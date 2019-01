Viernheim. (pol/rl) Mehrere Tausend Euro Sachschaden entstanden am Sonntagmorgen bei einem Auto-Brand in der Illertstraße. Eine Anwohnerin hatte kurz nach 5 Uhr bemerkt, dass ein dort geparkter Audi in Flammen stand und sofort die Feuerwehr alarmiert.

Die Feuerwehr konnte das Feuer an dem Fahrzeug einer Bitburger Firma schnell löschen. Das Feuer und die Brandhitze beschädigten zudem das Heck eines weiteren Wagens, der vor dem Audi geparkt hatte.

Die Brandursache soll ein technischer Defekt sein. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.