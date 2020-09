Schriesheim. (hö) Über Monate stand das Gras samt Wildblumen direkt hinter dem Dossenheimer Ortsausgangsschild beeindruckend hoch – während es ab dem Schild Richtung Kreisel akkurat gekürzt war. Die RNZ stellte eine Anfrage, wieso die Pflanzen so hochstünden, und kurz darauf hat auch die Stadt Schriesheim gemäht. Laut Bauamtsleiter Markus Schäfer betrage "die Wuchshöhe des Streifens in diesen Bereich immer zehn bis 15 Zentimeter, was optisch und funktionell als positiv anzusehen ist". Ökologisch sei es vorteilhaft, nicht so oft zu mähen: "Die kurze Mahd in Dossenheim könnte auf eine Hervorhebung des Kreisels zurückzuführen sein."