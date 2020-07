VHS-Außenstellenleiter Werner Oeldorf sagte bei der Vorstellung des neuen Volkshochschul-Programms, dass die Angebote zwar noch nicht ganz so umfangreich seien, aber: „Sie können sich sehen lassen.“ Das findet auch VHS-Mitarbeiterin Karin Binder. Foto: Kreutzer

Von Nicoline Pilz

Hirschberg. Ein roter Rahmen mit offener Tür vor gelbem Hintergrund, weiße Wattewölkchen drängen sich in den Vordergrund. Das Titelbild des neuen Programms der Volkshochschule (VHS) Badische Bergstraße steht für unterschiedliche Bedeutungen: Die Bildungseinrichtung ist offen für seine ganz unterschiedliche Klientel, für neue Inhalte, neue Räume und neue Formate.

Corona ist hier das Stichwort: Der Lockdown traf auch die Volkshochschulen hart, und sie mussten sich teilweise neu aufstellen. Manche Angebote gab es schließlich als Online-Kurs – Yoga beispielsweise – doch lasse sich Präsenz eben nicht so einfach ersetzen, wie Altbürgermeister Werner Oeldorf, Leiter der Hirschberger Außenstelle, im Pressegespräch in der Schillerschule einräumte. Gerade bei den Sprachkursen lerne man besser in der Gruppe. "Wir haben noch nicht das Publikum für die Online-Kurse. Aber das kann noch werden. Wir sammeln hier Erfahrungen", meinte er. Ein Vorteil sei, dass man die Cloud-Inhalte jederzeit abrufen könne, wann es einem selbst gerade passe, ergänzte VHS-Mitarbeiterin Karin Binder.

"Wir sind froh, dass wir wieder Angebote machen können – nicht ganz so umfangreich, aber sie können sich sehen lassen", sagte Oeldorf, verbunden mit einem Dankeschön an die politische Gemeinde und die Verwaltung "für das gute Miteinander in dieser Zeit". Es sei viel zu regeln gewesen, doch sei die VHS auch immer auf offene Ohren und Unterstützung gestoßen. "Das tut uns gut", sagte er weiter.

Coronabedingt ist dieses Semester verkürzt auf Juli bis Oktober. Im November soll Teil zwei des Programms erscheinen und bis Ende Februar dauern.

Im Fokus steht unter anderem die bewährte Kooperation mit dem Olympia-Kino und der Gemeinde: Am 18. Oktober wird im Kino im Rahmen des europäischen Filmfestivals die französische Komödie "Monsieur Pierre geht online" gezeigt. Zu Beginn gibt es eine kleine Einführung ins Kursangebot rund um das Smartphone. Am 8. November ist erneut Markus Weber zu Gast. Der Titel der Veranstaltung lautet "Gegen das Vergessen" und soll noch stärker als beim letzten Mal die Geschehnisse der Reichspogromnacht ins Bewusstsein rücken.

Fortgesetzt werden auch die Kurse "Kultur beim Wein", verlegt allerdings ins Hilfeleistungszentrum, wie der Schach-Grundkurs, die Einführung in "Square-Dance", verschiedene Malkurse, der Gitarrenkurs und auch die Sprachkurse mit ihrem Schwerpunkt auf Französisch. Gerade zu den Französischkursen kämen viele Lernwillige aus Weinheim nach Hirschberg, stellt Karin Binder fest. Der beliebte Motorsägenlehrgang mit Förster Walter Pfefferle ist auch wieder mit dabei. Am Ende des zweitägigen Kurses erhalten die Teilnehmer eine Bescheinigung "zur selbstständigen Aufarbeitung" von Brennholz.

Breiten Raum nehmen erneut die verschiedenen Gesundheitskurse ein. Wegen der derzeit geltenden Auflagen habe man die Yoga-Kurse aufteilen und zeitlich von 90 auf 60 Minuten verkürzen müssen, erklärte Karin Binder. Dafür seien es nun sieben Kurse geworden. Auch für Kinder findet sich mit einem Näh- und einem Yogakurs für Sechs- bis Zehnjährige etwas im neuen Programm. Der frühere Frauenkulturkreis ist umbenannt, heißt jetzt Kulturkreis und steht allen Geschlechtern offen. Er ist im Olympia-Kino beheimatet. Ebenfalls wichtig: Ab 17. September soll das VHS-Büro in der Martin-Stöhr-Schule immer donnerstags von 10 bis 12 Uhr wieder geöffnet sein. Die Geschäftsstelle in Weinheim ist indes auch den Sommer über täglich von Montag bis Freitag immer von 9 bis 12 Uhr erreichbar, Tel. 06201/99630.

Info: Das neue Semesterprogramm ist abrufbar unter www.vhs-bb.de. Das Heft selbst liegt im Rathaus und in vielen Geschäften zum Mitnehmen aus.