Schriesheim. (pol/mare) Der vermisste 14-jährige Jakub M. aus Schriesheim-Altenbach ist am Mittwoch wohlbehalten in sein Elternhaus in Schriesheim-Altenbach zurückgekehrt. Das berichtet die Polizei.

Er war seit dem 22. November vermisst worden. Zwischenzeitlich hatte es mehrfach Kontakt zu dem Jugendlichen gegeben, wobei er die Rückkehr in sein Elternhaus ankündigte. Bis Mittwoch kam er aber nicht nach zurück.

Update: Donnerstag, 16. Dezember 2021, 10.07 Uhr