Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Die Leutershausener Ergotherapeutin Elke Kumar ist in Sorge: "Im Coronajahr ist die Vorschularbeit sehr auf der Strecke geblieben." Entwicklungsgespräche im Kindergarten seien teils ausgefallen, die Schuluntersuchung beim Gesundheitsamt ebenso. Eltern blieben oft ratlos und ohne Begleitung. Die Kinder hätten durch Coronamaßnahmen noch weniger Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen sammeln können und seien oft aus Hilflosigkeit noch mehr von Medien "betreut" worden als bisher schon. Ausgleichender Freizeitsport fiel aus. "Für Kinder ohne Entwicklungsbesonderheiten schon belastend, aber meist auffangbar. Doch für die von mir sogenannten Sandwichkinder nicht förderlich", sagt Kumar.

"Sandwichkinder" nennt sie diejenigen, "die so dazwischenstecken". Damit gemeint sind die Kleinen, die noch nicht so starke Probleme haben, dass sie ein Rezept bekommen würden, aber eben doch Schwierigkeiten im Alltag zeigen. Es geht um Kinder, bei denen Prävention aus Sicht der Ergotherapeutin so wichtig wäre, es aber nirgends dafür so richtige Anlaufstellen gibt, weshalb Kumar auch spezielle Onlineangebote entwickelt hat.

Sie habe die Krankenkassen angefragt, ob sie ihre Online-Konzepte im Rahmen des Präventionsgesetzes unterstützen würden, berichtet die Ergotherapeutin. Darin macht sie Eltern auf Risikofaktoren für Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, Rechenschwierigkeiten und feinmotorische Probleme aufmerksam und zeigt Unterstützungsmöglichkeiten auf. Die Antwort der Krankenkassen: Sie würden im Alter unter sechs nur "settingbezogene Ansätze" im Kindergarten fördern. Ansonsten nur ab sechs Jahren im Individualansatz.

Entwicklung ist kein automatischer Prozess

In Kumars Augen ist das fatal. "Denn mit den Kindergartenschließungen sind natürlich auch sämtliche externe Förderungen zu kurz gekommen. Settingansätze finden dann nämlich schlicht nicht statt." Alles hätte sich aufs Elternhaus fokussiert, doch die Eltern seien meist überfordert gewesen.

"Ich mache mir große Sorgen, wie es im Herbst sein wird und möchte mich für die Bedürfnisse der Kinder einsetzen sowie die Eltern darin unterstützen, etwas mehr Orientierung zu bekommen", betont Kumar, die für die RNZ auch eine Reihe von Tipps zusammengestellt hat, wie man Kinder in ihrer Entwicklung fördern und unterstützen kann. Schon jetzt bekommt die Leutershausenerin vermehrt Anmeldungen für Therapien, und die Nachfrage war bereits vor der Corona-Pandemie groß. Eltern berichten ihr, dass die Probleme speziell im letzten Jahr deutlich zugenommen hätten. Diese betreffen Motorik, Konzentration oder auch Stimmung.

Unter "normalen" Bedingungen könnten solche Themen auch durch ideale Umfeldgestaltung abgemildert werden. Das betrifft beispielsweise die Arbeit im Kindergarten, wo in der Regel gezielte Angebote gemacht werden, die den Umgang mit einem Stift zum Thema haben. Reimen, Sing- und Klatschspiele schulen ganz nebenbei die Hörwahrnehmung und vermitteln ein Gefühl für Sprache, Rhythmus und Koordination. Auch durch Freizeitsport kann man präventiv etwas machen, denn hier können sich Kinder selbst spüren lernen, Körper- und Bewegungserfahrungen machen. Auch entspannte Eltern tragen dazu bei, wenn sie Förderangebote machen beziehungsweise mit viel Zeit und Geduld Dinge immer wieder zu erklären. "Aber an all diesen beispielhaften Punkten gab es Einschränkungen durch Corona", gibt Kumar zu bedenken. Neben der allgemeinen Angst und Unsicherheit seien die gezielten Angebote in vielen Einrichtungen ausgefallen.

"Man kann sich denken, dass Kinder in diesen Situationen deutlich eingeschränktere Bewegungs-, Körper- und Wahrnehmungserfahrungen machen, auch die sozialen Erfahrungsfelder waren deutlich eingeschränkt", sagt Kumar. Diese würden aber die Grundlage für Lesen, Schreiben und Rechnen bilden.

Zu den wichtigen Vorläuferfähigkeiten, die Kinder normalerweise im Kindergarten durch altersgerechte Aktivitäten erwerben, gehören: feinmotorische Kompetenzen inklusive Stiftmotorik und Malentwicklung, aber auch kognitive Kompetenzen wie Reihenfolgen, logisches Denken und Zusammenhänge erkennen. Auch soziale Kompetenzen sollte das Kind in dieser Zeit erwerben, mit anderen zurechtkommen und konfliktfähig sein, auch mal fragen können, wenn man etwas nicht weiß. Sie lernen, Reime zu erkennen, und hören Anlaute heraus. Auch Wahrnehmungsentwicklung gehört zu den Kompetenzen, die Kinder erwerben. Sie sollten ihren eigenen Körper ausreichend spüren können – "und nicht auf dem Stuhl rutschen müssen, um sich selbst zu stimulieren", erläutert Kumar. Auch ein gewisses Zahlverständnis und eine Mengenwahrnehmung gehört dazu.

Diese Kompetenzen erwerben Kinder, sofern ihnen entsprechende Angebote gemacht werden. Eltern würden oft denken, Entwicklung sei ein automatischer Prozess, der sich genetisch bedingt. "Das stimmt aber so nicht", stellt die Ergotherapeutin klar. Entwicklung sei vor allem "ein adaptiver Prozess". Das Kind entwickelt laut Kumar Fähigkeiten, da es zuvor mit bestimmten Reizen oder auch Problemen konfrontiert wurde. "Entwicklung hängt also immer auch mit dem Umfeld zusammen."

Was können Eltern nun aber selbst tun, um ihr Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen und zu fördern? Dafür zieht Kumar einen Vergleich aus der Natur heran: "Das Gras wächst zwar nicht schneller, wenn man dran zieht." Aber: "Es braucht optimale Umgebungsfaktoren, um zu gedeihen und zu dem zu werden, wie es gedacht ist", sagt Kumar. Dazu würden nährstoffreicher Boden, Licht oder auch Wasser gehören. "Und wenn eine Dürreperiode kommt, ist es gut, wenn ein Gartenschlauch zur Verfügung steht und jemand, der diesen bedient", betont Kumar. So sehe sie die Gesundheitsförderung, Entwicklungsförderung und die Prävention. "Also nicht am Kind ziehen, aber schauen, ob die Umgebungsfaktoren stimmen und ob es genügend spezifische Beschäftigungsmöglichkeiten gibt."

Info: Eltern können sich auch kostenlos Elke Kumars Webinar "Schulfähigkeit – Was ist das?" hier ansehen.