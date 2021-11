Weinheim. (keke) Von Impfmüdigkeit keine Spur: So jedenfalls der erste Eindruck, als die RNZ am Mittwochnachmittag dem in der Volkshochschule Badische Bergstraße aktiven Mobilen Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises einen Besuch abstattete. Die Schlange der Wartenden reichte in ihrer größten Ausdehnung von der VHS in der Luisenstraße, an der Stadtbibliothek vorbei bis ums Eck in die Schulstraße und zum dortigen Muddy’s Club. Drinnen im großen Saal wie draußen auf der Straße herrschten überwiegend Frust und Unmut vor. "Wenn das so weitergeht, verlieren die Menschen die Lust", schimpfte ein älteres Ehepaar. Man stelle sich stundenlang an, um am Ende unverrichteter Dinge weggeschickt zu werden, weil der Impfstoff schlicht nicht ausreicht oder das zeitliche Limit erschöpft ist.

Die beiden standen in Weinheim bereits zum dritten Mal an, nachdem sie sich vergangene Woche bereits in Ladenburg und Leutershausen vergeblich um eine Auffrischungsimpfung bemüht hatten. Drinnen stöhnte auch die diensthabende Ärztin: "Wir brauchen dringend Verstärkung." Insbesondere viele Frauen und Männer im Alter von über 70 Jahren waren den Empfehlungen der Bundesregierung und der Ständigen Impfkommission gefolgt und standen für den "Booster" an.

Wobei das "Stehen" im buchstäblichen Sinne zu verstehen ist: Nur zwei Holzstühle standen unterhalb der steil nach oben führenden Treppe für die Senioren bereit. Was deren Unmut steigerte. Einige Gewiefte hatten sich selbst Dreibeinhocker oder ähnliche Möbel mitgebracht. Die Impfaktion sollte um 14 Uhr starten. Doch bereits zur Mittagszeit hatten sich die Ersten auf dem Vorplatz der VHS eingefunden. Bis zu 150 Menschen waren es schließlich, als sich die Tür öffnete und das Prozedere mit Registrierung und Aufklärungsgesprächen begann. Eine Fachkraft zog unermüdlich Spritzen auf. "Wir wären lieber zu unserem Hausarzt gegangen", bekannte ein Ehepaar aus Laudenbach: "Aber dort bekommen wir wegen Überlastung der Praxis vor Ende Januar, Anfang Februar keinen Impftermin." Der Frust schlug sich bisweilen in polemischen Sprüchen nieder: "So stelle ich mir die Arbeit in Albert Schweitzers ehemaligem Urwaldhospital in Lambarene vor", sagte eine Birkenauerin. Sie begleitete ihre Mutter und suchte erfolglos nach einer Sitzgelegenheit für die 81-Jährige. Ein Wieslocher sprach von der "Bananenrepublik Deutschland." So wie die Impfwilligen vor der VHS seien die Menschen in der ehemaligen DDR stundenlang wegen Bananen angestanden.

Das lange Stehen sei ja noch erträglich, diktierte eine Frau der RNZ in den Block: "Wenn nur die Füße dabei nicht so kalt würden." Das Thermometer zeigte um diese Uhrzeit fünf Grad an. Aber auch diejenigen, die es nach zwei Stunden Warten in den Vorraum der VHS geschafft hatten, zeigten sich mit den dortigen Verhältnissen unzufrieden: "Hier stehen gut zwei Dutzend Menschen auf engstem Raum ohne Durchlüftung zusammen", erwiesen sich die Stimmung und die Luftverhältnisse als "zum Schneiden dick". Die Schließung der Impfzentren sei ein "großer Fehler" gewesen, war man sich ziemlich einig.

Obwohl es schließlich nur noch gut zwei Stunden bis zur Schließung waren, wuchs die Schlange auch nach Einbruch der Dämmerung weiter. Während anfangs orangefarbene "Nummernzetteln" ausgegeben worden waren, die ihren Besitzern garantierten, dass sie auf jeden Fall geimpft würden, wuchs unter den hinten Anstehenden die nicht unberechtigte Sorge, dass sie möglicherweise vergeblich ausharren. Einige gingen wieder. Wieder andere setzten ihre Hoffnungen darauf, dass dies auch noch andere vor ihnen tun würden und sie "nachrücken" könnten. Um 19 Uhr sollte – nach fünf Stunden – eigentlich Schluss sein. Doch die Schlange der Wartenden war immer noch endlos lang. Das Mobile Impfteam wollte, obwohl selbst sichtlich erschöpft und an der eigenen Belastungsgrenze angekommen, weitermachen, "solange noch Impfstoff vorhanden ist". Trotzdem mussten bis gegen 20 Uhr 250 bis 300 Menschen "ungeboostert" den Heimweg antreten.

Insgesamt haben 35 Interessierte – darunter auch ein junges Paar aus Dortmund, das auf Elternbesuch in Weinheim war – ihre erste Dosis erhalten. Zwei Handvoll erhielten ihre zweite Impfung, 108 die Auffrischimpfung. Am meisten nachgefragt war das Vakzin von Biontech/Pfizer vor Moderna und Johnson&Johnson.

Update: Donnerstag, 11. November 2021, 19.15 Uhr

Lange Warteschlage vor Impfaktion in VHS

Aus der "To-Go-Impfung" könnte eine zähe Angelegenheit werden.

Weinheim. (web) Großer Andrang bei der zur Stunde laufenden Impfaktion in der Volkshochschule: Schon vor Beginn um 14 Uhr standen die Interessierten vor der Weinheimer VHS-Hauptstelle in der Luisenstraße Schlange. Die Reihe der Wartenden endete erst einen Straßenzug weiter, an der Ecke zur Schulstraße. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises hatte angekündigt, ein mobiles Impfteam zu entsenden. Dieses richtete im Saal der VHS eine Impfstraße ein.

Bereits um 12.49 Uhr sandte Cedric Mayer aus Heidelberg eine Mail an die RNZ-Redaktion, in der er Kritik übte: "Etwas schlecht vorbereitet, der Termin. Viele Ältere stehen seit 12 Uhr in der Kälte." Es bestehe keine Möglichkeit, sich irgendwo hinzusetzen. Ein Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises hatte am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt, dass der Zustrom der Interessierten innerhalb der VHS gelenkt werden solle. Allerdings ist das Gebäude nicht eben riesig.

Allgemein war die Stimmung unter den Wartenden gegen 14 Uhr jedoch noch entspannt. Man rechnete mit Helfern, die die Wartenden informieren sollten, wer eine Chance auf eine Impfdosis hat und wer sich bei einer anderen Gelegenheit zum ersten, zweiten oder dritten Mal immunisieren lassen soll. Dies empfehlen die Behörden weiter dringend.

Allerdings sind gerade die Möglichkeiten, sich Auffrischungsimpfungen verabreichen zu lassen, derzeit rar gesät. Eine der Wartenden berichtete der RNZ, dass es in ihrer Hausarztpraxis noch sechs Wochen dauere, bis ein Termin für die Boosterimpfung erhältlich ist.