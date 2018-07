Weinheim. (keke) Vier Männer, eine Meinung: "Deutschlands schönste Teichbühne steht im Weinheimer Schlosspark", waren sich Gunnar Fuchs als Leiter des Weinheimer Kulturbüros sowie Initiator und Organisator des vom heutigen Donnerstag an zum 13. Mal stattfindenden "Theaters am Teich"-(TaT), Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Krämer, Filialleiter Frank Schüssler von der Sparkasse Rhein Neckar Nord sowie Sven Linke, Leiter der Generalagentur der SV Sparkassenversicherung am gestrigen Mittwoch einig.

Kultur zu sozial verträglichen Preisen erlebbar machen

Kultur zu sozial verträglichen Preisen anzubieten, sei ohne die Unterstützung von Spendern und Sponsoren kaum möglich, hatte Stadtsprecher Roland Kern zuvor das Quartett im Namen von Oberbürgermeister Heiner Bernhard vor der Kulisse der im Aufbau befindlichen TaT-Bühne gelobt.

Veranstaltungen wie die "Irreparablen" Auftritte der Kabarettisten Ulan & Bator am Freitag um 20 Uhr, des "Dorscht"igen Odenwälder Shanty Chors am Samstag um 20 Uhr oder der Musikbühne Mannheim mit dem Kinderprogramm "Zwerg Nase" (Sonntag, 14 Uhr) ließen sich nicht allein über die Eintrittspreise finanzieren, bestätigte Initiator Fuchs.

Die über Jahre hinweg kontinuierliche Unterstützung garantiere aber nicht nur niedere Eintrittspreise, sondern verleihe gemäß dem Motto "Nach dem TaT ist vor dem TaT" darüber hinaus Sicherheit und Verlässlichkeit bei der Programmplanung.

Die Stadtwerke hätten ein "Faible für anspruchsvolle Kleinkunst", begründete Geschäftsführer Krämer das ungebrochene Engagement des Weinheimer Strom-, Gas- und Wasserlieferanten. Das diesjährige Programmangebot spreche einmal mehr für sich. "Damit was passiert, wenn was passiert", ist die SV Sparkassenversicherung beim TaT mit im Boot. Generalagentur-Chef Linke: "Auch in Sachen Kulturförderung muss Jahr für Jahr finanziell etwas passieren, damit nichts passiert."

Einen aus den Einnahmen des Kunden-Prämiensparens gedeckten symbolischen Scheck in Höhe von 2500 Euro hatte Sparkassen-Filialleiter Schüssler im Nehmen der Sparkasse Rhein Neckar Nord mitgebracht. Auch damit sei sichergestellt, dass dem TaT auch in Zukunft nicht das Wasser abgegraben wird, zeigte sich Fuchs erleichtert.

Das viertägige Theater-am-Teich-Programm startet am heutigen Donnerstag, 14.30 Uhr, mit "Heinz baut". Julian Bellini aus der berühmten Artistenfamilie Traber fügt dabei in einem mehrstündigen Auftritt und ohne den Boden u betreten 50 Eschenstangen zu einem Turm zusammen, den er auf- und abbaut und der immer wieder anders aussieht.

Kabarettist Franz Kain gewährt von 19.15 Uhr an Einblicke in sein neues Programm "De Baby-Boom-Bu", das am 22. Juli im Schlosshof in voller Länge Premiere feiert. Das "Blue Sky Orchestra" lädt gegen 20 Uhr beim Ortswechsel zur Bühne vor dem Blauen Turm mit "Tribute to the masters of swing!" zum Tanz ein und lässt die goldenen Zeiten der Swing-Ära wieder aufleben.