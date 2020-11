Von Karin Katzenberger-Ruf

Hirschberg. Das Programm zum Volkstrauertag stand eigentlich schon fest: So hätte die Kapelle Ave Maria das Gedenken auf dem Friedhof von Leutershausen musikalisch begleiten sollen. Aber Covid-19 ließ kein öffentliches Erinnern zu: Aufgrund der in den letzten Wochen ständig steigenden Infektionszahlen und den damit verbundenen Gefahren bei der Versorgung Schwererkrankter, hatte sich die Gemeinde Hirschberg entschlossen, die Gedenkfeiern in diesem Jahr ausnahmsweise einzuschränken und keine Veranstaltungen mit Zuhörern anzubieten.

Bürgermeister Ralf Gänshirt hielt auf dem Friedhof in Großsachsen eine kurze Ansprache, um der Opfer von Krieg und Verfolgung zu gedenken. Sein Stellvertreter Karlheinz Treiber sprach im Verlauf der ebenfalls kurzen Gedenkfeier in Leutershausen. Vertreter der Kirchen forderten in beiden Ortsteilen zum Gebet auf. Das Mahnmal am Friedhof in Leutshausen ist laut einer kleinen Tafel 1968 errichtet und 2005 vom örtlichen Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge (VDK) neu gestaltet worden. Dort symbolisierten drei eigens aufgestellte Kränze die Trauer um die Opfer. "In stillem Gedenken" war auf der Schleife des Kranzes zu lesen, mit dem der VDK an die Betroffenen von Krieg und Gewalt erinnerte. "Gemeinsam für den Frieden", lautete an dieser Stelle die Botschaft. Vor einer Tafel stand eine Schale mit Heidekraut und Stiefmütterchen, die Aufschrift auf der Schleife lautete: "Wir gedenken unserem Großvater/Urgroßvater – 24. April 1945."

Bürgermeister-Stellvertreter Karlheinz Treiber (li.) rief in Leuteshausen dazu auf, den scheinbar selbstverständlichen Frieden in Verantwortung zu leben. Foto: Kreutzer

Am Ehrenmal auf dem Friedhof in Großsachsen waren nur Bürgermeister Gänshirt, Michael Göcke von der Katholischen Kirche und Monika Weihrauch, stellvertretende Vorsitzende des VDK Großsachsen, vertreten. "Wir gedenken heute der unzähligen Opfer, die ihr Leben verloren haben oder durch Vertreibung, Diskriminierung und Peinigung körperliche oder seelische Wunden davontrugen", sagte Gänshirt in seiner knappen Rede. "Nicht nur die Vergangenheit fordert unsere Verantwortung", mahnte er.

In der von der Corona-Pandemie geprägten Gegenwart scheine es, als ob Kriege, Flucht, Vertreibung und Benachteiligung weniger Aufmerksamkeit zukomme als zuvor. Eine Studie der Universität Hamburg komme aber zu dem Ergebnis, dass 2019 genau 27 Kriege und bewaffnete Konflikte in verschiedenen Teilen der Welt nach wir vor sehr real und präsent seien, sagte der Bürgermeister. "Dazu gehören Afrika, der Vordere und der Mittlere Orient, Asien, Süd- und Mittelamerika und mit den Auseinandersetzungen in der Ukraine auch Europa." Gänshirt forderte außerdem dazu auf, Verantwortung für ein humanes, friedvolles und von Respekt getragenes Zusammenleben zu übernehmen.

Auf dem Friedhof in Leutershausen bereicherte der stellvertretende Bürgermeister Karlheinz Treiber das stille Gedenken mit seinen Gedanken. Ähnlich wie Bürgermeister Gänshirt ging er auf die vielen traurigen Aspekte des gegenwärtigen Weltgeschehens ein. Abschließend erwähnte er das Unvermögen vieler Menschen, den einst so heftig herbeigesehnten Frieden in Verantwortung zu leben. Treiber verwies in seiner Rede auch auf den Frieden Gottes im Sinne des Franz von Assisi. Er zitierte dabei ein Gebet unbekannter Herkunft, in dem es heißt: "Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich lebe, wo man hasst."