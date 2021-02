Weinheim. (RNZ) Wenn die Grundschulen und Kitas ab der nächsten Woche in Baden-Württemberg wieder schrittweise öffnen, gibt es auch für die Einrichtungen in Weinheim eine Teststrategie, vorgelegt vom Amt für Bildung und Sport und besprochen im Krisenstab der Stadt Weinheim. Danach können sich von der kommenden Woche an und dann jeweils zweimal pro Woche alle, die in einer Weinheimer Grundschule oder einer kommunalen Kita arbeiten, kostenlos am Arbeitsplatz testen lassen, um sicherzugehen, dass sie nicht coronainfektiös sind.

Mit der kommunalen Teststrategie konnte sich die Stadt nun in einer ersten Charge 4450 Antigen-Schnelltests sichern, die das Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg zur Verfügung stellt und auch bezahlt. "Für die Kommune entstehen keine Beschaffungskosten", teilt die Stadt mit. Die Zahl reicht für das zweimalige Testen des Personals pro Woche bis mindestens Ende März.

"Als Stadt Weinheim ist es unser Ziel, dass möglichst viele Personen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Wir sehen in dieser Strategie einen weiteren wichtigen Baustein bei der Bekämpfung des Corona-Virus", so Bildungsamtsleiterin Carmen Harmand. Die Menge der Tests errechnet sich aus der Zahl der in diesen Einrichtungen beschäftigten Menschen, sowohl bei der Kommune als auch beim Land: also zum Beispiel die pädagogischen Fachkräfte in den Kitas, Schulsozialarbeiter, Personal in der Grundschulbetreuung, Sekretariatsmitarbeiter, aber auch Lehrkräfte – insgesamt sind es rund 370. Mit den freien Trägern von Kitas – von denen es in Weinheim nicht wenige gibt – fänden gerade Abstimmungsgespräche statt.

Die Tests werden außerhalb der Unterrichts- beziehungsweise Betreuungszeiten in den Einrichtungen von eigenem geschultem Personal vorgenommen. Das Fachamt hat organisiert, dass in den nächsten Tagen diejenigen Kräfte, die die Tests vornehmen, fachmännisch geschult werden. Die Stadt Weinheim kann dabei auf die Hilfe von Dr. Elke König setzen. Die Chefärztin an der örtlichen GRN-Klinik ist auch Beraterin im städtischen Krisenstab. Pro Einrichtung sollen zwei bis drei Kräfte geschult werden.

Grundsätzlich sei, so Bildungsamtschefin Harmand, auch eine Kooperation mit externen Partnern denkbar, wie Apotheken, Arztpraxen oder Testzentren, wenn die Tests auch dabei in der Einrichtung selbst vorgenommen werden und für die Kommune keine Kosten entstehen. Oberbürgermeister Manuel Just zeigte sich sehr erfreut über das Engagement seines Amtes und der Schulen, das zur Weinheimer Teststrategie geführt hat. "Damit leisten wir das, was eine Kommune im Moment beisteuern kann", so der Rathauschef.