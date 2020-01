Von Werner Hildebrand

Hirschberg. Seit vielen Jahren kooperieren die Sportgemeinde Leutershausen (SGL) und der Turnverein "Germania" (TVG) Großsachsen in puncto Sportabzeichen sehr gut miteinander – und das ist nicht zuletzt ein Verdienst der Übungsleiter und Organisatoren Jürgen Geweniger (SGL) und Konrad Gieringer (TVG).

So übergab Geweniger am Dienstagabend im Hilfeleistungszentrum insgesamt 94 Sportabzeichen an die fleißigen Erwerber, darunter auch fünf Familiensportabzeichen. Proppenvoll war der Saal, als er auch die Sportabzeichen-Absolventen der Martin-Stöhr-Grundschule willkommen hieß sowie Bürgermeister-Stellvertreter Karlheinz Treiber und einige Vorstandsmitglieder. Treiber sagte, dass die Gesundheit das höchst Gut eines Menschen sei und erzählte von seinen Aktivitäten als Lehrer am Feudenheim-Gymnasium. Hier habe er versucht, den Jugendlichen den Sport näherzubringen, denn aus eigener Erfahrung als Läufer und Bergsteiger kenne er sich bestens aus. Treiber dankte den SGL- und TVG-Übungsleitern für ihren Einsatz und das Engagement in der Gemeinde und ging auch kurz auf die Entwicklung des Sportabzeichens in Deutschland ein.

Dann überreichten Jürgen Geweniger und seine Tochter Britta Schmitt die Urkunden und Abzeichen in Bronze, Silber und Gold an die Teilnehmer.

Die RNZ fragte einen der beiden erfolgreichsten Sportler, Professor Udo Löhr, warum er seit drei Jahrzehnten jedes Jahr wochenlang für das Sportabzeichen trainiere und was ihn dazu bewogen habe. Löhr sagte, als er 1973 nach Leutershausen gezogen sei, war es für ihn eine Selbstverständlichkeit, dass er bei der SGL Mitglied werden würde. Ein Jahr später trat er dann in den Verein ein. Schon damals faszinierte ihn die Leichtathletik, obwohl der Handball klar die Nummer eins im Verein war. Er trainierte im gerade neu eingeweihten Sportzentrum und zum ersten Mal absolvierte er die geforderten Disziplinen und wurde ausgezeichnet. "Jetzt sind daraus 30 Jahre Sportabzeichen geworden", sagte Löhr voller Stolz. Doch dem nicht genug: Landrat Stefan Dallinger wird Löhr demnächst beim Treffen mit anderen, ebenso erfolgreichen Sportlern, für 30-maligen Erwerb mit einer Urkunde des Rhein-Neckar-Kreises ehren.

Vielleicht ist er damit Vorbild für weitere künftige Absolventen, die am 6. April in die neue Saison starten. Zuvor eröffnen die Leichtathleten mit dem "run up" offiziell die Freiluftsaison.

Das Deutsche Sportabzeichen wurde im Jahr 1913 eingeführt. Zunächst nur für Männer, dann ab 1921 auch für Frauen. Und die Jugend zog 1925 mit dem Jugend-Sportabzeichen nach. Aber erst 1937 wurde das Sportabzeichen erstmals staatliches Ehrenabzeichen genannt; seit 1952 ist es endgültig als Sportabzeichen anerkannt.