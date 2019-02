Schriesheim. (fjm) Noch etwas mehr als 40 Tage sind es bis zur Eröffnung des 440. Mathaisemarkts am Freitag, 8. März. Die RNZ feiert auch dieses Jahr wieder mit - unter anderem mit einer besonderen Weinprobe in luftiger Höhe: In Zusammenarbeit mit den Schaustellerbetrieben Göbel, der Winzergenossenschaft und dem Café Linde steigt am Donnerstag, 14. März, um 17 Uhr die RNZ-Riesenradweinprobe im "Grand Soleil". Dank geschlossener Kabine können die Teilnehmer fünf ausgewählte Weine der Winzergenossenschaft samt "Woiknorze" der Bäckerei Heiß und passenden Pralinen von Konditorin Katja Pieper (Café Linde) genießen. 100 Euro kostet eine der 36 Gondeln am Riesenrad, die jeweils mit bis zu sechs Personen belegt werden können.

Der Verkauf startet am Montag, 4. Februar, ausschließlich bei der Geschäftsstelle der Winzergenossenschaft, Heidelberger Straße 3. Da das Interesse an Karten groß ist, wird Eile geboten sein: 2018 verkauften sich alle Gondeln innerhalb eines Vormittags. Die Bezahlung ist ausschließlich in bar möglich, einzelne Plätze können aus organisatorischen Gründen nicht reserviert werden. Die RNZ freut sich auf alle Teilnehmer - und wer weiß, vielleicht singen die Teilnehmer dieses Jahr wieder das "Schriesemer Lied".