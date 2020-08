Von Günther Grosch

Weinheim. Die Stadtwerke Weinheim (SWW) blicken in fast allen Geschäftsfeldern auf ein positives Jahr 2019 zurück. Mit acht Millionen Euro (Vorjahr 4,3 Millionen) habe man die Investitionen fast verdoppelt, betonten Geschäftsführer Peter Krämer sowie die Prokuristen Andreas Ernst und Helmut Röder im Rahmen eines Bilanzpressegesprächs.

Insgesamt schlossen die Stadtwerke das Berichtsjahr mit einer Bilanzsumme von rund 64 Millionen und einem Gewinn in Höhe von 2,8 Millionen Euro ab. "Das entspricht dem Planansatz und liegt auf dem Niveau des Vorjahres", sagte Krämer. Die Eigenkapitalquote verringerte sich demnach auf 46,3 Prozent (Vorjahr: 47,7). Die liquiden Mittel beliefen sich zum Bilanzstichtag auf fünf Millionen Euro. Dann ging das Führungs-Trio auf einzelne Geschäftsfelder näher ein.

> Trinkwasser: Viel Geld sei in die Sicherung der Trinkwasserversorgung geflossen, erläuterte Krämer. Die Hitzewelle des vergangenen Sommers mit Spitzenwerten bis zu 41 Grad habe vor Augen geführt, dass der Klimawandel in vollem Gange sei, sagte der Stadtwerke-Chef. Darauf gelte es sich weiter einzustellen. Ein wichtiger Baustein im Vorsorgekonzept zur langfristigen Sicherung der Versorgungsqualität ist laut Krämer die im Bau befindliche zweite Verbindungsleitung von Hemsbach nach Weinheim.

> Absatzmengen Strom und Gas: Trotz immer umfangreichere Vorgaben des Gesetzgebers sowie dem weiter zunehmenden Wettbewerb bei einem gleichzeitig tendenziell abnehmenden Energiebedarf hätten sich die Stadtwerke erfolgreich behauptet und ihre Absatzmengen bis auf die Abgabe von Strom weiter steigern können. Die gelieferte Menge von 118.311 Megawattstunden Strom bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein minus von zwei Prozent. Auf der anderen Seite erhöhte sich die Abgabe von Gas um drei Prozent auf nun 271.131 Megawattstunden. Und auch der Wärmeabsatz hat trotz milder Witterung um 3,2 Prozent auf 16.973 Megawattstunden zugelegt. "Unser Wärmenetz wächst, weil immer mehr Immobilienbesitzer auf die Vorzüge von Wärme setzen, die klimaschonend dezentral erzeugt wird", erläutert Krämer.

> Wasser und Hallenbad: Die Wasserentnahme ist auf 2,67 Millionen Kubikmeter leicht gesunken. Dafür konnte auch 2019 erneut die 100.000er-Besuchermarke im Hallenbad geknackt werden. Exakt 102.753 Gäste (Vorjahr: 107.080) besuchten das "HaWei", obwohl die Anreise durch die mehrmonatigen Baumaßnahmen in der Mannheimer Straße erschwert war. Im laufenden Geschäftsjahr dürfte diese Marke allerdings außer Sichtweite geraten. Wegen der Corona-Verordnungen musste das Bad zunächst mehrere Wochen geschlossen bleiben. Aktuell dürfen sich im HaWei lediglich maximal 25 Personen gleichzeitig aufhalten. "An normalen Tagen sind es bis zu 480", nennt Krämer eine Hausnummer.

> Gewinnverteilung: Vom Gewinn des Geschäftsjahres führen die Stadtwerke 300.000 Euro den Rücklagen zu, der Rest wird an ihre Gesellschafter ausgeschüttet. Die Stadt Weinheim erhält 1,22 Millionen Euro. Die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH kommt in den Genuss von 1,25 Millionen Euro, und die Gemeinde Gorxheimertal darf sich auf 32.000 Euro freuen. "Die Stadtwerke stellen für den Weinheimer Haushalt eine stabile Größe dar", verdeutlichte der Geschäftsführer. Neben den Ausschüttungen würden die Stadtwerke zudem Gewerbesteuer und Konzessionsabgaben zahlen.

> Vertriebstochter und Beteiligungen: Auch bei der Vertriebstochter Urbania, die unter der Marke "meine StadtEnergie" Strom und Gas vertreibt, steigen die Kundenzahlen weiter an. Das Unternehmen, an dem die Stadtwerke Schwetzingen zur Hälfte beteiligt sind, verzeichnete 2019 ein Kundenplus von 34 Prozent. Der Umsatz lag zum Ende des Geschäftsjahres bei 9,2 Millionen Euro und damit um ein Fünftel höher als 2018. Planmäßig entwickeln sich nach Auskunft Krämers die Beteiligungen an der "KomKo Wind GmbH" sowie an der "Solarpark Königsbronn GmbH".

> Laufendes Geschäftsjahr: Weniger kalkulierbar entwickelt sich das laufende Geschäftsjahr, klagt Krämer. Die "Hauptschuld" daran trage die Corona-Pandemie, welche die Stadtwerke als Organisation mit Aufgaben der Daseinsvorsorge vor große Herausforderungen stelle. "Höchste Konzentration" habe in der Hochphase der Corona-Beschränkungen darauf gelegen, den sicheren Betrieb der Energie- und Wasserversorgung aufrechtzuerhalten, verdeutlicht Krämer.

Zugute sei den Stadtwerken dabei der neue Standort in der Hertzstraße gekommen. "Damit konnten wir die Mitarbeitenden räumlich trennen und durch Aufteilung der Betriebsmannschaft in die drei Gruppen ,Breitwieserweg’, ,Hertzstraße’ und ,Standby’ größtmögliche Sicherheit bei hoher Flexibilität bieten." Gleichzeitig seien datensichere Homeoffice-Arbeitsplätze aufgebaut sowie Sonderregelungen für die Mitarbeiter geschaffen worden, die sich um die Kinderbetreuung kümmern mussten. Die durch die zeitweilige Schließung des HaWei frei gewordenen Mitarbeiter seien in den Geschäftsbetrieb der Stadtwerke integriert worden. "Kurzarbeitergeld oder sonstige öffentliche Gelder wurden nicht in Anspruch genommen", betonte der Geschäftsführer. Trotz Corona habe man alle vorgesehenen Ausbildungsplätze besetzen können.

> Kritik an staatlichen Maßnahmen: "Herausfordernde Aufgaben" sieht Krämer in der bis Ende des Jahres wirksamen Mehrwertsteuerreduzierung. Welche Auswirkungen das Zahlungsmoratorium für Gewerbetreibende bis 30. Juni auf Forderungsausfälle haben wird, ist nach Angaben von Krämer derzeit schwer einzuschätzen. "Eine nie da gewesene Ausnahmesituation wie die Corona-Pandemie braucht Rücksichtnahme seitens der staatlichen Stellen", sagte Krämer in Richtung von Kartell- und Aufsichtsbehörden. Bis jetzt habe er weder bei Fristen noch bürokratischem Aufwand ein diesbezügliches Entgegenkommen festgestellt.

"Die Handlungsweisen von Bundes- und Landesregierung sind zunehmend praxisfremd und erschreckend", kritisiert er. Hier gelte es, schnellstmöglich ein gesundes Augenmaß zu finden, um die Handlungsfähigkeit von Energieversorgern nicht zu hemmen. "Die Pandemie wird uns noch über längere Zeit begleiten", befürchtet Krämer. Die Stadtwerke würden sich weiterhin mit all ihren zur Verfügung stehenden Mitteln und Kräften darum kümmern, dass "auch in Ausnahmesituationen Energie und Wasser sicher bei den Verbrauchern ankommen".