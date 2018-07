Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Auf einer Skala der Begeisterung von Null bis Zehn ist Walter Scholls Stimmung mindestens eine Zwölf. "Das beste Straßenfest seit langem", jubelt der Cheforganisator und strahlt geradezu glückselig. Schon der Freitagabend und der Flohmarkt am Morgen waren super gelaufen. Und auch der Samstagabend lässt sich ganz hervorragend an. "In den letzten Jahren war es entweder zu heiß oder zu nass - diesmal ist es genau richtig", schwärmt Scholl. Wo er hinschaut, sind Gassen und Höfe voll, die Stimmung großartig.

Wer noch relativ früh am Abend versucht, am Kronenbrunnen um die Ecke zu biegen, hat keine Chance. Beim MGV 1884 ist es so brechend voll, dass kein Durchkommen mehr ist. Auf der Straße spielen "Garden Party" aus Schriesheim. Zu Kultsongs aus den letzten Jahrzehnten und ausgelassener Stimmung schmeckt eine Bratwurst aus der Hand oder ein sommerlicher Wurstsalat mit einem frisch gezapftes Pils. Dass man sich am Ende doch für Live-Musik anstelle des eigentlich geplanten Public-Viewings entschieden hatte, war ganz offensichtlich eine gute Wahl.

Der einzige Verein neben dem Dart-Club, der trotz Ausscheiden der deutschen Mannschaft am Public-Viewing festgehalten hat, ist die Sängereinheit. Hier versammeln sich die Fußball-Fans und verfolgen bei Haxen oder Curry-Wurst auf der Großleinwand das packende WM-Viertelfinal-Spiel. Aber auch wer mit Fußball nichts am Hut hat, kann sich im "Rose-Hof" oder gegenüber beim Posaunenchor bei Geselligkeit, Speis und Trank einen schönen Abend machen.

Ordentlich was auf die Ohren gibt’s dagegen beim Dart-Club, der mit eigenem DJ und bunter Light-Show einen richtig fetten Sound auffährt. Daneben laden drei elektrische Dartscheiben zum Wettkampf ein. In punkto Stimmung nicht lumpen lässt sich auch die "Schlagerbar". Hier wird schon früh am Abend zu Hits aus den 1970er Jahren geschwoft und geschunkelt.

Beim Fußballverein spielt sich das Leben auf der Straße ab. Dichte Trauben tummeln sich um den Bitburgerstand und die Straßenbar. Wem das alles viel zu laut ist, der findet traditionell beim Partnerschaftsverein eine Ruhe-Oase, wo man sich gut unterhalten kann, ohne gegen die Musik anschreien zu müssen. Zu einem Glas spritzigem Crémant oder einem fruchtigen Cidre munden goldgelbe französische Crêpes.

Elegant und stilvoll geht es auch in der "Chill-Out-Georg"-Cocktail-Bar der Pfadfinder zu. In weißem Hemd und schwarzer Fliege präsentieren die sich hervorragend als professionelle Barkeeper, mixen Klassiker wie Piña Colada, Caipirinha oder Mojito. In den Longdrink-Gläsern klirren die Eiswürfel, so lässt es sich wunderbar aushalten an dem heißen Sommerabend.

Kleine kerzenbeleuchtete Nischen mit selbst gezimmerten Paletten-Möbeln laden ein, es sich gemütlich zu machen oder an den Stehtischen im Hof der Musik von Julius Hintenlang zu lauschen. Bei Einbruch der Dunkelheit kommt dann die Stunde der Disco-Höfe. Während sich die ältere Generation langsam verabschiedet und der Partnerschaftsverein bereits seine Tore schließt, kommt jetzt die Jugend.

Dass sie keine Eintagsfliege waren, beweisen die Neueinsteiger vom letzten Jahr, der "Verein Elektronischer Tanzmusik (VET)". Hier treffen sich die Techno-Fans. Und wieder einmal muss man sagen: Hut ab vor den jungen Leuten, die in ihrem kleinen, aber feinen Hof für richtig satten Sound sorgen. Und das im Vergleich zu manch anderen Höfen nicht einfach nur laut, sondern in wirklich exquisiter Tonqualität. Auffallend auch: ein großes Alkoholangebot haben die Jungs gar nicht nötig. Wer in den VET-Hof kommt, der kommt wegen der wirklich "geilen" Musik.

Beim Handball-Förderverein fließen zu ebenfalls fetten Beats der "Happy End Einhorn Likör" in den Sorten Erdbeer, Kokos und Johannisbeer oder der traditionelle "Lady Killer". Gegenüber bei der SGL 1c gibt’s den ganzen Abend Dauertiefpreise auf Longdrinks und Happy Hour bis 22 Uhr. Entsprechend feuchtfröhlich und ausgelassen geht es in den beiden Disco-Höfen zu. Fazit: Endlich mal wieder ein Straßenfest wie zu den besten Zeiten.