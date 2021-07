Von Philipp Weber

Weinheim. Die Stadt Weinheim will ihr Profil schärfen, um mehr Gäste anzuziehen. Das ist das erklärte Ziel einer Tourismuskonzeption, die das Gremium im November 2020 im Grundsatz beschlossen hatte. Es folgten Beratungen im Ausschuss für Sport und Freizeit, der die Qual der Wahl hatte: Er musste unter rund 300 Vorschlägen die passendsten auswählen. 14 Themen wie die Ingrid-Noll- und Grüfello-Themenpfade, eine bessere Beschilderung der Wanderwege oder eine Ergänzung der Museumslandschaft um eine Gerberpräsentation und ein Kindermuseum haben es von dem beratenden Gremium in den Gemeinderat geschafft. Dieser erteilte der Priorisierung am Mittwoch sein einstimmiges Plazet. Lediglich bei den digitalen Infostelen ging es den Fraktionen zu schnell. Auf Vorschlag der SPD sollen anstelle der anfälligen Stelen erst mal QR-Codes angebracht werden, mit deren Hilfe sich Besucher orientieren können.

Sogar eine Seilbahn kam ins Spiel

Was die Realisierung der etwas mehr als ein Dutzend Vorschläge betrifft, werde es zwei bis drei Jahre dauern, so OB Manuel Just. Während er eine Ausrichtung der städtischen Webpräsenz auf die in der Konzeption beschriebenen Erlebniswelten viel abgewinnen konnte, erteilte er einer passgenau für Weinheim erstellten App eine Absage: "So gern wir sie hätten, erscheint sie uns nicht finanzierbar", sagte er: "Aber wir bleiben am Ball." Er könne sich eine Kooperation mit einem Medienunternehmen in der Region vorstellen, meinte er im Verlauf der Debatte.

Diese eröffnete Frieda Fiedler (GAL). Sie forderte die Verantwortlichen dazu auf, sich zunächst auf die Erlebniswelten Natur und Altstadt zu konzentrieren – und das Wandernetz auszubauen. Dementsprechend freute sie sich über Ideen wie den Grüffelo-Pfad und die Ertüchtigung der städtischen Webpräsenz, für die sie sich eine sichtbarere Verknüpfung mit Angeboten wie dem Routenplaner Komoot wünschte. Sie begrüßte die Bemühungen von Verwaltung und Gemeinderat, die Übernachtungskapazitäten in der Stadt zu erhöhen. Der Wohnungsmarkt sei so angespannt, dass Wohnungen auf keinen Fall an Touristen vermietet werden dürften.

Oliver Kümmerle (Freie Wähler) lobte den Ausbau der Museumslandschaft. Dafür stieß er sich an der Idee, das Shuttle zu den Zwei Burgen wiedereinzuführen. In früheren Jahren habe der Bus chaotische Verkehrssituationen hervorgerufen. Viele Fahrgäste seien jedoch nicht zugestiegen. Das Shuttle ergebe nur Sinn, wenn ein Konzept dahintersteckt. Auch die Burgenpächter müssten sich um verlässliche Öffnungszeiten bemühen, so Kümmerle.

Carola Meyer (CDU) plädierte dafür, den Fokus auf bekannte Persönlichkeiten der Stadt zu richten. Sie wollte von OB Just wissen, ob die Weinheim-App denn nun "gestorben" sei. Just verneinte dies. Er sei nur dagegen, für teuer Geld eine "eigene Lösung zu stricken".

Andreas Kränzle (SPD) brachte den Vorschlag ein, QR-Codes an gut sichtbaren Stellen anzubringen. Wobei Stadtsprecher Roland Kern später betonte, dass die digitalen Stelen nicht mit Wegweisern zu verwechseln seien. Diese beinhalteten eher zusätzliche Informationsangebote zu Attraktionen wie dem Gerberbachviertel.

Auch Carsten Labudda ging auf die Weinheim-App ein. Angesichts eines breiten Medienangebots in der Stadt sei es eher unklug, sich in Sachen App an ein einzelnes Unternehmen zu binden, sagte er. OB Just wiederum wies darauf hin, dass die App-Thematik nicht an dieser Stelle entschieden werde. Der Ausschuss für Digitalisierung werde sich der Sache demnächst annehmen, so der OB. Wolfgang Wetzel (FDP) lobte die Absicht, Alleinstellungsmerkmale herauszustellen. Auch er sah das Burgenshuttle skeptisch. Seine Frage an OB Just bezog sich auf Unternehmen wie Freudenberg oder Beltz: Ob diese sich nicht an der Einrichtung diverser Attraktionen beteiligen könnten? Just wollte ihm nicht allzu viel Hoffnung machen, schloss es aber auch nicht kategorisch aus. Susanne Tröscher forderte eine verstärkte Vermarktung von Pauschalreisen für Wochenende-Touristen ein, ebenso eine Lösung für den Dauerkonflikt zwischen Wanderern und Mountainbikern. Außerdem brachte sie eine Seilbahn von der Innenstadt zu den Burgen ins Spiel.

Maria Zimmermann, Leiterin des Amts für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit, verwies in Sachen Pauschalreisen auf Bemühungen eines Hoteliers. Der hatte wenig Erfolg damit. Auch die Stadt könne dies kaum stemmen. Mountainbiker auf die "richtigen" Strecken zu leiten, sei ebenfalls schwer. Bürgermeiste Torsten Fetzner wiederum erinnerte sich an Diskussionen über eine Seilbahn, die in seiner Zeit als Stadtrat gelaufen seien. Schon damals habe die Idee keine Chance gehabt.