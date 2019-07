Von Philipp Weber

Weinheim. Sie hatte Anfang April Kontroversen im Gemeinderat ausgelöst und alte Meinungsverschiedenheiten zwischen "Linken" und "Bürgerlichen" neu befeuert: die angekündigte Zusatzgebühr in Höhe von 100 Euro pro Kind in der Sportkita "Seppl’s Kinderberge".

Tatsächlich sollen es für die bis zu 32 Familien, die ihren Nachwuchs von September an in den Kindergarten der TSG Weinheim schicken, nun jeweils 82 Euro werden. Das kündigte die künftige Einrichtungsleiterin, Rebecca Würmser, am Montag bei einem Besichtigungstermin an.

"Die BKK Freudenberg wird im Kita-Jahr 2019/20 jedes Kind mit 18 Euro monatlich unterstützen", sagte die Kindheits-Pädagogin vor Verwaltungsvertretern, Kommunalpolitikern und interessierten Eltern. Ob die Betriebskrankenkasse ihre Förderung in den nachfolgenden Kindergartenjahren fortsetzt, sei noch offen. Damit ist die Zusatzgebühr für die Sportstunden in der Kita keineswegs vom Tisch, aber zumindest etwas abgemildert.

Hintergrund Die Sportkita > Von September an soll die Sportkita für 20 Kinder öffnen, die maximal von 7.15 bis 17 Uhr in einer Ganztagesgruppe betreut werden. Für zwölf weitere Kinder gilt die verlängerte Öffnungszeit (VÖ), die von 7.30 bis 14 Uhr reicht. > Die Gebühren setzen sich aus drei Komponenten zusammen: dem allgemeinen städtischen Gebührensatz, der Zusatzgebühr für das Sportprofil sowie der Verpflegungspauschale. Da sich die städtische Gebühr (nicht die Zusatzgebühr!) nach der Zahl der unter 18 Jahre alten Kinder in einer Familie richtet, zahlen Eltern mit einem Kind am meisten. > In einem solche Fall sind für die Ganztagsbetreuung 445 Euro fällig, für die Betreuung in der VÖ-Gruppe sind es 334 Euro. Dank des Engagements der BKK Freudenberg sind es im Kita-Jahr 2019/20 jeweils 18 Euro weniger. > Die pädagogische Arbeit richtet sich an einem teiloffenen Konzept sowie einem Situationsansatz aus. Ersteres bedeutet im Wesentlichen, dass die Kinder feste Gruppen, Bezugspersonen und Zeitstrukturen erhalten, ihnen in diesem Rahmen aber auch Freiheiten bleiben. Letzteres heißt, dass sich das pädagogische Handeln in erster Linie an den Bedürfnissen der Kinder orientieren soll. > Der Unterschied zu anderen Kitas besteht im Sportangebot, das wissenschaftlich begleitet und von Profis betreut wird - und in bestens ausgestatteten Räumen stattfindet. Ein Ziel ist, dass die Kinder zu Beginn ihrer Schullaufbahn schwimmen können. (web)

Bei der Begehung der früheren Stadiongastronomie "Seppl’s Herberge", wo die Kita für zwei Jahre einzieht, und der anschließenden Vorstellung des Kita-Konzepts im benachbarten Hector Sport-Centrum spielten indessen andere Themen eine größere Rolle. Denn die meisten der anwesenden Eltern schienen dazu entschlossen zu sein, ihren Nachwuchs hier anzumelden. Zunächst trafen sich Eltern sowie Stadt- und TSG-Vertreter im früheren Gastraum des Restaurants, aus dem die Theke inzwischen verschwunden ist.

Hier versprach TSG-Vorsitzender Volker Jacob, alles daran zu setzen, dass die Kita im September pünktlich an den Start geht: "Ich bin selbst fast jeden Tag hier und mache Dampf", so der Vorsitzende. Die TSG habe bereits einen Großteil des künftigen Kita-Personals, das sich über 5,2 Stellen verteilt, an sich gebunden. Darunter Einrichtungsleiterin Würmser. Sie hat bis zuletzt als stellvertretende Leiterin und Sportpädagogin in der Sportkita "Purzelbaum" gearbeitet, die der TSV Mannheim betreibt.

Die Kita der TSG Weinheim soll nun bis Herbst 2021 im alten Restaurant unterkommen. Bis dahin soll der geplante Kita-Neubau im Südosten des Stadiongeländes fertig sein. In der für 80 Kindergarten- und 20 Krippenkinder geplanten Einrichtung sollen auch die zwei Gruppen aufgehen, die im September in der "Kinderherberge" an den Start gehen. Dennoch wehrt sich TSG-Geschäftsführer Matthias Stöhrer gegen den Begriff "Provisorium", der im Zusammenhang mit dem Umbau der Gaststätte fiel. "Auch dort wird es eine Ausstattung geben, die besser ist, als in vielen älteren Kitabauten", ist er sich ganz sicher.

Wo einst die Theke stand, soll künftig die Ganztagesgruppe unterkommen. In den abgetrennten Nebenraum zieht die kleinere Gruppe ein, für die eine verlängerte Öffnungszeit (VÖ) gilt. Wo einst Möbel lagerten, wird es künftig einen sogenannten Matschraum geben.

Dort dürfen die Kinder malen, werkeln und eben matschen. In der früheren Gastronomie - diese hatte eine große Küche, einen Vorratsraum sowie eine Zapfanlage - wird unter anderem noch Platz sein für eine Aufwärmküche, Personalräume, Kindertoiletten sowie einen Ruheraum für diejenigen Kinder, die ihren Mittagsschlaf vor Ort halten. Auf der alten Terrasse will die TSG Spielgeräte aufstellen. Zusätzlich soll ein Spielplatz für Kindergartenkinder auf der Nordseite des Hector Sport-Centrums entstehen. Prinzipiell sollen die Kinder aber auf allen Flächen des TSG-Geländes willkommen sein. Stichwort: Sport-Kita.

Der wohl wichtigste Bestandteil des wissenschaftlich ausgearbeiteten Sport- und Pädagogikangebots ist indessen die tägliche Sportstunde unter der Anleitung von Sportlehrern. Dafür soll die Kita zunächst Räume und Geräte im Hector Sport-Centrum nutzen. Doch auch diese Vorkehrung ist temporär begrenzt. Denn sobald der zweite geplante TSG-Neubau auf dem Stadiongelände fertig ist - direkt neben dem Kita-Neubau soll ein zwei Geschosse zählender Hallenbau entstehen - finden die Sportstunden hier statt.

Viele Fragen hatten am Ende Einrichtungsleiterin Würmser und Geschäftsführer Stöhrer zu beantworten. Sie präsentierte in einem Schulungsraum der TSG Zahlen, Pläne und Konzepte zur neuen Kita. Dabei wollten die anwesenden Eltern unter anderem wissen, wie die ebenfalls angebotenen Schwimmkurse genau aussehen, ob wirklich qualifizierte Sportlehrer kommen und was passiert, wenn Infekte grassieren und die Erzieherinnen außer Gefecht setzen.

Die Schwimmkurse setzten zunächst beim Thema "Wasser-Gewöhnung" an, so TSG-Geschäftsführer Stöhrer. Erst im Vorschulalter gehe es an die Schwimmübungen. Die Sportlehrer seien allesamt ausgebildet, Studenten unterrichten hier nicht, stellte er klar. Und es sei genug Personal vorhanden, um kleinere Erkrankungswellen abzufangen. Bei größeren Ausfällen wird es vielleicht komplizierter, da private Kita-Träger wie die TSG nicht am "Springerpool" der städtischen Einrichtungen partizipieren. Unter anderem deshalb ist an eine Kooperation mit der Sportkita in Mannheim und einer Einrichtung in Heidelberg gedacht.