In Schriesheim wird nach Aschermittwoch direkt weitergefeiert: Wegen der Terminkollision mit den Fastnachtstagen findet der Mathaisemarkt 2019 erst in der zweiten Märzwoche statt. Foto: Kreutzer

Von Marco Partner

Schriesheim. Zur Eröffnung fielen nochmals Schneeflocken. Dass ein solch heißer und langer Sommer bevorstehen würde, hätte an den ersten Tagen des diesjährigen Mathaisemarkts wohl niemand geahnt. Und jetzt, fast ein Dreivierteljahr später, rieseln vereinzelt schon wieder die ersten weißen Flöckchen herab. "Es steht nicht nur Weihnachten vor der Tür, sondern auch der Mathaisemarkt", scherzt Bürgermeister Hansjörg Höfer bei der Sitzung des Markt- und Kulturausschusses - und hat doch irgendwie recht. Vom 8. bis zum 17. März 2019 wird in Schriesheim wieder gefeiert. Höchste Zeit also, die ersten Pläne zu vorzustellen.

Der Termin: Der Mathaisemarkt geht im kommenden Jahr in die 440. Runde. Eigentlich müsste er der Tradition nach bereits eine Woche früher beginnen, schließlich ist die Eröffnung immer am ersten März-Wochenende angedacht: Da der 1. März diesmal ein Freitag ist, wäre der Startschuss sogar perfekt. Doch weil dieser Termin mit der Fastnacht kollidieren würde, wartet man, bis die Narren wieder ihre Kappen abgezogen haben. Am 6. März ist Aschermittwoch, zwei Tage später werden die Weinhoheiten gekrönt, und das Riesenrad dreht erste Runden. "Gott sei Dank sind wir keine Fastnachtshochburg, sonst würden wir einen Monat nur feiern", sagt Höfer.

Hintergrund Mit 45.444 Euro ist die Stadt beim Mathaisemarkt 2018 in die Miesen gegangen. "Für gewöhnlich liegen wir bei 20.000 bis 25.000 Euro", sagte Bürgermeister Hansjörg Höfer bei der Sitzung des Marktausschusses am Montag. Die Differenz ist beim Blick in die Volksfest-Bilanz schnell ersichtlich: Für Sicherheit, Beschilderung und Betonpoller wurden 25.600 Euro investiert. In [+] Lesen Sie mehr Mit 45.444 Euro ist die Stadt beim Mathaisemarkt 2018 in die Miesen gegangen. "Für gewöhnlich liegen wir bei 20.000 bis 25.000 Euro", sagte Bürgermeister Hansjörg Höfer bei der Sitzung des Marktausschusses am Montag. Die Differenz ist beim Blick in die Volksfest-Bilanz schnell ersichtlich: Für Sicherheit, Beschilderung und Betonpoller wurden 25.600 Euro investiert. In den Vorjahren fehlte diese Rubrik komplett - was nicht heißt, dass auf Sicherheit kein Wert gelegt wurde: Sie machte einfach einen Teil der Betriebsaufwendungen aus. Nun aber wurde nicht nur ein Sicherheitskonzept erstellt, sondern auch die Beschilderung in die Hände einer externen Firma gelegt. "Ich denke, wir werden von diesen Beträgen auch nicht mehr runterkommen", so Höfer. Das Geld sieht er dennoch gut investiert: "Die Auflagen haben wir uns selbst gestellt, die Besucher müssen sich beim Volksfest einfach sicher fühlen." Dieses Sicherheitsgefühl machte sich vielleicht auch ein wenig in den Einnahmen bemerkbar: Im Vergleich zu 2016 (66.600 Euro) und 2017 (67.700 Euro) klettern sie mit 69.000 Euro weiterhin leicht nach oben - trotz der geringen Besucherzahlen. Die Gesamtausgaben von 114.500 Euro können sie dennoch nicht abfedern. Bei den Veranstaltungen wie Krönung, Modeschau, Boxen oder Festzug sind keine signifikanten Unterschiede zu den Vorjahren erkennbar. Verwundert zeigte sich Bernd Hegmann (Freie Wähler) über den Anstieg der Wasser- und Abwasserkosten. Schwankten diese bisher im 1500-Euro-Bereich, schlagen sie jetzt mit 4600 Euro zu Buche. "Es sind erst einmal Vorauszahlungen, die Endabrechnung müssen wir noch abwarten", so Kirstin Fontius vom Ordnungsamt. Die Kosten könnten möglicherweise noch ein wenig nach unten korrigiert werden. Voller Vorfreude blickt der neue Ordnungsamtsleiter Achim Weitz bereits auf den Mathaisemarkt 2019, mit der Realisierung des Sicherheitskonzepts liege er im Zeitplan. Noch im November setze er sich abermals mit den beauftragten Sicherheitsfirmen zusammen, um die "Version 1.0" vorzustellen. Danach trete man mit allen Beteiligten in Kontakt - Feuerwehr, Polizei, Sanitätsdienst und Festzeltbetreiber -, um an den letzten Stellschrauben zu drehen. Daraus wird die Endversion, das "Sicherheitskonzept 2.0". "Aber auf den Betrieb hat das keine Auswirkungen. Es sind keine gravierenden Verbesserungen notwendig, nur Optimierungen", so Weitz. "Der Mathaisemarkt war auch schon vorher sehr sicher." (mpt)

Die Kunstausstellung: Am Freitag, 8. März, ist um 17 Uhr wieder die inoffizielle Eröffnung mit einer Kunstausstellung des Kulturkreises im Feuerwehrhaus angedacht. Als Künstlerin konnte Cornelia Komor engagiert werden. "Ihre Werke sind farbenfroh und expressiv. Die Bilder sind abstrakt, und doch kann man erkennen, was gemeint ist", freut sich Kuratorin Romy Schilling schon auf die Vernissage. An allen Volksfesttagen soll die Ausstellung geöffnet sein.

Die Krönung: Im Anschluss steht die Inthronisation der neuen und damit auch das Abkrönen der aktuellen Hoheiten an. "Ich denke, das Programm wird frisch und knackig", sagt Organisatorin Astrid Spieß. Einige Kandidatinnen für das ehrenvolle Amt stünden schon bereit.

Der Lauf: Der erste Samstag ist traditionell der Eröffnung der Gewerbeschau des Bundes der Selbstständigen (BDS) vorbehalten - und dem nunmehr 25. Mathaiselauf. "Zum Jubiläum werden wir natürlich etwas reißen", verspricht Michael Stang vom TV Schriesheim.

Die Boxmatinee: Spannend sollte es auch wieder am ersten Mathaisemarkt-Sonntag werden, wenn es im Festzelt "Ring frei" heißt: Dieses Jahr setzte "Boxpapst" Werner Kranz mit dem Engagement der Italiener selbst die Messlatte ziemlich hoch. Hochkarätige Kämpfe wurden abgeliefert. Diesmal kommen die fliegenden Fäuste womöglich aus der Türkei. Mit der Boxabteilung des insbesondere für seinen Fußball berühmt-berüchtigten Istanbuler Vereins Fenerbahçe stehe man in Kontakt. "Und wir werden alles daran setzen, den Eintritt bei zehn Euro und somit auch den Volksfest-Charakter zu halten", so Kranz.

Hintergrund Die Sitzung des Marktausschusses am Montagabend nutzte auch Festzelt-Wirtin Ilona Böhm, um ihre Programmideen für den kommenden Mathaisemarkt vorzustellen: Am Montag, 11. März, dem ehemaligen Schriesheimer Vereinsabend, soll es zwar wie in diesem Jahr eine Talentshow geben. "Aber es wird nicht gesungen, es geht mehr Richtung Akrobatik", erklärte Böhm. Dieses Jahr war das [+] Lesen Sie mehr Die Sitzung des Marktausschusses am Montagabend nutzte auch Festzelt-Wirtin Ilona Böhm, um ihre Programmideen für den kommenden Mathaisemarkt vorzustellen: Am Montag, 11. März, dem ehemaligen Schriesheimer Vereinsabend, soll es zwar wie in diesem Jahr eine Talentshow geben. "Aber es wird nicht gesungen, es geht mehr Richtung Akrobatik", erklärte Böhm. Dieses Jahr war das Format mit Schlagertalenten beim Publikum auf ein eher verhaltenes Echo gestoßen. Musikalisch liegt 2019 ansonsten der Fokus wieder auf Rock’n’Roll, es gibt eine weitere Mallorca-Party und Schlager - unter anderem mit der Party-Spaß-Band "Die Schlagertanten". "Sie können einen ganzen Saal zum Lachen bringen, und auch die Lollies werden endlich wiederkommen", verspricht Böhm die Rückkehr der Mathaisemarkt-Kultband. (mpt)

Der Festzug: Der programmatische Höhepunkt am Sonntag, 10. März, um 14 Uhr steht diesmal unter dem Motto "Unserååns in Schriese". Stadträtin Barbara Schenk-Zitsch erinnert daran, dass auch die Gemeinderatsmitglieder aufgefordert sind, sich zu kostümieren und mitzumarschieren.

Die Kundgebung: Welcher hohe Politiker bei der Mittelstandskundgebung präsentiert werden kann, ist noch offen. "Im vergangenen Jahr haben wir elf Anläufe gebraucht. Diesmal sieht es beim zweiten schon ganz gut aus", verrät BDS-Vorsitzender Rolf W. Edelmann. "Also wird es Horst Seehofer", spekuliert Kranz - und sorgt für großes Gelächter.

Weitere Höhepunkte: Auch die anderen Höhepunkte wie zum Beispiel die Damen- und Kindermodenschau, der Kindernachmittag, das Fanfarenzugtreffen oder die Historische Traktorenausstellung stecken schon in der Vorbereitung. In nicht einmal drei Monaten steht schließlich tatsächlich schon wieder der Mathaisemarkt vor der Tür. "Bei Sonnenschein, 15 Grad", erklärt Höfer. So viel steht schon mal fest.