Von Philipp Weber

Weinheim. Seinen 75. Geburtstag hat er außerhalb Weinheims verbracht. "Das habe ich bewusst so entschieden", sagt Volker Jacob. Das Beisammensein mit den drei Kindern, deren Lebenspartnern und den beiden Enkeln war ihm wichtig. Inzwischen ist der Vorsitzende der TSG Weinheim wieder jeden Vormittag im Hector-Sport-Centrum anzutreffen. Hier schlägt das Herz des 40 Abteilungen und Gruppen sowie über 6000 Mitglieder zählenden Vereins. Jacob empfängt die RNZ in einem Büro im ersten Stock. Hier ist eigentlich der Arbeitsplatz von Matthias Stöhrer. Dass der TSG-Geschäftsführer während des Gesprächs an seinem Schreibtisch sitzen bleibt und von dort aus Fakten und Anekdoten beisteuert, ist hier kein Problem. Es ist eine Selbstverständlichkeit.

> Die Anfänge: "Ich war schon immer TSG-Mitglied", sagt Volker Jacob. Begonnen hat er in der Fechtabteilung. Weiter ging es bei den Fußballern. Schon hier wuchs er in Führungsaufgaben hinein. 1994 rückte er als stellvertretender Gesamtvorsitzender an die Seite von Hans Hohmann, dem damaligen Ersten Vorsitzenden. "Ich habe viel von ihm gelernt", blickt Jacob voller Respekt zurück. 2005 rückte er selbst an die Spitze.

> Die Erfolge in der Ära Jacob: Wie viel sich seit 2005 unter dem großen Dach der TSG entwickelt hat, zeigt schon ein grober Überblick über einige Projekte in der Zeit mit dem Ersten Vorsitzenden Jacob. Seien es Bau- und Sanierungsprojekte wie die Errichtung des Hector-Sport-Centrums oder die Renovierung des Waldschwimmbads. Es gab auch diplomatisch herausfordernde Missionen, zum Beispiel die Übernahme des FV 09 in die Fußballabteilung der TSG. Hinzu kamen Aufgaben wie der Aufbau eines Fitnessstudios im Industriepark der Firma Freudenberg. Nicht zu vergessen: der Bikepark am Rande des TSG-Geländes oder die verbesserten Spiel- und Trainings-Flächen für die Fußballer – sowohl für die "klassischen" Balltreter als auch für die Anhänger des "American Football".

> Die große Herausforderung: Es ist ein offenes Geheimnis, dass Jacob mit dem Gedanken spielte, sein Amt schon 2019 weiterzugeben. Aber da gab es eine Sache, die er zu Ende bringen wollte: den Bau einer Sport-Kindertagesstätte, einer Laufhalle und weiterer Räume für die Angebote der TSG-Kindersportschule. Die Neubauten am Rande des Weinheimer Stadionrunds werden wohl 2024 fertig, zumindest diejenigen für die Kindergartenkinder, so Jacobs aktueller Stand. In der künftigen Sport-Kita werden vier Kindergartengruppen Platz haben. Die 32 Kinder zählende "kleine" Sport-Kita in der umgebauten Stadiongastronomie "Seppls Herberge" dürfte ebenfalls länger bleiben. Beim Neubau trägt die Stadt 90 Prozent der Kosten. Sie kann trotzdem mehr als froh sein über das sportpädagogische Engagement der TSG.

> Die Herzensangelegenheiten: Großer Stolz spricht aus Jacob, wenn er von der Kindersportschule und deren vielfältigen Angeboten erzählt. Am Herzen liegt ihm zudem die Kooperation mit der Lebenshilfe, in deren Rahmen Menschen mit Behinderungen sportlich gefördert werden. Und auch wenn der Erste Vorsitzende bisweilen etwas hemdsärmelig daherkommt ("Das brauchst Du nicht schreiben!"), so ist ihm eines doch ganz wichtig: der respektvolle Umgang miteinander. Das gilt für den traditionellen Vereinssport in den Wettkampfabteilungen ebenso wie für die Arbeit der TSG als Sportunternehmen. Er würde seinen Mitarbeitern nie in den Rücken fallen, betont er – den Geschäftsführern Matthias Stöhrer und Alexander Erg am wenigsten. Auch in diesem Zusammenhang ist er stolz darauf, trotz Corona alle 55 hauptamtlichen TSG-Mitarbeiter gehalten zu haben. Sein großer Dank gilt nicht zuletzt dem Ehepaar Josephine und Hans-Werner Hector, ohne deren Stiftung hier baulich vieles nicht möglich wäre – und mit denen ihn auch eine persönliche Freundschaft verbindet.

> Der Verbesserungsbedarf: Fragt man Jacob, was besser hätte laufen können in seinen 16 Jahren Vorsitz, antwortet er schlicht: "Alles." Er selbst, die beiden Geschäftsführer, die Mitarbeiter: "Wir hinterfragen uns, wir diskutieren, wir tauschen Ideen aus." Aber wenn man sich mal geeinigt hat, spricht man mit einer Stimme, unterstreicht er. Nur eins lässt Jacob durchblicken, auch wenn er kein böses Wort über Alt-OB Heiner Bernhard und dessen Nachfolger Manuel Just verliert: Manchmal gibt es einfachere Verhandlungspartner als Verwaltungen.

> Die Nachfolge: Der Fahrplan liegt längst vor. Dass damit alles in trockenen Tüchern wäre, kann man natürlich nie behaupten. Wobei es doch unwahrscheinlich ist, dass der TSG von 2023 an ähnlich große Umwälzungen bevorstehen wie zuletzt den Nachbarn vom AC. Jacob weiß, dass er kürzertreten muss, sobald ein Nachfolger im Amt ist. Neben der Familie will er sich dann um seine Hobbys kümmern. Das ist zum einen der Golfsport und zum anderen die Modelleisenbahn im Keller. "Ein praktisches Hobby: Die Eisenbahn braucht kein Futter und keinen Auslauf", meint Jacob – und lacht.