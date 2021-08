Stefan Schlegel ist Personal-Trainer, Coach – und Extremradsportler: Nach fünf Jahren Pause nimmt er erstmals wieder an einem Extremradrennen teil. Am Dienstagmorgen geht er an den Start. Foto: Jonas Melcher

Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. 2200 Kilometer und 30.000 Höhenmeter – nicht umsonst darf sich das "Extreme Race Around Austria" auch "Ultraradrennen" nennen, welches das längste Einzelzeitfahren Europas und Qualifikationsrennen für das legendäre "Race Across America" ist. Und mittendrin bei diesem harten Radrennen ein bekanntes Gesicht von der Bergstraße: Der Großsachsener Stefan Schlegel will es wieder wissen.

Am Dienstag startet er um 8.10 Uhr. Los geht’s in St. Georgen im Attergau, wo auch der veranstaltende Verein sitzt. Die Strecke führt über grenznahe Straßen einmal rund um Österreich – innerhalb seiner Grenzen. Seit jeher wird das Rennen im Uhrzeigersinn gefahren.

Bereits seit Samstag weilt Stefan Schlegel in Österreich und lernt dabei auch erstmals sein Team persönlich kennen – was coronabedingt vorher nicht so einfach möglich war. Die Teammitglieder hielten unter anderem über Videokonferenzen Kontakt.

Wie es ihm kurz vor dem Start geht? "Ich habe noch so viel Orga-Arbeit, dass ich eigentlich gar nicht nervös sein kann", meint der Großsachsener lachend. Seinen Gemütszustand beschreibt er als einen Cocktail "aus Vorfreude, Respekt, Angst, Stress und Adrenalin". Er wisse ja gar nicht, was auf ihn zukomme, wie stark er letztlich sein und wie er damit umgehen werde.

Denn der Extremradsportler, der schon mehrfach am härtesten Ausdauerradrennen der Welt, dem "Race Across America" teilgenommen hat, fährt erstmals wieder seit fünf Jahren solch ein krasses Rennen. Er hatte unter anderem deshalb eine Pause eingelegt, weil er Vater geworden ist. Doch jetzt will er’s wieder wissen, auch die Teilnahme am "Race Across America" (RAAM) 2023 ist schon fest eingeplant. Die Höhenmeter, die er beim "Race Around Austria" überwinden muss, sind die gleichen wie beim RAAM, allerdings auf halber Strecke. "Das macht das Rennen natürlich extrem anstrengend", erzählt Schlegel. "Das ist wie viermal den Mount Everest hoch und wieder runter." Auch die Wetterbedingungen könnten herausfordernd werden, mal warm, mal kalt und regnerisch.

Stefan Schlegel geht davon aus, dass er die Strecke in 4,5 bis fünf Tagen schaffen wird. Dabei plant er mit insgesamt einer Stunde Schlaf, die er über die einzelnen Tage in kleine "Power Naps" verteilt. Während des Rennens wird er auch ausschließlich Flüssignahrung zu sich nehmen.

Damit Stefan Schlegel das auch alles durchhält, hat er ein Team dabei, das ihn in einem sogenannten "Pace Car" begleitet. Es besteht aus sechs Betreuern und zwei Social-Media-Teammitgliedern. Letztere werden seinen Rennfortschritt auf dem YouTube-Kanal youtube.com/stefanschlegel dokumentieren sowie für die RNZ Texte schreiben und Fotos machen.

Info: Stefan Schlegel kann man übrigens mit einer Mail während des Rennens unterstützen, die das Team ihm dann in schweren Stunden vorliest: powermail@stefan-schlegel.com.