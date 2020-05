Der Zonta Club lässt einmal im Jahr Gebäude in Weinheim orange leuchten, um auf Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen. Auch die Soroptimistinnen unterstützen diese Aktion. F.: Kreutzer

Weinheim. (keke) Ihre letzte große Veranstaltung hatte kurz vor Beginn der Coronakrise stattgefunden: Auf Einladung des 1986 gegründeten "Soroptimist International (SI) Club Weinheim" trafen sich um den "Internationalen Frauentag" rund 150 geladene Gäste im Kino "Modernes Theater" zu Film, Diskussion und Gedankenaustausch. Die aktuell rund 40 Clubschwestern und drei Aspirantinnen zählenden Weinheimer "Sorores optimae" (Deutsch: "Besten Schwestern") sind neben Ladies Circle, Tangent, Zonta und Inner Wheel einer von fünf Weinheims "weiblichen" Serviceclubs, die ihr "männliches" Pendant in Lions Club, Rotary Club und Round Table haben.

Weltweit zählt Soroptimist International mehr als 3000 Clubs in 122 Ländern mit mehr als 75.000 Mitgliedern. In Deutschland gibt es 218 Clubs mit über 6600 Mitgliedern. SI Deutschland unterstützt Projekte im In- und Ausland mit jährlich rund eineinhalb Millionen Euro. Die amtierende Vorsitzende der Weinheimer Soroptimistinnen, Kerstin Hüfner, erklärte der RNZ im Interview, wo sich ihr Club engagiert und warum Frauen bis heute benachteiligt werden.

Frau Hüfner, worin liegt der besondere Schwerpunkt der Arbeit von SI?

Wir Soroptimistinnen streben danach, die allgemeinen, rechtlichen, sozialen sowie beruflichen Lebensbedingungen und den Status von Frauen und Mädchen zur Gleichstellung zwischen Mann und Frau durch Bildung, Stärkung und Förderung zu verändern.

Was steckt hinter Anlässen wie dem Internationalen Frauentag?

Beim Weltfrauentag, der auf das Jahr 1911 zurückgeht, dreht es sich in erster Linie darum, auf die Gewalt an und Benachteiligung von Frauen weltweit aufmerksam zu machen und dagegen anzukämpfen. Nicht weniger wichtig ist es, die Gleichberechtigung aller Geschlechter durchzusetzen, die es trotz aller Errungenschaften der letzten 100 Jahre noch immer nicht gibt. In Deutschland durften Frauen erst 1919 erstmals wählen und sich wählen lassen. In der Schweiz existiert das Wahlrecht erst seit 1971, in Liechtenstein sogar erst seit 1984. Und es geht drittens darum, für die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen einzustehen.

Nennen Sie unseren Lesern doch Beispiele dafür, wo Frauen auch heute noch benachteiligt werden.

Nach wie vor verdienen Frauen 21 Prozent weniger als Männer. Der sogenannte Equal Pay Day macht auf die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern aufmerksam. Dieser Tag findet immer an dem Termin im Jahr statt, bis zu dem Frauen im Vergleich zu Männern "umsonst" arbeiten. 21 Prozent Lohnunterschied entsprechen 77 Tagen Umsonst-Arbeit für Frauen. In diesem Jahr fiel der Equal Pay Day in Deutschland auf den 17. März. In Portugal erreichen Frauen ihn erst am 2. November.

Auf welchen Gebieten setzen die Weinheimer Soroptimistinnen ihre Schwerpunkte?

Auf lokaler Ebene betreiben wir unter anderem Fundraising zugunsten der Alwine-Stiftung (diese setzt sich unter anderem für ein Alter in Würde und gegen Gewalt an Senioren ein, Anm. d. Red.). Wir unterstützen den Kinderförderfonds Weinheim-Bergstraße und die Wohnungslosenhilfe. In der Region unterstützen wir das "Haus des Lebens" in Viernheim, das Schwangeren in Notsituationen offensteht, die Beratungsstelle Amalie, eine Anlaufstelle für Prostituierte in Mannheim, sowie die Frauenhäuser in Mannheim und Heidelberg. Weinheim verfügt über kein Frauenhaus, obwohl eine derartige Einrichtung auch hier dringend notwendig wäre. International sind wir in das Projekt "Fistola" für geburtsgeschädigte Frauen in Afrika sowie Aids-Waisenhäuser in Namibia involviert und leisten finanzielle Unterstützungen für Schulen und den Bau von Brunnen in Westafrika.

Info: Bankverbindung für Spenden: Soroptimistische Hilfe Weinheim e. V. Volksbank Weinheim; IBAN DE27.6709.2300.0007 3850 05.