Weinheim-Ritschweier. (make/web) Trotz des Odenwalds vor der Haustür: Ein Hotspot des Wintersports ist Weinheim eher nicht. Umso bemerkenswerter, dass die Stadt mit Skifahrerin Léa Bouard eine Olympiateilnehmerin hervor gebracht hat. Die 21 Jahre alte Tochter einer deutschen Mutter und eines französischen Vaters ist in Ritschweier aufgewachsen und seit zwei Jahren für den Ski-Club Wiesloch auf der Buckelpiste aktiv. Sie schaffe die Qualifikation zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang - und kehrt nun nach Ritschweier zurück.

Wie die RNZ aus dem Umfeld der Sportlerin erfuhr, wird sie am Sonntag, 18. Februar, von OB Heiner Bernhard empfangen. Die Feier soll im Feuerwehrhaus in Ritschweier steigen.

Viele Weinheimer hatten ihr die Daumen gedrückt. Doch lässt man den olympischen Standardspruch "Dabei sein ist alles" ausnahmsweise beiseite, verliefen die Winterspiele für Bouard enttäuschend. Vor den Spielen hatte sie in einem Interview einen Platz unter den besten Zehn als Ziel genannt. Dafür hat es nicht gereicht: In der zweiten Qualirunde verpasste die 21-Jährige die Finalrunde der 20 besten Ski-Freestyler um 4,28 Punkte.

Die Heimreise endete am Mittwochabend. Bouard landete auf dem Flughafen in Frankfurt am Main, von dort aus ging’s heim nach Ritschweier.