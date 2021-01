Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Die Situation im Schulhort Neckarhausen schlug in der Dezembersitzung des Gemeinderats auf. SPD-Fraktionsmitglied Andreas Daners sprach damals von übervollen Gruppen, die dem guten Hygienekonzept der Grundschule zuwiderlaufen würden.

Hauptamtsleiterin Elke Hugo bestätigt, dass es in der Einrichtung Probleme gibt. Doch muss man die Lage auch differenziert betrachten: Die drei Hortgruppen sind per Betriebserlaubnis auf maximal 20 Kinder gedeckelt, in der Kernzeit, wo ein "wahnsinniger Andrang" herrsche, wie Hugo sagt, dürfen es mehr sein. "Wir betreuen nachmittags fast die gesamte Schule", stellt sie fest. Von 160 Kindern besuchen normalerweise 96 die Kernzeit bis 14 Uhr, 60 Kinder nutzen das Hortangebot.

Im unteren Stockwerk der Graf-von-Oberndorff-Schule ist seit geraumer Weile die Krippe des evangelischen Wawuschel-Kindergartens untergebracht. "Diese Räume könnten wir nun wieder brauchen", meint Hugo. Dann aber würden sie der Kleinkindbetreuung fehlen. Mittelfristig könnte die Kinderkrippe nach Neckarhausen-Nord verlegt werden, wenn dort das Neubaugebiet steht.

Fakt sei, so Hugo, dass es im Zeitfenster bis 14 Uhr in der Schulbetreuung eng wird. Und vor Weihnachten fielen krankheitsbedingt noch zwei Kollegen aus, weshalb ein Rathaus-Azubi kurzfristig einspringen musste.

"Die Eltern fordern kleinere Gruppen, und das würden wir auch gerne tun. Dafür bräuchte ich aber mehr Personal und das finde ich nicht. Der Markt ist leer", sagt Elke Hugo. Mehr Räume und mehr Personal, das könne man sich nicht backen, meinte im Dezember Andreas Daners verständnisvoll, forderte aber auch Nachbesserungen. Das hat die Verwaltung auch getan. Man habe tatsächlich zwei Kräfte einstellen können, die übers Mittagsband unterstützen, teilte die Hauptamtsleiterin mit.

Dem zweiten Lockdown geschuldet, sei die Lage im Moment entspannter, weil die Zahl der Kinder in der Notbetreuung im Zeitraum von 12 bis 17 Uhr gesunken sei. In der Summe nutzen aktuell 28 Kinder das Angebot in Neckarhausen. In Edingen sind es statt 75 nur 34 Kinder. Wobei die Situation dort ohnehin eine andere ist. Die Pestalozzi-Grundschule ist eine Ganztagsschule mit Kernzeitangebot bis 14 Uhr. Einen Hort gibt es deshalb nicht mehr.

"Wir müssen schauen, wie es läuft, wenn wir wieder in den Normalbetrieb gehen", sagt Elke Hugo mit Blick auf Neckarhausen. Sie wirbt um Verständnis bei den Eltern angesichts nach wie vor leicht steigender Schülerzahlen und dem Bedarf nach Betreuung.

Für die kommunalen Betreuungsangebote hat die Gemeinde in diesem Monat keine Elternbeiträge eingezogen. Die Kommune sei in der Abstimmung mit dem Land und den kirchlichen Trägern, wie diese Gebühren gehändelt werden. Im vergangenen Jahr verzichtete die Gemeinde bereits auf Betreuungsgebühren, wobei das Land hier größtenteils finanziell für Ausgleich sorgte. "Wir werden uns im nächsten Monat genauer betrachten, wer wann welches Angebot in Anspruch genommen hat", erklärt die Hauptamtsleiterin. Das bedeute großen zusätzlichen Aufwand fürs Rathaus.