Von Katharina Schröder

Ladenburg. Es rumort wieder einmal in der Römerstadt. Grund ist erneut die Art und Weise des VdK-Ortsverbands zu kommunizieren. Diesmal verschickten Schriftführerin Heike Jung und Stellvertretender Vorsitzender Josef Hoffmann einen Rundbrief an Medien und alle Stadträte, nicht aber an die Verwaltung oder Bürgermeister Stefan Schmutz. Darin echauffieren sich Jung und Hoffmann hauptsächlich über den digitalen Runden Tisch mit Einzelhandel, Gastronomen und Bewohnern der Altstadt zu den verkehrsberuhigenden Maßnahmen in der Altstadt. Teilgenommen an eben jenem Runden Tisch haben sie nicht.

In dem Rundbrief kommt keiner gut weg. Es hagelt Vorwürfe gegen Presse, Stadträte und allen voran den Bürgermeister. Ihm wird "Überheblichkeit und Ignoranz" vorgeworfen. "Es ist nur natürlich, dass sich ein junger Bürgermeister nicht unbedingt mit den Beschwernissen Älterer oder Behinderter auseinandersetzt. Er ist nur noch der Verwalter. Verbundenheit mit den Bewohnern kann man nicht erwarten. Genauso wenig wie bei vielen unserer Stadträte", heißt es etwa. Auslöser für den Rundbrief soll die temporäre Sperrung der Hauptzufahrten in die Altstadt an Wochenenden sein. Dass die Zufahrt über Seitenstraßen jederzeit möglich war, lassen die VdK-Vertreter außer Acht. Auch Verbesserungsvorschläge für die Situation Mobilitätseingeschränkter gibt es in dem Schreiben nicht.

Auf Nachfrage der RNZ kommt – neben weiterer Kritik – aber doch etwas: "Schrittgeschwindigkeit und deutliche Hinweise darauf, auch für Radfahrer", nennt Jung eine Maßnahme, die sich der VdK für die Altstadt wünsche. "Mehr Behindertenparkplätze ausweisen und deren Auffindbarkeit erhöhen, wenn schon hypermodernes Verkehrsmanagement, warum dann nicht auch Behindertenparkplätze einbinden: Standorte, Erreichbarkeit, Verfügbarkeit." Doch diese Anliegen bleiben Stadt und Gemeinderat bis zur Veröffentlichung dieses Artikels wohl unbekannt.

Bürgermeisterreferentin Nicole Hoffmann erklärt auf Anfrage, dass die Stadt drei Mal öffentlich eingeladen habe zum Austausch über die temporäre Verkehrsberuhigung in der Altstadt. "Der VdK ist keiner dieser Einladungen gefolgt oder hat seine Sichtweise der Verwaltung gegenüber in anderer Weise kommuniziert." Weiterhin betont sie, dass Bürgermeister Schmutz den Bedürfnissen und Beschwernissen Älterer und Menschen mit Einschränkungen eine hohe Aufmerksamkeit beimesse. In diesem Zusammenhang verweist sie unter anderem auf die kontinuierliche Sanierung des Kopfsteinpflasters in der Altstadt oder die Einbeziehung des Arbeitskreises Senioren bei der Gestaltung des Gehwegnetzes in der Nordstadt. Und im Haushaltsplanentwurf 2022 sind allein 100.000 Euro für die Absenkung von Bordsteinen eingestellt.

Die Stadträte stellen sich hinter den Bürgermeister und reichen dem VdK gleichzeitig mit einem Gesprächsangebot die Hand. Die Fraktionsvorsitzenden Günter Bläß (CDU), Maximilian Keller (Bündnis 90/Die Grünen), Steffen Salinger (SPD), Gudrun Ruster (FW) und Ernst Peters (FDP) antworten mit einer gemeinsamen Stellungnahme auf die Anfrage der RNZ. Die "sehr harsche und persönlich gehaltene Kritik an Herrn Schmutz ist unangebracht und in keinster Weise zielführend", teilen sie mit. Auch gegen die pauschalen Anschuldigungen gegenüber den Stadträten verwahre man sich. Ein Dialog zwischen Betroffenen und Verwaltung solle im Sinne der durch den VdK vertretenen Personengruppen sein. "Wir laden den VdK herzlich ein, das Gespräch mit allen Beteiligten zu suchen und aktiv an einer für alle befriedigenden Lösung mitzuarbeiten."

Kritik für die Art der Kommunikation des Ortsverbands gibt es auch von höherer Stelle des VdK. Auf eine Anfrage der RNZ an den Kreisverband antwortet einige Tage später der Geschäftsführer des Bezirksverbands, Bernhard Gschwender. Er verweist zwar zunächst darauf, dass es sich bei den Aussagen des VdK Ladenburg um "nach unserem Grundgesetz zulässige Meinungsäußerungen, die mit unserem Satzungszweck in Einklang stehen und die ausschließlich der Ortsverband Ladenburg zu vertreten hat", handelt, aber: "Im Gegensatz zum Vorstand des Ortsverbands Ladenburg bevorzugen wir in solchen Dingen einen rein sachlichen und emotionsfreien Stil."

Auf die Frage, wie der Kreis- beziehungsweise Bezirksverband Nordbaden bewertet, dass der VdK Ladenburg sein Rundschreiben nicht an die Verwaltung adressierte, ist die Antwort auch erst einmal förmlich: "Es ist ausschließlich Sache des Ortsverbandsvorstands zu entscheiden, wem gegenüber und in welcher Form er im Rahmen der grundgesetzlich geschützten Meinungsfreiheit Kritik an einer Sache aus dem Bereich seines Verbandsgebiets äußern möchte." Jedoch: "Der direkte Weg an die Verwaltung beziehungsweise Politik wäre aus unserer Sicht hier aber vorzuziehen." Außerdem weist Gschwender darauf hin, dass übergeordnete Verbandsstufen keine Durchgriffsrechte gegenüber Auffassungen eines Ortsverbands haben.

Noch eine öffentliche Aussage des VdK Ladenburg macht derzeit in der Stadt die Runde. Unter dem Reiter "Aktuelles" prangt auf der Website des Ortsverbands in Rot folgende Nachricht: "BITTE BEACHTEN SIE: So lange die 3G-, 2G- oder 1G-Regel gilt, Wirte zu ihrem eigenen Schutz gezwungen sind, entsprechende Dokumente zu kontrollieren, Gesunde von Veranstaltungen ausgeschlossen werden, kurz gesagt, so lange es diese Ungleichbehandlung gibt, werden die bisher Verantwortlichen KEINE Kaffeenachmittage mehr organisieren! Eine solche Ungleichbehandlung kann nicht im Sinn des VdK sein!"

Auch hierzu äußert sich der Kreis- beziehungsweise Bezirksverband. Die Auffassung des VdK Baden-Württemberg zum Thema Impfung und den geltenden Corona-Regeln sei aus Veröffentlichungen bekannt und werde vom Kreisverband Mannheim vollumfänglich geteilt (Der VdK Baden-Württemberg begrüßt auf seiner Website beispielsweise, dass mobile Impfteams in Pflegeeinrichtungen kamen). "Die Auffassung des Vorstands des Ortsverbands Ladenburg weicht hiervon nicht unerheblich ab", teilt Gschwender mit. "Wir bedauern dies und teilen diese Meinung ebenso wenig wie die vom Vorstand des Ortsverbands Ladenburg dazu angegebenen Begründungen."

Doch auch das sei die grundgesetzlich geschützte Meinungsfreiheit, die man manchmal schweren Herzens akzeptieren müsse. "Der Vorstand des Ortsverbands Ladenburg wurde von den Mitgliedern des Ortsverbands im Rahmen einer Mitgliederversammlung demokratisch gewählt", sagt Gschwender. "Es ist Sache der Mitglieder des Ortsverbands ihre eventuelle und aus unserer Sicht berechtigte Kritik an den Äußerungen des Vorstands im Rahmen der nächsten Mitgliederversammlung zur Diskussion zu stellen und gegebenenfalls andere Personen in den Vorstand zu wählen."