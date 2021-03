Ladenburg. (RNZ) Für alle Ladenburger besteht ab kommenden Montag, 8. März, besteht die Möglichkeit, sich jeweils montags und mittwochs kostenlos auf das Corona-Virus testen zu lassen. Das gab die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung bekannt. Die Testungen finden von 7 bis 15 Uhr in der Lobdengauhalle statt und werden in Kooperation mit der KTS Krankentransport Stuttgart GmbH vorgenommen, die bereits die Schnelltestung in den Weihnachtsferien in Ladenburg angeboten hatte. Eine Terminanmeldung ist nicht erforderlich.

Ebenfalls in der kommenden Woche startet ein Pilotprojekt zur Schnelltestung von Schülern an der Astrid-Lindgren-Grundschule. Das Konzept wurde mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises sowie weiteren Fachstellen abgestimmt. Zum Einsatz kommen hier sogenannte "Antigen Rapid Spucktests", die laut Stadtverwaltung "eine vereinfachte, schnelle Testung" ermöglichen. Ziel sei es, erste Erfahrungswerte und Auswirkungen auf den organisatorischen Ablauf für den Schultag zu sammeln, da davon auszugehen sei, dass im Zuge der weiteren Öffnung von Schulen, regelmäßige Schnelltestungen bis auf Weiteres Teil des Schulalltags sein werden.

"Gleichermaßen sollen die Testergebnisse Lehrkräften sowie Schüler mehr Sicherheit im Unterrichtsalltag vermitteln und einen Beitrag leisten, die Ansteckungsrisiken zu verringern", so die Stadtverwaltung. Vorgesehen sei mindestens eine Testung pro Schüler pro Woche. Das Pilotprojekt soll noch vor den Osterferien auf die Dalberg-Grundschule ausgeweitet werden.

"Lockern und mehr Testen sind zwei Seiten einer Medaille. Ich freue mich sehr, dass hier alle Beteiligte an einem Strang ziehen und wir vor Ort gemeinsam an einem kommunalen Lösungsansatz arbeiten. Der Aufwand ist erheblich. Ich bin aber überzeugt, dass wir nichts unversucht lassen dürfen, die drohende dritte Welle abzufedern, um die Errungenschaften der letzten Monate zu bewahren", betont Bürgermeister Stefan Schmutz in der Pressemitteilung der Stadt abschließend.