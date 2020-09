Vor sieben Jahren erfuhr Christian Wilhelm zum ersten Mal davon, dass man Drohnen für professionelles Filmen einsetzen kann. Seitdem stand für den gebürtigen Altenbacher fest: Er will in der Filmproduktion arbeiten. Foto: Dorn

Von Volker Knab

Schriesheim. Für seine Video- und Fotoaufnahmen setzt Christian Wilhelm professionelle Drohnen ein. Zuletzt drehte der 31-jährige Schriesheimer für die Tourismusbranche Videoaufnahmen auf einer Trauminsel. Immer näher rückt das schnuckelige, kleine Eiland voller sattgrüner Palmen – umspült vom Meer und umringt von weiteren kleinen Inseln. Dann führt der Blick in der Bucht mit Blick aufs Meer über einen langen Steg. Es folgt ein rasender Perspektivwechsel: Vom unten am Pool der Hotelanlage nach oben. Szene für Szene eröffnet der Filmer und Fotograf dem Auge des Betrachters das Traumziel – und weckt damit dessen Lust auf Urlaub.

"Drohnen zu steuern, kann man ziemlich rasch lernen. Aber um eine schöne, saubere Kameraführung hinzubekommen, braucht es viel Übung", erzählt er. Wenn er den Drehort sieht, entwirft der Schriesheimer im Kopf schon seine Flugrouten. Überlegt, wie er Objekte gut in Szene setzen kann.

Durch die langen Kamerafahrten mit der Drohne wirken die Szenen plastisch. Im Gespräch mit den Kunden stimmt er seine Vorstellungen mit deren Wünschen ab. Viele Kunden sind selbst vom Fach und wissen genau, was sie wollen. "Aber ich habe trotzdem sehr viel Freiheit", so Wilhelm. Das gefalle ihm besonders gut an seinem Beruf.

Der gebürtige Altenbacher erinnert sich noch genau daran, wie alles anfing. "Das muss 2013 gewesen sein", berichtet er. Da hörte er erstmals von der Möglichkeit, Drohnen für Film und Fotografie einzusetzen. "Ich fand diese Drohnentechnik als Einsatzmedium für die Filmproduktion unglaublich spannend", sagt Wilhelm. Den ersten Einsätzen fieberte er regelrecht entgegen. Solche spektakulären, kurvenreichen Aufnahmen ließen sich sonst nur mit sehr viel Equipment umsetzen. Für ihn stand fest: Er wollte mit Drohnen in die Filmproduktion einsteigen.

Christian Wilhelm absolvierte in Mannheim ein Maschinenbau-Studium. Sein Büro dient ihm als Schnittplatz für die Video- und Bildbearbeitung. "Man sollte schon wissen, wie so eine Drohne technisch funktioniert", sagt er. Und im Gegensatz zu den Anfangsjahren könne heute sowieso nicht jeder einfach so mit einer Drohne auf Film- oder Fototour gehen. Der Gesetzgeber schreibt nämlich inzwischen einen sogenannten "Drohnenführerschein" vor. Um den abzuschließen, brauche man technisches Grundverständnis und Kenntnisse im thermischen sowie im juristischen Bereich, sagt Wilhelm. Bei seinen Produktionen setzt der Schriesheimer topmoderne 4K-Drohnen mit einer enormen Auflösung ein.

Am Anfang seiner Karriere als Video-filmer standen Produktionen für den Fernsehsender "Sonnenklar", über den Urlaubsreisen verkauft werden. "Die Aufnahmen sind teilweise heute noch zu sehen", erzählt Wilhelm und freut sich. Später produzierte er mit der Drohne auch für private und öffentlich-rechtliche Fernsehsender. Hinzu kamen weitere Aufträge aus der Werbeindustrie und für Veranstaltungen – auch in der Metropolregion. Zuletzt hat Wilhelm im vergangenen Jahr auf den Seychellen Aufnahmen für große Hotels und ein Luftfahrtunternehmen gedreht.

Was war dabei ganz besonders traumhaft? Wilhelm neigt den Kopf zur Seite überlegt kurz. "Das Drehen auf einer so genannten Boutique-Insel", sagt er und schmunzelt. Das sei ein Fachbegriff für eine Insel, die man ganz allein für sich und seine Begleitung habe. "Momentan sind Aufnahmen für Hotels und aus dem Tourismusbereich mein Steckenpferd", erzählt Wilhelm. Allerdings geht es ihm aufgrund der Corona-Pandemie im Moment wie vielen anderen: Er wird ausgebremst. Das Folgeprojekt, das er mit seiner Freundin Marisa Reinhard plant, die in Wilhelms Firma "thedronebook" für Marketing und Kundenbetreuung zuständig ist, wird sich etwas verzögern. Aber es ist bereits in Vorbereitung und wird den Schriesheimer wieder an Traumstrände führen – auf den Malediven oder auf Hawaii. Die Aufnahmen macht er wieder für Hotels.

