf Platz drei. Tobias Wolk (parteilos) und Frederick Heil (Die Partei) sind mit je 0,28 und 0,54 Prozent der Stimmen chancenlos. Am 20. August tritt Gänshirt sein Amt an, mit launigen Reden und Musik wird er am 29. September offiziell in sein Amt eingeführt.

> C wie Chor-Aufschwung: Vor zwei Jahren hat der MGV 1884 begonnen, seine Außendarstellung zu verbessern. Das wurde nicht nur mit 20 Neumitgliedern belohnt: Bei den Badischen Chortagen im Oktober erhält der Männergesangsverein eine Auszeichnung. In der Kategorie "Welcher Chor wirbt am originellsten" holt er den zweiten Platz. Auch die Sängereinheit arbeitet an sich. Mit ihrem Modernisierungskonzept geht sie neue Wege – und holt sich für die Außendarstellung die Duale Hochschule Baden-Württemberg mit ins Boot. Ende September kommen zur ersten Probe des neuen Jugendchors 18 Kinder.

> D wie Drogeriemarkt: Lange war es ruhig um die Projekte für das Areal südlich des Edeka-Marktes in Großsachsen. Doch dieses Jahr kommt Bewegung in die Sache. Im Oktober liegt der Bauvorbescheid für das Gesundheitszentrum samt Drogeriemarkt vor. Eine Investorengesellschaft rund um Werner Kroffl hat das Areal von den zwölf Teileigentümern erworben. Er ist Geschäftsführer der IBB Immobilien-, Bauträger- und Baulanderschließungsgesellschaft aus Mannheim, die das Projekt entwickelt und den Bau überwacht. Rund vier Millionen Euro – den Grundstückspreis miteingerechnet – lassen sich die Investoren das Projekt kosten. Der Geschäftsführer rechnet mit einer Fertigstellung im Frühjahr 2021. Einen Mieter kann er schon bekannt geben: Budnikowsky (kurz Budni) ist eine Drogeriemarktkette mit Sitz in Hamburg.

> E wie Ehrengemeinderat: Fast 40 Jahre lang saß Fritz Bletzer für die Freien Wähler im Gemeinderat und 30 Jahre lang im Kreistag. 20 Jahre war er Bürgermeister-Stellvertreter. Dieses Jahr macht er mit der Kommunalpolitik Schluss. Doch bevor er sich gänzlich daraus verabschieden kann, müssen zunächst er und dann sein Nachfolger Karlheinz Treiber die Vakanz ausfüllen, die durch den Amtsantritt von Manuel Just als Oberbürgermeister in Weinheim entstanden ist. Am 18. Oktober verleiht die Gemeinde dem "langen Fritz" den Titel "Ehrengemeinderat".

> F wie Fusionspläne: Das ganze Jahr über gibt es Gespräche der beiden Hirschberger Bünde der Selbstständigen bezüglich einer Fusion. Bei den Generalversammlungen im April sprechen sie sich für die Gründung eines BDS Hirschberg aus. Am 18. Dezember geben die Selbstständigen den Gründungstermin – 10. Februar 2020 – bekannt und dass Andreas Well für den Vorsitz kandidieren wird.

> G wie Gemeinderatswahl: Die Gemeinderatswahl am 26. Mai bringt einige Veränderungen mit sich. Die Grüne Liste Hirschberg überholt die Freien Wähler (26,47 Prozent) mit ihren 28,47 Prozent (plus 6,8) und ist stärkste Fraktion. Bei den Sitzen liegen beide mit je fünf gleich auf. Die CDU verliert einen Sitz und hat nun vier Gemeinderäte, bei der SPD verringert sich die Zahl von drei auf zwei. Die FDP kann weiter zwei Sitze auf sich vereinen. Karlheinz Treiber (GLH) wird zum Ersten Bürgermeister-Stellvertreter gewählt, Werner Volk (FW) zum Zweiten.

> H wie Haushaltssperre: Der Gemeinderat beschließt im Juni eine Haushaltssperre, da die Einnahmen der Gemeinde in diesem Jahr geringer ausfallen als zunächst angenommen. Vor allem die Einnahmen aus der Gewerbesteuer verringern sich drastisch. Um diese Mindereinnahmen auszugleichen, werden geplante Vorhaben aufs kommende Jahr verschoben, wie die Spielplatz-Sanierung am Landwehrhagener Platz, oder ganz gestrichen. Einstimmig und mit einer gemeinsamen Stellungnahme verabschieden die Fraktionen im Juli einen Nachtragshaushalt.

> I wie Investor: Die Projektentwicklungsgesellschaft "Bauraum" aus Mannheim kauft am 12. August das ehemalige Gasthaus "Zur goldenen Krone" in der Kreuzgasse 8. Für das geschichtsträchtige Gebäude sind nun Wohnungen vorgesehen. Das heutige Haus wurde 1810/11 als Gastwirtschaft errichtet und als solche bis 2013 betrieben. Zuletzt hieß sie "Corona d’Oro".

> J wie Jugendhaus: Mit einem großen Fest wird im Juni 2009 das Jugendhaus beim Sportzentrum eingeweiht. Am 12. Oktober dieses Jahres steigt vor Ort eine Party zum zehnjährigen Bestehen der Einrichtung – als Dankeschön für diejenigen, die sich seither um das Organisatorische kümmern.

> K wie Krippe: In Großsachsen gibt es seit November eine neue Krippe in der ehemaligen Postfiliale. Der Umbau, der von Frühjahr bis Ende Oktober dauert, kostet rund 400.000 Euro. Mieterin der gut 240 Quadratmeter großen Räume im Erdgeschoss des Gebäudes in der Friedrich-Ebert-Straße 8 ist die Kommune, Betreiberin der Krippe die "Tausendfüßler GmbH" aus Schriesheim. Derzeit werden dort sechs Kinder betreut, ausgelegt ist die Einrichtung für bis zu 20 Kinder.

> L wie Landwirtsprotest: Die Landwirte protestieren gegen das Volksbegehren "Rettet die Bienen". Vor allem die möglichen Auflagen bezüglich noch erlaubter Pflanzenschutzmittel sind ihnen zu hoch. Auch in Hirschberg wehren sich die Bauern und stellen am 24. September ein "Grünes Kreuz" auf. Es gibt Veranstaltungen von CDU, Freien Wählern und FDP; der grüne Landtagsabgeordnete Uli Sckerl lädt zu Runden Tischen ein. Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk besucht die Gemeinde am 13. Dezember, um das "Eckpunktepapier" vorzustellen, das mancher als Kompromiss feiert, aber nicht jeden Landwirt zufriedenstellt.

> M wie Menschen mit Schwerbehinderung: Seit Mitte Juni liegt der erste Hirschberger Sozialbericht vor. Daraus geht unter anderem hervor: Höher als im Bundesdurchschnitt ist der Anteil der Hirschberger, die schwerbehindert sind. Laut dem Versorgungsamt des Kreises sind dies 1090 Menschen und damit elf Prozent der Einwohner. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 9,4 Prozent. Doch nicht nur Zahlen gehen aus dem Sozialbericht hervor, auch die Gründung einer Zukunftswerkstatt ist geplant.

> N wie nicht trinkbar: Aufregung in zwei Gemeinden: Wegen einer Verunreinigung im Trinkwasser durch E.Coli-Bakterien erlässt das Gesundheitsamt des Kreises am 15. Juli ein Abkochgebot für Hirschberg und Heddesheim. Zwischen 17. und 21. Juli wird das Trinkwassernetz gechlort. Das Abkochgebot kann am 18. Juli und die Chlorung vier Tage später wieder aufgehoben werden. Der Keimeintrag ist laut dem Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße wohl auf Wartungsarbeiten zurückzuführen. In dieser Zeit müssen die Rathausmitarbeiter viel aushalten. Sie werden beschimpft; einer erhält sogar eine Morddrohung.

> O wie Odenwälder Shanty Chor: Unter dem Titel "Wir machen Fest" feiert der Odenwälder Shanty Chor im Oktober sein 30-jähriges Bestehen. Ende November/Anfang Dezember gibt der OSC weitere erfolgreiche und ausverkaufte Konzerte in der Alten Turnhalle.

> P wie Prominenz: Ob Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident von Bayern, oder Kabarettist Chako Habekost: In Hirschberg geben sich einige Prominente die Klinke in die Hand. Mit Sabine Bendiek, Chefin von Microsoft Deutschland, hat der "Hirschberger Kreis" am 11. Oktober eine besondere Referentin. Was viele nicht wissen: Bendiek ist in Hirschberg aufgewachsen.

> Q wie Qualm: Ein Müllberg geht am 10. August ausgerechnet in der Halle auf der AVR-Anlage in Flammen auf, die 2016 nach einem schweren Brand abgerissen und wieder neu aufgebaut werden musste. Als Ursache wird vermutet, dass sich dort gelagerter Restmüll selbst entzündet hat. Doch nicht nur um qualmende Hallen kümmert sich die Feuerwehr: Am nördlichen Ortseingang von Großsachsen pustet Sturmtief "Eberhard" im März ein Stück von einer Dachkonstruktion auf die Oberleitung der RNV-Linie 5.

> R wie Rettungswache: Die Rettungswache des Arbeiter-Samariter-Bundes geht am 15. Oktober im Gewerbepark an den Start. In der Goldbeckstraße 6b befinden sich nun ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen. Zuvor waren diese in Schriesheim stationiert. Am 11. November lädt der ASB zu einer Einweihungsfeier in Hirschberg ein.

> S wie Skulpturengarten: 2019 wird der Skulpturengarten fertiggestellt. Neben 3000 Pflanzen haben an der Alten Villa auch drei Skulpturen ihren Platz. In diesem Jahr wird der von Landschaftsarchitektin Bettina Jaugstetter entworfene Garten mit einem Preis für "Beispielhaftes Bauen" durch die Architektenkammer Baden-Württemberg ausgezeichnet. Am 30. November lädt die Gemeinde zur Einweihungsfeier ein. Nicht für jeden ist der Garten ein Grund zu feiern. Manche Anwohner fühlen sich durch dort lärmende Jugendliche gestört.

> T wie Trauer: Einige Hirschberger, die sich um Vereine und die Gemeinde verdient gemacht haben, sind dieses Jahr gestorben, stellvertretend sei hier Josef Fey genannt. Der Altgemeinderat starb am 12. August im Alter von 83 Jahren. Vielen ist er als Einzelhändler in Erinnerung geblieben, der 1972 den heute noch existierenden Edeka-Markt am OEG-Bahnhof eröffnete. Die örtliche Geschichte hielt er in zwei Foto-Jahres-Kalendern fest. Am 23. August fand die Trauerfeier auf dem Friedhof in Leutershausen statt.

> U wie ungeduscht: Die Fußballer vom FV Leutershausen und andere Nutzer des Sportzentrums haben Ende Mai/Anfang Juni ein Duschproblem. Bei einer routinemäßigen Untersuchung des Warmwassers wird an einem wenig genutzten Waschbecken eine erhöhte Anzahl von Legionellen festgestellt. In Abstimmung mit dem Kreis-Gesundheitsamt ordnet die Gemeinde ein Duschverbot im Gebäude des Sportzentrums an. Nach zweieinhalb Wochen und einer thermischen Desinfektion können die Fußballer wieder dort duschen.

> V wie VHS-Referent: Altbürgermeister Werner Oeldorf, der 32 Jahre lang an der Spitze der Gemeinde stand, ist neuer Leiter der Hirschberger Außenstelle der Volkshochschule Badische Bergstraße. Das gibt die VHS am 11. Oktober bekannt und stellt ihn zwei Tage später bei einer Film-Matinee im Olympia-Kino vor. Oeldorf tritt damit die Nachfolge von Ralf Gänshirt an, der aufgrund seiner Wahl zum Bürgermeister nicht mehr als VHS-Referent zur Verfügung steht.

> W wie Winter Open Air: Beim ersten "Heisemer Winter Open Air" am 19. Januar ist im Sportzentrum bis in die Nacht hinein Stimmung angesagt – mit DJs und Live-Acts wie "BB Klaus". Die Idee dafür stammt von drei Heisemern, DJ Tom Herbig, DJ Ben@Work (Ben Erdmann) und Sänger Mick Maier (Mathias Maier). Als BTM Entertainment veranstalten sie das außergewöhnliche Event.

> X wie x-fach thematisiert: Die Sporthallen sind ein Dauerthema in Hirschberg. In der Gemeinderatssitzung am 5. Februar wird die von "Kopp.Architekten" erstellte Machbarkeitsstudie vorgestellt. Für eine einfache Trainingshalle wird mit Kosten von bis zu 4,6 Millionen Euro gerechnet, für die "größte Lösung" mit 24,3 Millionen Euro. Eine Sanierung der Heinrich-Beck-Halle käme mit rund 2,2 Millionen Euro deutlich teurer als diejenige der Sachsenhalle. Anfang Dezember nimmt die Hallenkommission ihre Arbeit auf und wird dem Gemeinderat Vorschläge unterbreiten.

> Y wie Yoga: Ein paar Entspannungsübungen, wie sie im Yoga praktiziert werden, dürften den zahlreichen Wahlhelfern dieses Jahr gut tun. Schließlich hat Hirschberg ein Superwahljahr: angefangen bei der Gemeinderats-, Kreistags- und Europawahl im Mai, über die Bürgermeisterwahlgänge im Juli und August bis hin zu den Kirchengemeinderatswahlen im Dezember.

> Z wie Zahn: Es ist ein sensationeller Fund bei einer Brunnenbohrung Anfang Februar: Auf einem Feld zwischen Leutershausen und Großsachsen fördert die Spirale nicht nur Geröll und Erde zutage, sondern auch den über 200.000 Jahre alten Backenzahn eines Mammuts. Inzwischen ist er ins Eigentum des Kreises übergegangen, der ihn ab dem Frühjahr 2020 im Landratsamt ausstellen will.