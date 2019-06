Edingen-Neckarhausen. (nip) Die Schützengesellschaft (SG) 1937 Neckarhausen ist in sportlicher und wirtschaftlicher Hinsicht gut aufgestellt. Das betonte Vereinsvorsitzender Eberhard Netzer zu Beginn der Jahreshauptversammlung im gut besuchten Schützenhaus. Er danke allen, die dazu beitragen, dass das Vereinsleben der SG so hervorragend funktioniere, besonders dem wiedergewählten Schützenmeister Roland Müller und Schützenkollegen Reinhold Schlachter.

Das Duo ist nicht nur für die offiziellen Eröffnungen der Dorffeste "Rund ums Schloss" und der Neckarhäuser Kerwe verantwortlich, weil ohne die Schüsse aus der Schützenkanone niemand Bescheid wüsste, dass es jetzt losgeht. Die Beiden sind als Team auch in kulinarischer Hinsicht unschlagbar. So haben sich durch ihre Kochkünste die Vereinsabende immer montags zur echten Anlaufstelle entwickelt. "Das bringt wiederum Geld in unsere Getränkekasse", freute sich Oberschützenmeister Netzer. Finanziell hat der Verein auch von Müllers Vorschlag profitiert, die Gäste des Nikolaus-Rockabends zu bewirten. Ein Angebot, das im Rahmen des "Lebendigen Adventskalenders" im vergangenen Dezember gerne angenommen wurde.

Netzer erinnerte rückblickend an die Ortsmeisterschaften zu "Rund ums Schloss", die Königsfeier und die Jahresabschlussfeier mit Ehrungen. Sportliche Erfolge auf Vereins-, Kreis- und Landesebene zählte Oberschießleiter Horst Mohr auf. Er selbst war mit dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften in der Disziplin Luftgewehr aufgelegt (Seniorenklasse 5) 2018 der erfolgreichste Schütze in Neckarhausen. In der Mannschaftswertung Seniorenklasse erzielten Karl-Heinz Brand, Eberhard Netzer und Horst Mohr einen höchst respektablen zehnten Platz von insgesamt 246 teilnehmenden Teams. Weil die Jugend fehlt, habe man nicht an Wettkämpfen teilnehmen können, sagte Jugendleiter Marco Holderbach. "Wir arbeiten daran, das Image des Sportschießens zu verbessern", erklärte Netzer. Schatzmeister Manfred Nikutta bilanzierte fürs vergangene Jahr ein Plus und Martin Zimmer präsentierte die überarbeitete Homepage des Vereins.

Als eines von jenen Vereinsmitgliedern, die nach dem Krieg die Schützengesellschaft sportlich und gesellschaftlich "wiederbelebt" hatten, zeichnete der Oberschützenmeister Kurt Hauck für 65-jährige Mitgliedschaft aus.

Bei den Wahlen wurden alle Ämter einstimmig besetzt. Schützenmeister bleibt Roland Müller, Oberschießleiter Horst Mohr, Schatzmeister Manfred Nikutta. Schriftführerin ist Inge Netzer, Pressewartin Helga Mohr. Beisitzer sind Bernd Braun und Wolfgang Dietrich, Jugendleiter Marco Holderbach und Martin Zimmer, Kassenprüfer Reinhold Schlachter und Gertrud Winkler.