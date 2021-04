Von Caja Plaga

Schriesheim. Ausgerüstet mit Taschenlampen, Eimern und Warnwesten treffen sich die Krötenretter um 22 Uhr auf dem Wanderparkplatz "Schafspferch". Helke Hubrich, die Vorsitzende der BUND-Ortsgruppe Schriesheim, und die vierköpfige Familie Winkelmann waren am Samstagabend im Einsatz. Ab dem Parkplatz geht ein etwa 30 Zentimeter hoher Maschendrahtzaun einige Hundert Meter die Straße nach Altenbach entlang. In regelmäßigen Abständen sind am Zaun Eimer in den Boden eingegraben. Die Kröten kommen aus dem Wald und wollen über die Straße zum Rückhaltebecken gelangen. Der Zaun stoppt sie vor der Straße und verhindert so, dass sie überfahren werden.

Die Tiere suchen nach einem Weg weiter in Richtung Rückhaltebecken und laufen dabei am Zaun nach links oder rechts. Sie fallen dann in den nächsten eingelassenen Eimer. Diese Eimer werden von den Helfern über die Straße getragen und oberhalb des Rückhaltebeckens auf einer Wiese ausgeleert. Von dort können die Kröten dann gefahrlos ihren Weg zum Wasser fortsetzen. Denn: Zur Paarungszeit wandern Kröten zurück zu dem Gewässer, in dem sie selbst herangewachsen sind. Außerhalb der Paarungszeit leben sie im Wald. Die Amphibienwanderung findet zwischen Anfang März und Mitte April statt.

Helke Hubrich vom BUND sowie Carolina, Frida, Paulina und Oliver Winkelmann (v.l.) kontrollieren den Krötenzaun an der Straße nach Altenbach; doch die Eimer blieben leer. Foto: Dorn ​

Wie viele Kröten sich an einem Tag auf den Weg machen, hänge stark vom Wetter ab: Bei trockenem und kaltem Wetter finde man wenige oder auch gar keine Kröten, bei Regen und warmen Temperaturen seien sehr viele unterwegs. An diesem recht kalten Abend finden die Freiwilligen keine Kröte, aber auch das gehöre dazu. Die BUND-Ortsgruppe Schriesheim kümmert sich um die Zäune: den am "Schafspferch", einen am Ursenbacher Hof und einen entlang der Wilhelmsfelder Straße.

Man finde in den Eimern hauptsächlich Erdkröten, aber auch Molche und Feuersalamander. "Manchmal gibt es als Beifang auch eine Maus", erklärt Hubrich. Insgesamt würden durch die Aktion zwischen 2000 und 2400 Amphibien gerettet. Bei günstiger Wetterlage seien alle Eimer randvoll, und am Zaun würden sich die Kröten auch stapeln. An solchen Tagen seien die Retter stundenlang im Einsatz, um alle Tiere sicher auf die andere Straßenseite zu bringen. Insgesamt gebe es 30 Helfer, die den BUND unterstützen. Über eine Liste im Internet sind die sieben Wochen der Krötenwanderung so aufgeteilt, dass jeden Abend alle Zäune abgegangen werden, Wochenenden und Schulferien werden extra für Familien geblockt. "Den Kindern macht das einen Riesenspaß", so Hubrich.

Die Arbeit direkt an der Straße ist durchaus gefährlich, deshalb sind Warnwesten für alle Helfer Pflicht, und es gilt Tempo 30 für diesen Abschnitt. Das werde aber längst nicht von allen Fahrern beachtet, so fährt auch an diesem Abend ein Auto mit viel höherer Geschwindigkeit vorbei.

Die Tierschützer sind besorgt, da sie immer weniger Kröten finden. Letztes Jahr seien es rund 1000 weniger als normal gewesen. Das Rückhaltebecken ist dieses Jahr das zweite Jahr in Folge leer. Ob das der Grund für die weniger werdenden Kröten ist, könne man nicht sicher sagen, vielleicht liege es auch am allgemein trockeneren Wetter. Letztes Jahr war das untere Becken wegen Bauarbeiten abgepumpt, und ohne stehendes Gewässer können die Kröten nicht laichen. Dieses Jahr sei das Becken wieder nicht geflutet, weil die Arbeiten an der Staumauer nicht fertig seien: Das bestellte Material war nicht geliefert worden. Wenigstens sei ein kleiner See mit einem Extra-Damm gestaut, doch der reiche nicht für alle Kröten. "Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein", sagt Hubrich.

Für die kommenden Jahre hofft sie sehr, dass das Rückhaltebecken wieder ganz geflutet wird und die Kröten sich besser vermehren können. Außerdem träumt man von sogenannten Krötentunneln: Das seien Röhren, die unter der Straße durchführen, sodass die Amphibien gefahrlos und ohne Hilfe auf die andere Seite kommen. Das würde aber über eine Million Euro kosten – und ist im Moment illusorisch. Deshalb werden die Helfer vom BUND wohl auch in der Zukunft wieder ausrücken, um die Kröten sicher über die Straße zu bringen.