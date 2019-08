Schriesheim. (mwg/van) Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach einem 56 Jahre alten Mann in Schriesheim. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Mannheim mitteilte, war besonders im Waldgebiet nach dem Mann gesucht worden sowie im Feldgebiet westlich von Schriesheim in Richtung Ladenburg. Unter anderem waren ein Mantrailer-Hund und ein Polizeihubschrauber zur Suche nach dem Mann eingesetzt worden.

Die Beamten konnten schnell Entwarnung geben. Gegen 12.30 Uhr konnte der Mann am Kriegerdenkmal wohlbehalten angetroffen werden. Hingegen der ersten Vermutung befand sich der Mann in keiner hilflosen Lage.

Update: Freitag, 9. August, 13.25 Uhr