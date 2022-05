Hirschberg. (zg/ans) Auf Einladung des Europaabgeordneten Engin Eroglu (Freie Wähler) besuchten jetzt zwei Hirschberger Politiker das Straßburger Parlament. Während der Ortsverband der Freien Wähler immer wieder deutlich macht, dass er nichts mit der Partei Freie Wähler zu tun hat, besichtigten aber Alexander May, Gemeinderat der Hirschberger Freien Wähler, und das Landesvorstandsmitglied der Partei Freie Wähler, Bernd Barutta, gemeinsam das Parlamentsgebäude. Sie nahmen an einer Plenardebatte des Europaparlaments teil und diskutieren mit Eroglu auch aktuelle politische Themen.

Darüber hinaus erläuterte Eroglu laut Barutta die Abhängigkeit kommunaler Politik von Entscheidungen des Europäischen Parlaments. "Immer mehr Beschlüsse des Europaparlaments haben direkte Auswirkungen auf die Arbeit von Kommunalpolitikern", wird Eroglu in der Pressemitteilung zitiert. Beispielsweise betreffe dies die Wasserversorgung der Gemeinden ebenso wie die Sicherung der Spareinlagen bei Volks- und Raiffeisenbanken sowie Sparkassen. "Immer mehr soll zentral geregelt werden", so der Abgeordnete weiter, "doch ist es nicht immer im Interesse der Menschen vor Ort". Daher sei es wichtig, dass der Informationsfluss von oben in die Kommunen klappt, um für eigene Interessen kämpfen zu können. "Viele politisch Engagierte", so Barutta, "konzentrieren sich auf die lokale Ebene. Das ist verständlich. Doch dies bedeutet nicht, über Vertreter zu verfügen, die die Brücke zwischen überregionaler Ebene und Lokalpolitik schlagen". Am Ende war es ein zweistündiger intensiver Austausch der Hirschberger mit dem Repräsentanten in Straßburg, der sich ausgiebig Zeit für seine Gäste nahm. "Sehr lohnenswert", wird May zitiert. "Ich war nicht das letzte Mal in Straßburg vor Ort".