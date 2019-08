Von Nicoline Pilz

Hirschberg. "Das klang jetzt wie anämische Gummibärchen. Ihr könnt das besser." Peer Böhrnsen, Abteilungsleiter der Tae-Kwon-Do-Abteilung des TVG Großsachsen, stellt die Teilnehmerinnen am Selbstverteidigungskurs vor die erste Aufgabe: Mit lauter Stimme "Nein" zu sagen, besser gesagt, zu rufen. Der eigene ausgestreckte Arm berührt den Angreifer dabei an der Schulter. Ein Stopp-Signal, das zugleich räumliche Distanz schaffen soll.

Außer der RNZ und Regina aus Großsachsen sind keine Mädchen oder Frauen an diesem Morgen dabei. Böhrnsen und Co-Übungsleiterin Sarah Rückert sagen, dass seit dem Zulauf vor vier Jahren, als sie die Vermittlung von Selbstbehauptungsstrategien starteten, die Teilnahme wieder rückläufig sei. "Das ist seltsam. Ich denke doch, dass der Bedarf da ist", meint der Abteilungsleiter.

Damals sorgten die Übergriffe in der Silvesternacht in Köln für ein deutlich gestiegenes Interesse von Frauen, sich künftig besser wehren zu können.

Natürlich gibt es Situationen, in denen das schwieriger ist. Zum Beispiel, wenn eine Gruppe eine Frau belästigt. Das komme aber seltener vor, sagt Böhrnsen. Sexualisierte Gewalt und/oder körperliche Gewalt an Frauen gehe zumeist vom familiären und sozialen Umfeld aus. "Hier muss man sich so schnell wie möglich Hilfe suchen. Es wird nicht besser, wenn man passiv abwartet, dass sich etwas ändert", betonte Böhrnsen.

Sich möglichen Bedrohungen aufrecht stellen zu lernen, hilft ungemein. "Das hat richtig Spaß gemacht und ihr habt uns viel Wissenswertes mitgegeben", stellt Regina am Ende fest. Das stimmt. Die erste Situation, als Böhrnsen seine geschulte Co-Trainerin zu Übungszwecken angeht und sie schließlich zu Boden ringt, erschreckt regelrecht. Weil alles so schnell geht und so mühelos.

Der TVG-Abteilungsleiter erklärt, dass der Notwehrparagraf gesetzlich regelt, dass man sich wehren darf. Eine gewaltfreie Konfliktlösung ist zweifelsohne am besten. Doch wenn man angegriffen wird - sei es von hinten oder vorne -, dann gibt es Grifftechniken zur eigenen Befreiung.

Das üben Böhrnsen und Sarah Rückert mit der RNZ und Regina Schritt für Schritt. Gut, dass wenigstens zwei Teilnehmerinnen dabei sind, das erleichtert die Sache ungemein, wenn man sich wechselweise in die Haare greift oder vorne am T-Shirt zieht und die andere sich aus diesen Übergriffen befreien soll.

"Eine körperliche Auseinandersetzung ist immer das allerletzte Mittel. Entscheidend ist, abzuschätzen, wann man sich wehren muss", erklärt Böhrnsen. Und wenn man das gezwungenermaßen tun müsse, dürfe man nicht zaudern, sondern müsse zusehen, dem anderen wehzutun, damit dieser von einem ablässt.

Wichtig sei in erster Linie, möglichen Gefahrensituationen aus dem Weg zu gehen und seinem Instinkt zu vertrauen. Nicht nachts allein am Bahnhof warten, keine dunklen Wege nehmen. Falls erforderlich, sei es besser, sich an Paare um Hilfe zu wenden. "Ich rate auch, immer ein aufgeladenes Handy dabei zu haben und im Zweifelsfall so zu tun, als telefoniere man. Das stellt eine gewisse Öffentlichkeit her", sagte Böhrnsen weiter.

Ein guter Vormittag mit vielen Übungseinheiten, um aus der Opferrolle herauszukommen.

Info: Wer Interesse hat: Die Tae-Kwon-Do-Abteilung trainiert immer dienstags und donnerstags ab 19.45 Uhr im Gymnastikraum der Martin-Stöhr-Schule.