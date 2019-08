Schriesheim. (pol/mare/man) In der Nähe des Ortsteils Altenbach hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Das teilt die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße K4122 zwischen Kohlhof und der Einmündung in die L596 bei Röschbach.

Ein Motorrad, ein Auto und ein Kleinbus seien frontal zusammengestoßen, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der RNZ. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Näheres war am Donnerstagabend noch nicht bekannt.