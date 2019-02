Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Am 10. November war Achim Wirths noch gemeinsam mit Bürgermeister-Stellvertreter Thomas Zachler bei der Gedenkfeier zum 100-jährigen Waffenstillstand nach dem Ersten Weltkrieg in der Partnergemeinde Plouguerneau gereist. Als Vorsitzender des örtlichen VdK unterzeichnete Wirths mit der ähnlich strukturierten "Union Nationale des Combattants", dem französischen Verband ehemaliger Kriegsteilnehmer (UNC), eine Freundschaftsurkunde als Zeichen des Friedens und der Aussöhnung - in der Hoffnung auf eine engere Zusammenarbeit.

Daraus wird jetzt erst einmal nichts, beziehungsweise wird es sich weisen müssen, wie dieses noch zarte Pflänzchen der Freundschaft weiter wachsen kann. Denn seit Januar ist Wirths nicht mehr Vorsitzender des VdK-Ortsverbands Edingen-Neckarhausen. Die Umstände, wie es dazu kam, dass sich der Ortsverband nun einen neuen Vorsitzenden suchen muss, sind etwas ungewöhnlich. Angedeutet hat sich die Trennung von Verein und Vorsitzendem im vergangenen Herbst und Winter wenigstens nach außen hin nicht. Beim Volkstrauertag, an dem Wirths für den VdK die Rede hielt und bei der Weihnachtsfeier mit Ehrungen, schien noch alles soweit in Ordnung.

Die Schilderungen von Achim Wirths und dem Kreisverbandsvorsitzenden Helmut Gaa decken sich in einer Sache. "Achim Wirths war zwei Jahre lang Vorsitzender des VdK, ohne Mitglied zu sein", sagte Gaa auf Anfrage der RNZ. Das liege daran, dass Wirths seine Mitgliedsbeiträge nicht bezahlt habe. Im Januar habe der Verband ihn deshalb angeschrieben und ihm mitgeteilt, dass seine Vorstandstätigkeit ruhe und er aus dem VdK ausgeschlossen werde. "Formaljuristisch ist das richtig", gibt Wirths zu. Seine Frau habe die Beiträge versehentlich nicht überwiesen. Auch eine Mahnung blieb unberücksichtigt. Er habe dann beim Bezirksverband angerufen und von dort die Auskunft erhalten, das sei alles kein Problem, er solle die Außenstände bezahlen.

Danach könnte er bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung erneut zum Vorsitzenden gewählt werden. "Ich wollte dann den Kreisverbandsvorsitzenden Helmut Gaa zur nächsten Vorstandssitzung einladen", sagt Wirths gegenüber der RNZ. Doch Gaa habe ihm eröffnet, die "Sache sei gegessen". "Gaa erklärte mir, er habe sich mit den Leuten vom hiesigen Vorstand getroffen, und sie hätten ihm gesagt, dass sie mich nicht mehr wollten", so Wirths weiter. Es habe Beschwerden über seine Veröffentlichungen im Amtlichen Mitteilungsblatt gegeben. Dass die ganze Sache "hinter meinem Rücken" abgelaufen sei, empfinde er als sehr bedauerlich. "Ohne, dass ich Stellung nehmen konnte."

Reiner Spatz, zweiter Vorsitzender und Kassierer, meint hingegen, er habe Wirths mitgeteilt, dass er seine politischen Ansichten nicht im Namen des über 300 Mitglieder starken Ortsverbands veröffentlichen könne. "Es war mein Versuch, den Ortsverband sozialpolitisch mit Leben zu füllen", meint hingegen Wirths. Nun werde der VdK wieder zum "Ausflugs- und Kaffeetrink-Verein" werden. "Meine Mutmaßung ist, dass man sich von einem unbequemen Menschen trennen wollte", sagt Wirths.

Indes hat der Kreisverband eine Lösung für die Nachfolge gefunden. Am Freitagabend werde man Franz-Josef Weckbach aus Edingen-Neckarhausen in einer Vorstandssitzung kommissarisch mit der Vereinsführung betrauen, schildert Gaa. Bei der nächsten Mitgliederversammlung, Spatz sprach hier von April oder Mai, könne Weckbach dann von den Mitgliedern offiziell gewählt werden.

Info: Bei Fragen an den VdK steht derweil auch Reiner Spatz unter Telefon 0163-9077240 zur Verfügung.